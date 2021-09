1. Football - Ligue des champions : Messi buteur, Paris vainqueur

Belle soirée pour le PSG. Lionel Messi, sa recrue-star de l’été, a débloqué son compteur sous ses nouvelles couleurs mardi soir au Parc des Princes, et le club parisien s’est imposé 2-0 face à Manchester City . Le voilà en pole de son groupe après 2 journées de Ligue des champions, avec 4 unités, à égalité avec Bruges, qui s’est imposé (1-2) sur la pelouse du RB Leipzig d’un Christopher Nkunku encore buteur.

2. Football - Ligue des champions : Le Sheriff fait la loi à Bernabéu

Parmi les autres rencontres de la soirée, la (grande) sensation est venue de Madrid, et du stade Santiago Bernabéu, où le Real Madrid a été battu par le Sheriff (1-2) . Ce club issu du championnat de Moldavie prend la tête de son groupe, avec 6 points. Karim Benzema a été le buteur merengue, sur penalty, dépassant ainsi Raul dans la hiérarchie des buteurs de l'histoire de la C1 , dont il occupe le quatrième rang.

Le carton du soir est à mettre au crédit de Liverpool, qui en a claqué cinq à Porto (1-5) . L’Atlético a gagné sur la pelouse du Milan (1-2) , grâce à des buts d’Antoine Griezmann (84e minute) et Luis Suarez, sur penalty, à la 90e+7.

Antoine Griezmann fête son but lors de la rencontre AC Milan-Atlético (1-2) en Ligue des champions

3. Basketball - NBA : Encourager à la vaccination n'est "pas (le) travail" de LeBron James

