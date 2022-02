CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football - Coupe de France : Le PSG prend la porte

Ad

Omnisport Tous les types de vaccins acceptés pour les sportifs étrangers IL Y A 11 HEURES

Quand un Parisien élimine le PSG : Revivez la séance de tirs au but et l'exploit de Bulka

2. Football, Transferts : Aubameyang au Barça

Ça y est la fenêtre s'est refermée. Le mercato hivernal est terminé. Alors que Lyon a tenté le tout pour le tout avec le prêt de Tanguy Ndombele ou encore le transfert de Romain Faivre, le FC Barcelone a réussi un dernier coup avec Pierre-Emerick Aubameyang. Selon la presse espagnole, l'attaquant gabonais aurait été libéré par Arsenal et va signer un premier contrat de six mois, avec une option pour une année supplémentaire.

Contre-nature et ADN bafoué : ce que dit le transfert d’Aubameyang de l’état du Barça

3. Football américain, NFL : Brady entretient le mystère

Tom Brady, "toujours en phase de réflexion", a assuré ne pas avoir encore décidé s'il allait prendre sa retraite ou poursuivre sa prodigieuse carrière à 44 ans. "Parfois, il faut un peu de temps pour vraiment évaluer comment vous vous sentez et ce que vous voulez faire", a déclaré la star de la NFL dans son podcast "Let's Go".

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Basket, NBA : Privé de Joël Embiid, les Sixers sont venus à bout de Memphis (122-119, a.p.) malgré Ja Morant (37 pts) et Desmond Bane (34 pts). Et si Stephen Curry a pris feu (40 pts) lors du succès de Golden State à Houston (108-122) ou qu'Evan Fournier a guidé les Knicks à la victoire contre Sacramento (116-96) avec 18 points, Miami s'est fait corriger par Boston (122-92).

Tennis, ATP Cordoba : Benoît Paire s'est fait sortir par l'Espagnol Jaume Munar (6-4, 7-5), dès le premier tour sur la terre battue de Cordoba.

LE TWEET QUI FAIT PLAISIR

Juan Martin del Potro, ancien N.3 mondial, fera son retour sur le circuit, après une absence de deux ans et demi, au tournoi ATP 250 de Buenos Aires. "C'est confirmé ! Del Potro jouera l'Open d'Argentine 2022. La Tour de Tandil intégrera le tableau principal en tant qu'invité", a annoncé l'organisation du tournoi argentin sur Twitter.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Tout est sourire pour Mohed Altrad. Montpellier est sorti vainqueur à la Rochelle et voilà les Héraultais deuxièmes de Top 14 derrière l'UBB. Et le président du MHR a officialisé son sponsoring des mailllots des Blacks, quatre ans après être devenu celui des Bleus jusqu'en 2023. Une réussite pour Jean-Baptiste Lafond qui tient à féliciter celui qui n'a pas reçu que des louanges. (Réal: Seb.Petit)

Lafond: "Altrad et les Blacks, c'est all-in et 'All-trad' à la Coupe du monde"

LES PODCASTS A ECOUTER

La nuit du mercato

Nos journalistes Cyril Morin et Martin Mosnier décryptent le mercato d'hiver. Une dernière journée marquée par l'arrivée d'Aubameynag au FC Barcelone, un hiver qui aura changé les plans de l'OL et des équipes de Ligue 1 aux fortunes diverses : retrouvez leur analyse dans ce podcast, enregistré lundi 31 janvier 2022 dans la soirée.

Olympic Legends

Les trois "légendes" de cet épisode spécial biathlon ont apporté onze médailles à la France lors des Jeux Olympiques d'hiver. De Nagano 1998 à Pyeongchang 2018, Florence Baverel, Sandrine Bailly et Martin Fourcade couvrent vingt ans de JO. Les jours de course, les cérémonies d'ouverture, le goût des médailles et les anecdotes, ils se livrent.

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Football, L1 : L'OM revient à Lyon

L'Olympique de Marseille et Dimitri Payet reviennent ce mardi à Lyon pour y affronter l'OL (21h00), plus de deux mois après la triste soirée où le capitaine marseillais avait été atteint par une bouteille en plastique. Entre transferts, sélections en équipe nationale, suspensions et autres blessures, l'OL est privé de neuf titulaires potentiels.

9 titulaires à l’avenir incertain : pourquoi l’OL construit sur du sable

2. Tennis, ATP Montpellier : Des Bleus à foison

Il faut avoir un œil sur Montpellier ce mardi. Car il y a du beau monde côté français. Jo-Wilfried Tsonga va ainsi se frotter à Kacper Zuk vers 14h30. Ensuite, Lucas Pouille et Gilles Simon s'affrontent alors qu'en soirée, Hugo Gaston, face à Soonwoo Kwon, et Corentin Moutet, contre Mikael Ymer, sont aussi attendus.

(Avec AFP)

Omnisport Monaco, Stade Français, affiche du Super Bowl, PSG-Nice, fin du mercato : l'actu sur un plateau HIER À 05:59