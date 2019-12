Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : Soirée parfaite pour Paris

Le PSG - déjà qualifié pour les huitièmes - s'est largement imposé contre Galatasaray (5-0) et reste invaincu en phase de groupe de la compétition (5 victoires, un match nul). Mauro Icardi, Pablo Sarabia, Neymar, Kylian Mbappé et Edinson Cavani ont marqué - le dernier sur un penalty offert par son coéquipier brésilien. C'était la belle image de la soirée. Dans le même groupe, le Real Madrid a battu Bruges (1-3).

La soirée a également été parfaite pour l'Atlético Madrid, qui en s'imposant contre le Lokomotiv Moscou s'est assuré les huitièmes (2-0). Pendant ce temps, la Juventus Turin a bouclé sa campagne par une victoire à Leverkusen (0-2). Les 16 qualifiés sont donc : Barcelone, Bayern Munich, Juventus, Leipzig, Liverpool, Manchester City, Paris, Valence (tous chapeau 1) puis Atalanta, Atlético Madrid, Chelsea, Dortmund, Lyon, Naples, Real Madrid, Tottenham (tous chapeau 2).

2. Basketball - NBA : Les Bucks enchaînent encore

Mêmes sans Giannis Antetokounmpo, les Bucks ont signé un 16e succès d'affilée contre les Pelicans (127-112) sur leur parquet. Les Raptors, eux, se sont inclinés à domicile face aux Clippers de Kawhi Leonard (23 points, 6 passes, 5 rebonds). Les Lakers, portés encore et toujours par un grand LeBron James (25 points, 10 passes, 11 rebonds), se sont imposés à Orlando (87-96). James Harden a encore fait fort contre Cleveland en inscrivant... 55 points.

3. Athlétisme - Dopage : Calvin suspendue quatre ans

Clémence Calvin a été suspendue quatre ans par la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) pour s'être soustraite à un contrôle antidopage en mars dernier à Marrakech. Elle a fait savoir à l'AFP qu'elle allait faire appel auprès du Conseil d'État.

On a aussi retenu pour vous

Tennis - WTA : Ashleigh Barty, N.1 mondiale et gagnante de Roland-Garros, a été élue joueuse de l'année 2019 WTA.

Football - Ligue des champions : Kingsley Coman s'est blessé seul au genou gauche dix minutes après avoir ouvert le score pour le Bayern Munich contre Tottenham. Des examens complémentaires doivent être effectués mais selon Flick "le ligament croisé n'est pas touché".

Handballl - Starligue : Montpellier a décroché une victoire cruciale en vue de la place de dauphin en s'imposant à Toulouse (33-25), un concurrent direct. Le PSG a battu Tremblay (41-32), avec un grand Mikkel Hansen, auteur de dix buts.

Basketball - Jeep Elite : Le club de Limoges a annoncé mercredi soir s'être séparé d'un commun accord de son entraîneur espagnol Alfred Julbe, arrivé cet été au CSP.

Football - Ligue des champions : Après les incidents survenus à la fin du match Lyon-Leipzig (2-2), Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, a affirmé qu'il n'excluait pas "une sanction à vie" pour le supporter qui a déployé la banderole sur Marcelo.

La vidéo de rattrapage

Qualifiés pour les 8es de finale, le PSG et l’OL attendent désormais de connaître leur adversaire lors du tirage au sort organisé lundi à Nyon. Voici les meilleurs et pires scénarios pour les deux clubs français selon nos journalistes Hadrien Hiault et Cyril Morin.

Vidéo - Duel déséquilibré ou carnage garanti : les tirages possibles pour le PSG ou l'OL 03:00

Jeudi, c'est Grand Récit (en podcast)

Len Bias, c’est l’histoire d’un rêve devenu cauchemar. D’une promesse qui n’aura pas eu le temps de prendre corps. Le 19 juin 1986, à l’aube, le jeune homme succombe à une overdose de cocaïne. Il venait d’être drafté par les Boston Celtics, champions en titre. Le drame a bouleversé l’Amérique du sport et eu des répercussions sur la société américaine.

Le Podcast

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue Europa : Rennes et Saint-Etienne pour l'honneur

Rennes et Saint-Etienne sont déjà éliminés de la course aux 16e de Ligue Europa. Mais les deux équipes devront, un peu pour l'honneur, tenter de relever la tête lors de ce dernier match de phase de groupe. Rennes reçoit la Lazio Rome, pendant que l'ASSE se déplace à Wolfsburg.