Alexander Zverev a-t-il trouvé la bonne carburation ? L'Allemand, qui avait été poussé dans ses retranchements par Pierre-Hugues Herbert au tour précédent, a dominé beaucoup plus facilement l'Italien Marco Cecchinato, demi-finaliste du tournoi parisien en 2018. Au terme d'une belle journée pour les Bleues, marquée par les succès de Hugo Gaston et Caroline Garcia, le N.7 mondial s'est imposé en trois sets (6-1, 7-5, 6-3) pour rejoindre un autre Italien, Jannik Sinner, au 4e tour.

Caroline Garcia et Hugo Gaston vendredi, Fiona Ferro et Clara Burel ce samedi ? Les deux Françaises sont en quête d'une qualification pour les 8es de finale. Pour cela, elles devront battre respectivement Patricia Maria Tig et Shuai Zhang. Chez les hommes, pas de tricolore mais plusieurs têtes d'affiche. A commencer par le N.1 mondial, Novak Djokovic, qui affronte Daniel Elahi Galan. Et tout cela est à suivre sur Eurosport.