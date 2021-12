CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE RATÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football, Coupe de France: Le PSG et Mbappé font honneur à la Coupe

Ad

Le tenant du titre n'a pas manqué son entrée en lice. Le PSG a fait ce qu'il fallait pour écarter l'Entente Feignies-Aulnoye (N3), ce dimanche (3-0) en 32e de finale. Sans Lionel Messi (au repos) ni Neymar (blessé), c'est Kylian Mbappé qui a encore une fois pris toute la lumière. Le champion du monde a inscrit un doublé, Mauro Icardi ayant lui aussi marqué. Au prochain tour, les Parisiens iront affronter Vannes (N2).

Sportifs de l'année Dupont, le sens du timing IL Y A 7 HEURES

Mbappé en leader, des jeunes en bonus : le résumé de Feignies-Aulnoye - PSG

2. Tennis : la WTA réaffirme son "inquiétude" au sujet de Peng Shuai

La WTA a fait part lundi de son "inquiétude" au sujet du sort de Peng Shuai, au lendemain d'une interview de la joueuse chinoise qui s'exprimait pour la première fois sur des accusations de viol. "Ces apparitions (publiques) n'apaisent pas les inquiétudes de la WTA quant à son bien-être et sa capacité à communiquer sans censure ni coercition", a indiqué dans un communiqué l'organisation. "D'abord, je veux insister sur un point très important: je n'ai jamais dit ni écrit que quiconque m'a agressée sexuellement", a notamment déclaré Peng Shuai au journal singapourien "Lianhe Zaobao" en marge d'un événement sportif à Shanghai dimanche.

Peng Shuai Crédit: Getty Images

3. Basketball, NBA : Les Bulls retour gagnant

Les Bulls ont battu dimanche les Lakers (115-110) pour leur retour sur les parquets d'une NBA frappée, par une augmentation fulgurante du nombre de cas de Covid-19, l'ayant obligé à reporter trois matches se dérouler dimanche. Chicago a pu en particulier compter sur le retour de DeMar DeRozan (38 pts). Et si les Suns n'ont fait qu'une bouchée des Hornets (137-106) ou que Portland et Damian Lillard (32 pts) ont battu les Grizzlies (105-100), les Detroit Pistons ont mis fin à une terrible série de 14 défaites d'affilée, en battant le Miami Heat (100-90), qui jouait sans Jimmy Butler ni Bam Adebayo, blessés.

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Football, Liga : Le Real Madrid a vu sa série de neuf victoires consécutives toutes compétitions confondues s'arrêter contre le relégable Cadix (0-0).

: Le Real Madrid a vu sa série de neuf victoires consécutives toutes compétitions confondues s'arrêter contre le relégable Cadix (0-0). Serie A : Naples a renoué avec la victoire sur le terrain de l'AC Milan, ce dimanche, grâce à un but d'Elif Elmas en début de partie (0-1).

: Naples a renoué avec la victoire sur le terrain de l'AC Milan, ce dimanche, grâce à un but d'Elif Elmas en début de partie (0-1). Hockey sur glace : La NHL a annoncé dimanche le report de 12 matchs impliquant des déplacements transfrontaliers, menaçant ainsi la participation des joueurs de la Ligue aux Jeux olympiques d'hiver en raison de l'impact de ce report sur le calendrier de la saison.

: La NHL a annoncé dimanche le report de 12 matchs impliquant des déplacements transfrontaliers, menaçant ainsi la participation des joueurs de la Ligue aux Jeux olympiques d'hiver en raison de l'impact de ce report sur le calendrier de la saison. Golf : Pour son retour à la compétition après un terrible accident de voiture en février dernier, Tiger Woods est passé tout proche de la victoire, au tournoi père-fils PNC Championship, (Floride). Le duo Woods a fini derrière John Daly, qui jouait avec son fils John Daly II,

LA VIDEO DE RATTRAPAGE

Jamais la Coupe n'avait connu une séance de tirs au but aussi riche. Ce dimanche à Saint-Brieuc, Dinan et Brest ont écrit l'histoire avec une séance folle, conclue à 12-13 par une victoire finale des Brestois (0-0, 12-13 aux TAB). Revivez notamment la fin de celle-ci avec les commentaires du direct.

12-13, gardiens qui ratent : la fin de la folle séance de tirs au but entre Dinan et Brest

TOPS 10 DE L'ANNEE : C'EST PARTI !

Comme chaque année, notre rédaction vous dévoile son classement des sportifs français et internationaux ayant marqué les douze derniers mois. Et on lance tout cela avec notre numéro 10 tricolore : Antoine Dupont, qui a crevé l’écran avec le Stade Toulousain et le XV de France, au point d’être élu joueur de l’année par World Rugby.

Antoine Dupont (10e). Crédit: Eurosport

LE TWEET QU'IL FAUT GARDER EN TETE

Le tirage au sort des 16es de finale a été effectué dimanche soir, sur le plateau d'Eurosport. Marseille se rendra sur le terrain de Chauvigny (N3), tandis que le PSG - s'il se qualifie ce dimanche soir - défiera Vannes (N2). Il y aura trois affiches entre clubs de Ligue 1 : le derby du Nord entre Lens et Lille, Brest - Bordeaux et Montpellier - Strasbourg.

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

Ski Alpin, Coupe du monde à Alta Badia: Pinturault et Faivre pour se relancer ?

Passés à côté de leur course dimanche, Alexis Pinturault et Mathieu Faivre vont avoir l'occasion d'essayer de rectifier le tir dès ce lundi. Un nouveau géant est au programme à Alta Badia. Première à 10h00 et seconde à 14h00.

(Avec AFP)

Omnisport Finale, buzzer, OM, PSG, géant, mass start : l’actu sur un plateau IL Y A UN JOUR