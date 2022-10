Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : Lens chute dans le derby

2. Rugby – Top 14 : Le LOU se replace

C'était pourtant mal engagé. Mais grâce à une excellente seconde période, le LOU a renversé Bordeaux en match de clôture de la 6e journée, avec trois essais à la clé dont deux dans les dix dernières minutes de la rencontre (36-21). Un succès qui permet aux Lyonnais de se replacer à un point de la 6e place du classement avant un déplacement délicat chez le champion, Montpellier, le week-end prochain. L'UBB reste en difficulté à la 12e place.

3. Football – Premier League : Un 700e but et Ronaldo relance United

Encore une fois, il n'était pas titulaire. Mais c'est bien Cristiano Ronaldo qui a relancé Manchester United après l'humiliation subie dans le derby face à City la semaine passée (6-3). Entré en cours de première période après la blessure d'Anthony Martial, CR7 a offert la victoire aux Red Devils face à Everton sur une passe lumineuse de son ancien coéquipier au Real Madrid, Casemiro (1-2). Un but historique, puisque c'est le 700e en club pour la star portugaise. MU est 5e au classement

Nous avons aussi retenu pour vous

Football – Liga : Le FC Barcelone a repris la tête de la Liga au Real Madrid grâce à sa victoire face au Celta Vigo (1-0) sur un but de Pedri.

Golf - Shriners Children's Open : Le Sud-Coréen Kim Joo-hyung s'est imposé, devenant à 20 ans le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à remporter plus d'un titre sur le circuit américain PGA.

Football – Serie A : Samuel Umtiti a rejoué, pour la première fois depuis décembre 2021. Il a même signé une passe décisive, mais son équipe de Lecce s'est inclinée devant la Roma (2-1).

A voir, à lire et à écouter sur Eurosport

On commence par du tennis avec le 90e sacre en carrière de Novak Djokovic dimanche à Astana. Le Serbe vient de remporter son deuxième titre d'affilée et semble lancé vers une belle fin de saison. Mais il n'est pas le seul à l'honneur dans notre numéro de Jeu, Set et Maths, où il est aussi question de l'entrée remarquée de l'Américain Taylor Fritz dans le Top 10.

Un carré d'as dans sa manche : le Djoker a le jeu pour encore vous surprendre

On continue avec de la F1 et le sacre de Max Verstappen, champion du monde pour la deuxième fois consécutive dimanche au Japon. Le pilote de l'écurie Red Bull a parachevé une saison au presque parfait. Elle a surtout illustré le changement de dimension du Néerlandais, qui s'est transformé en véritable patron du paddock. Retour sur les cinq Grands Prix qui ont illustré cette transformation.

On finit avec du judo. Ce lundi pourrait sourire aux Tricolores sur les Mondiaux de Tashkent avec notamment les entrées en lice de Marie-Eve Gahié, championne d'Europe en titre, et de Margaux Pinot chez les -70kg. A suivre en direct sur Eurosport , ce matin pour les qualifications, et cet après-midi (14h) pour les finales. Au fait, savez-vous pourquoi la ceinture de judo est noire ? La réponse ici.

La question du jour : Laurent Blanc va-t-il remettre l'OL à l'endroit ?

C'est le grand retour du Président ! Lyon a officialisé dimanche soir l'arrivée de Laurent Blanc pour succéder à Peter Bosz, limogé de son poste d'entraîneur. Le passage du technicien néerlandais sur le banc des Gones aura donc été un échec . Le Français pourra-t-il relancer un club en grande difficulté après cinq matches sans victoire en championnat ? C'est la grande question. Car le champion du monde 1998 n'a plus entraîné en Europe depuis son départ du PSG il y a six ans. Ses débuts seront particulièrement observés. Et comme un clin d'œil du destin, ils auront lieu le week-end prochain face à Rennes, l'équipe dirigée par un certain Bruno Genesio que les Lyonnais connaissent si bien…

