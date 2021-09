CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football - Ligue des champions : Le PSG en échec

Le trio Lionel Messi - Neymar - Kylian Mbappé était en rodage mercredi soir au Jan Breydelstadion, où le PSG a concédé un nul assez logique (1-1) contre le FC Bruges, lors de la 1re journée.

"La MNM ne sera pas un trio tant que Neymar aura ce niveau"

Tout semblait bien parti pour les Parisiens puisqu'Ander Herrera avait ouvert le score dès la 15e minute, mais Hans Vanaken, en égalisant (27e), n'a fait que révéler les approximations du collectif de Mauricio Pochettino, privé de Mbappé à partir de la 50e, sur blessure

Dans ce groupe A, c'est le finaliste 2021, Manchester City, qui a pris la tête en battant Leipzig (6-3) dont les trois buts ont été marqués par l'ancien Parisien, Christopher Nkunku. Une chose est sûre : le PSG devra être autrement préparé pour la réception de City, le 28 septembre.

2. Football - Ligue des champions : Mauvaise soirée pour Griezmann

Le groupe B offrait une affiche de choix qui n'a pas déçu : à Anfield, Liverpool a en effet renversé l'AC Milan (3-2) alors que Atlético Madrid - Porto s'est soldé par un nul (0-0). Mais en l'occurrence, c'est l'accueil froid réservé à Antoine Griezmann que l'on retiendra . De retour chez les Colchoneros après une parenthèse désenchantée au FC Barcelone, le Français a été sifflé par le Wanda-Metropolitano lors de son entrée à la 56e minute, et il n'a ensuite pas vraiment brillé.

Dans la poule C, Sébastien Haller a signé ses débuts en C1 par un quadruplé pour l'Ajax Amsterdam au Sporting Lisbonne (1-5) et Dortmund l'a emporté au Besiktas (1-2).

Dans le groupe D, le Real Madrid est allé surprendre l'Inter (0-1) et le FC Sheriff a dominé le Shakhtar Donetsk (2-0).

3. Handball - Ligue des champions : Montpellier rejoint sur le fil

Reparti cette saison avec une équipe largement remaniée, Montpellier est passé de peu à côté d'un précieux succès contre Szeged (29-29), le champion de Hongrie, à la Sud de France Arena. En l'absence de leur capitaine Valentin Porte, les Héraultais ont mal négocié le "money time" : ils menaient de trois buts à quatre minutes de la fin.

Ce résultat met déjà la pression sur les joueurs de Patrice Canayer, dont l'agenda prévoit maintenant un déplacement à Aalborg, finaliste 2021, et la réception de Kiel, champion 2020.

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Tennis - Open de Rennes : L'ex-N°1 mondial Andy Murray a été éliminé au 2e tour du Challenger breton par le Russe Roman Safiullin, 158e mondial, 6-2, 4-6, 6-1.

Gymnastique : Simone Biles a violemment dénoncé mercredi l'inaction des autorités sportives et de la police fédérale pour empêcher les agressions sexuelles commises par l'ex-médecin de l'équipe féminine des Etats-Unis, Larry Nassar. "On nous a laissé tomber et on nous doit des explications", a déclaré Simone Biles, entendue avec d'autres coéquipières devant une commission du Sénat.

Football - Ligue 1 - Discipline : Michel Der Zakarian, l'entraîneur de Brest, a été suspendu de banc de touche pour un match après avoir été exclu pour contestation contre Angers (1-1), dimanche.

Volleyball - Euro : L'Italie a sorti l'Allemagne (3 sets à 0) et la Slovénie a mis fin au parcours de la République tchèque (3 sets à 1) en quarts de finale, à Ostrava. Les demi-finale opposeront l'Italie à la Serbie et la Pologne à la Slovénie, samedi.

Athlétisme - Dopage : L'entraîneur américain d'athlétisme Alberto Salazar devra purger la totalité de sa suspension de quatre ans pour "incitation" au dopage après avoir perdu son appel devant le Tribunal arbitral du sport, selon la BBC et The Times.

LE PODCAST

A Munich en 1972, les Américains, invaincus depuis les débuts du basket aux Jeux en 1936, tombent en finale, sur le fil, à la sirène, face au grand rival soviétique. Un dénouement controversé que les douze joueurs américains n'ont jamais digéré. Au point de nouer un pacte : ne jamais récupérer leurs médailles d'argent.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Dans un numéro spécial de "Mourad de Toulon" en hommage à Jean-Paul Belmondo, Mourad Boudjellal revoie la filmographie de l'acteur en commentant, toujours avec la même dérision, caricature les acteurs et les équipes du Top 14…

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Football - Ligue Europa : C'est l'heure pour Marseille, Lyon et Monaco

Décevant la saison passée en Ligue des champions, l'Olympique de Marseille redescend d'un cran sur l'échelle européenne et ouvre la phase de poules des clubs français contre le Lokomotiv à Moscou.

Rendez-vous ensuite à 21h pour suivre l'Olympique Lyonnais à Ibrox Park contre les Glasgow Rangers, et pour voir aussi si l'Europe inspire les Monégasques à Louis II contre les Autrichiens de Sturm Graz après quatre défaites, un nul pour une victoire lors de leurs six derniers matches.

En Ligue Europa Conférence, le Stade Rennais reçoit les Anglais de Tottenham à 18h45.

2. Handball - Ligue des champions : Le PSG de suite dans l'ambiance

Septuple champion de France en titre, vainqueur de la Coupe de France, mais barré par les Danois d'Aalborg en demi-finale de la dernière édition de la prestigieuse compétition européenne, le PSG repart en campagne pour ajouter enfin la seule ligne manquant à son palmarès.

Et il n'y aura pas de round d'observation ce soir : les Parisiens seront dans la bouillante salle hongroise de Veszprem, à 18h45.

