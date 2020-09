Ce que vous avez raté entre hier et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Paris peut remercier Draxler

Le Paris Saint-Germain a eu chaud. Le champion de France a décroché sa première victoire en championnat en battant Metz sur le fil (1-0), ce mercredi soir, en match en retard de la première journée. Julian Draxler a sauvé les siens en toute fin de match, alors que les Parisiens évoluaient à neuf. Brouillons en première mi-temps malgré 74% de possession de balle en leur faveur, les hommes de Thomas Tuchel ont attendu le temps additionnel de la deuxième mi-temps pour marquer le premier but parisien de la saison.

2. Rugby - Top 14 : C'est tendu entre les clubs et la FFR

Les dirigeants du Top 14 et de la FFR sont en désaccord concernant la durée de mise à disposition des internationaux au XV de France pour la fenêtre internationale automnale prévue du 24 octobre au 6 décembre. Alors que la fédération veut les joueurs pour six matches, les clubs du Top 14 refusent et souhaitent porter l'affaire en justice.

3. Tennis - Masters 1000 Rome : Retours gagnants pour Nadal et Djokovic

Rafael Nadal, pour son retour en compétition après plus de six mois de pause forcée, et Novak Djokovic, dix jours après sa disqualification à l'US Open, ont réussi un retour sans fausse note sur la terre battue du Masters 1000 de Rome. "Rafa" a vite levé les questions qui pouvaient se poser sur son état de forme en dominant facilement (6-1, 6-1) son compatriote Pablo Carreno. Novak Djokovic, en opération rachat après son geste d'humeur à New York synonyme de première défaite en 2020, a pour sa part affiché une sérénité à toute épreuve pour disposer de l'Italien Salvatore Caruso (6-3, 6-2).

4. Football - Ligue 1 : Six matches pour Kurzawa, la LFP ouvre une enquête pour l'affaire Alvaro/Neymar

La commission de discipline a pris ses décisions. L'instance a décidé de suspendre Neymar pour trois rencontres, dont une avec sursis, après avoir été exclu lors de PSG - OM, dimanche. Layvin Kurzawa a écopé de six matches, contre trois pour Jordan Amavi. Le dossier portant sur les éventuelles insultes racistes d'Alvaro Gonzalez a été placé en instruction.

On a aussi retenu pour vous

Football - Premier League : Leeds et Southampton ont été surpris chez eux respectivement par Hull (D3), aux tirs au but, et par une équipe de D2, Brentford (0-2), mercredi, pour le 2e tour de la Coupe de la Ligue.

Handball - Ligue des champions : Pour leur entrée en lice en Ligue des champions, les handballeurs nantais ont tenu la dragée haute aux Hongrois de Veszprem avant de rendre les armes dans les vingt dernières minutes et de s'incliner 28 à 24, mercredi soir dans leur H Arena.

Alors que The Times annonce que Kylian Mbappé a choisi de quitter le PSG à l'été 2021, Martin Mosnier et Cyril Morin récapitulent tous les éléments du dossier qui pousse le Français vers le Real Madrid.

Zidane mais pas que : Tous les indices qui poussent Mbappé vers le Real

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour de France, 18e étape : Entre Roglic et Pogacar, bataille au sommet des Alpes

Dernier épisode alpestre sur cette édition 2020 et quel épisode ! De Méribel à La Roche-sur-Foron, ce sera les montagnes russes via des habitués du Tour, le Cormet de Roselend, les Saisies et les Aravis avant la découverte récente, la Montée du Plateau des Glières.

Le profil de la 18e étape : Gros menu pour en finir avec les Alpes

2. Tennis - Masters 1000 Rome : Humbert et Monfils en piste

C'est l'heure du Masters 1000 de Rome ! Deux Français sont en lice aujourd'hui : Ugo Humbert contre Fabio Fognini (à partir de 11h) et Gael Monfils Dominik Koepfer (à partir de 19h).

3. Football - Ligue 1 : Déjà un petit choc entre l'OM et l'ASSE

L'OM et l'ASSE s'affrontent ce mercredi (21h) en rattrapage de la première journée de championnat. Et ça promet déjà d'être une rencontre intéressante entre deux équipes qui jusque-là, ont remporté tous leurs matches.

4. Podcast Grand Récit - De débutant à champion du monde en 18 mois : l'incroyable ascension de Donald Thomas

L'histoire de Donald Thomas dépasse les frontières de l'improbable. La Bahaméen a découvert le saut en hauteur à 21 ans, presque par hasard, à la suite d'un pari entre amis. Du jour au lendemain, il a abandonné le basket pour se consacrer à sa nouvelle discipline. Un an et demi plus tard, il était champion du monde.

