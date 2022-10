CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football - Ligue des champions : Ce Paris-là est vraiment magique

Ad

Omnisport Emery est parti, Alcaraz est relancé, Harden donne le ton : le plateau du jour HIER À 05:10

Pourquoi le 4-3-1-2 permet à la MNM de se sublimer

2. Basket - NBA : Booker et les Suns se payent le champion

Alors que l'on pouvait logiquement s'attendre à un match ultra-serré entre deux des toutes meilleures franchises de la conférence ouest, il n'en a rien été. Les Phoenix Suns ont tout simplement écrabouillé le champion en titre, Golden State (134-105 ), dans le sillage d'un Devin Booker des grands soirs (34 points, 7 passes). Peu inspirés, Stephen Curry (21 points) et Klay Thompson (2 points) ont encaissé leur deuxième défaite de la saison. A noter également, la belle victoire des Pelicans face à Dallas malgré un Luka Doncic de nouveau impressionnant (113-111).

3. Football - Ligue des champions : Dortmund et City se neutralisent, le Real battu à Leipzig

Un nul promettait de qualifier Manchester City et le Borussia Dortmund. C'est exactement ce que les Anglais et les Allemands ont fait dans le seul match sans but de la soirée (0-0). L’essentiel est là, notamment pour Dortmund, qui peut se vanter d’avoir tenu tête à l’écurie du monstre Haaland. De son côté, le Real Madrid, orphelin de Karim Benzema, a chuté sur la pelouse du RB Leipzig (3-2). Si les tenants du titres sont également qualifiés, leur recherche de la première place du groupe devra passer lors de la dernière journée.

Erling Haaland face à son ancien club, le Borussia Dortmund Crédit: Getty Images

ET AUSSI...

Football - Ligue des champions : Si Chelsea est qualifié dans le groupe E, la deuxième place se jouera entre l'AC Milan et le Red Bull Salzbourg. Les Milanais, vainqueurs sur la pelouse du Dinamo Zagreb (0-4) grâce notamment Si Chelsea est qualifié dans le groupe E, la deuxième place se jouera entre l'AC Milan et le Red Bull Salzbourg. Les Milanais, vainqueurs sur la pelouse du Dinamo Zagreb (0-4) grâce notamment à un penalty d'Olivier Giroud , ont la main avec un point d'avance sur les Autrichiens.

Tennis - ATP Bâle : Au terme d’un grand combat, Au terme d’un grand combat, Adrian Mannarino a fini par craquer face à Botic van de Zandschulp , après avoir cédé face à la régularité du Néerlandais, 35e joueur au classement ATP (6-4, 4-6, 6-4).

A VOIR, LIRE ET ÉCOUTER SUR EUROSPORT

Clarisse Agbégnénou a repris l'entraînement en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. La judokate, maman d'une petite Athéna, n'a qu'une idée en tête : l'or dans deux ans ! Pour l’occasion, la Française a accordé un entretien exceptionnel à Eurosport, dans le cadre de la première émission mensuelle Mon Paris Olympique, qui sera diffusée ce mercredi à 20h30 sur Eurosport 2.

"Elle embarque tout sur son passage" : Agbegnenou est déjà de retour

L’équation est on ne peut plus simple : le FC Barcelone n’a tout simplement plus sa qualification entre les mains. Opposés au Bayern Munich ce mercredi soir, les Blaugranas pourraient faire une croix sur les huitièmes de finale de la Ligue des champions avant même le début du match (21h00). Dans le cas où l’Inter Milan venait à battre le Viktoria Plzen, ce qui est plus que probable étant donné la forme incroyable des joueurs de Simone Inzaghi depuis le début de saison.

A LIRE : Le Barça et la menace d'une sortie de route précoce

Cette semaine, Camille Pin a pris les commandes de Dip Impact. Pour l’occasion, l’ancienne joueuse française est revenue sur la jeunesse triomphante qui semble prête à prendre la relève. Vient ensuite le cas Simona Halep : l’ex numéro 1 mondiale a été suspendue provisoirement après un test positif à une substance interdite. La Roumaine a fermement démenti les accusations de dopage. Bonne écoute !

LA QUESTION DU JOUR : L’OM VA-T-IL CONTINUER A RÊVER ?

Pourtant très mal embarqué avec deux défaites consécutives pour commencer sa campagne européenne, l’Olympique de Marseille s’est parfaitement repris pour récupérer son destin entre ses mains en battant le Sporting Portugal à l’aller (4-1) et au retour (2-0). Deuxièmes du groupe D avant le coup d’envoi de sa rencontre face à l'Eintracht Francfort ce mercredi soir (21h00), les Marseillais ont l’occasion de mettre un pied en huitièmes de finale de la Ligue des champions . Ce qui n’est pas arrivé… depuis plus de dix ans.

La crise de résultats de l'OM est-elle inquiétante ?

Malgré une grande difficulté offensive depuis trois matches en Ligue 1 (un seul but marqué), Igor Tudor ne semble pas avoir l’intention de bousculer son onze de départ. Et ce dernier s'appuiera notamment sur Mattéo Guendouzi . Le milieu français aborde le déplacement à Francfort dans une des formes de sa vie. Plus qu’avoir fait d’immenses progrès dans le jeu, le jeune milieu de terrain affiche surtout une certaine maturité depuis le début de saison. Le genre de vertu très utile sur la scène européenne.

Omnisport Sacre de Red Bull, Dogues en feu, course au Masters : le plateau du jour 24/10/2022 À 04:52