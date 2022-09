1. Handball - Ligue des champions : Le PSG se remet dans le droit chemin

Le Paris Saint-Germain va mieux. Après une défaite lors la première journée à Veszprém, le PSG handball s'est repris mercredi soir face aux Polonais de Wisla Plock à Coubertin en l'emportant (37-33). Les Parisiens ouvrent leur compteur dans ce groupe et remontent provisoirement à la 3e place.

2. Football - D1 Arkema : Diallo remise en liberté, Hamraoui “a peur”

Aminata Diallo, mise en examen vendredi dernier pour" etet placée en détention provisoire dans l'affaire de l'agression de Kheira Hamraoui, a été remise en liberté mercredi et placée sous contrôle judiciaire, a indiqué le parquet de Versailles à l'AFP. Cette dernière est sortie du silence dans la soirée au micro de RMC Sport.

3. Football - Ligue des champions : Le PSG victorieux, Diani buteuse sous les yeux d’Hamraoui

Les féminines du PSG, avec Sarah Bouhaddi dans le but et sous les yeux de Kheira Hamraoui en tribune, ont franchi le barrage aller de la Ligue des champions, mercredi à Jean-Bouin, face aux Suédoises du BK Häcken (2-1) grâce à un but tardif de Diani.