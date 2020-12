Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Handball - Ligue des champions : Le rêve envolé du PSG

Les forfaits du demi-centre Luc Steins et du pivot Henrik Toft Hansen, testés positifs au Covid-19 juste avant le match, n'ont pas arrangé les affaires du PSG. Et l'invincibilité de 61 matches, toutes compétitions confondues, de l'équipe parisienne n'a pas impressionné les joueurs du FC Barcelone. Lundi soir, à Cologne, l'équipe de Raul Gonzalez s'est inclinée logiquement en demi-finale contre la formation catalane (37-32), malgré un bon premier quart d'heure. Le PSG jouera ce mardi la 3e place (18h) contre Veszprem, battu par Kiel (36-35) dans un match haletant. Barcelone sera en lice pour un 10e titre, qui serait son premier depuis 2015, contre les Allemands, à 20h30.

2. Basketball - NBA : Lillard et les Blazers terrassent les Lakers, monstrueux Jokic

Le choc de la nuit a tourné en faveur des Blazers de Damian Lillard (31 points) face aux Lakers de LeBron James (29 points). En retard d'un point à l'aune du dernier quart-temps, Portland a fait parler sa défense (22 points encaissés) pour passer devant (115-107) et décroché un deuxième succès cette saison en trois sorties. Pour les Lakers, c'est déjà une deuxième défaite en quatre matches. Dans les autres rencontres, on retiendra surtout l'énorme triple-double de Nikola Jokic (19 points, 12 rebonds et 18 passes décisives) qui a permis à Denver de dominer les Rockets (124-111) malgré un excellent James Harden, encore une fois (34 points, 6 rebonds, 8 passes).

3. Football - Premier League : Chesea et Lampard peuvent remercier Giroud

La 16e journée tronquée par le report de l'affiche Everton - Manchester City, en raison de cas de Covid-19 chez les Citizens, Leicester n'en a pas vraiment profité pour se rapprocher du leader, Liverpool. Auteur de l'égalisation en fin de partie sur le terrain de Crystal Palace (1-1), Barnes a permis à l'équipe de Brendan Rodgers de revenir à la deuxième place, à trois longueurs des Reds.

Et du côté de Chelsea, la même frustration a prévalu après le nul face à Aston Villa (1-1). L'ouverture du score signée Giroud n'a pas fait oublier la claque reçue il y a deux jours sur le terrain d’Arsenal (3-1) mais elle a peut-être offert un nouveau sursis à Frank Lampard, le coach des Blues, classés 6e juste derrière les Villans.

Basketball - NBA : Spencer Dinwiddie, le meneur/arrière des Brooklyn Nets, victime dimanche soir contre Charlotte d'une rupture partielle du ligament croisé antérieur du genou droit, sera opéré la semaine prochaine. La durée de son indisponibilité devrait alors être connue.

Football : La Fédération ivoirienne (FIF), plongée dans une querelle de succession pour le poste de président que brigue Didier Drogba, a annoncé saisir le Tribunal arbitral du sport pour contester sa mise sous tutelle par la Fifa.

Hockey sur glace - NHL : Le gardien suédois Henrik Lundqvist, 38 ans, qui devait entamer sa seizième saison outre-Atlantique, avec sa nouvelle équipe des Washington Capitols, a annoncé qu'il allait subir une opération à coeur ouvert. Il avait déclaré jeudi dernier qu'il raterait la prochaine saison de NHL pour se consacrer à la recherche d'un traitement.

Voile - Vendée Globe : Yannick Bestaven poursuit sa route en tête du Vendée Globe depuis 12 jours, et dans des conditions météorologiques compliquées par une pluie incessante et un froid glacial. Il est toujours devant ses poursuivants Charlie Dalin et Thomas Ruyant. Dalin (Apivia) navigue désormais à 135,6 milles (251 km).

Que serait un joueur de tennis professionnel sans préparateur physique sur le circuit actuel ? Pas grand-chose. Aujourd'hui, ce métier de l'ombre est essentiel à la bonne performance de tout joueur qui se respecte. C'est à travers Xavier Moreau, préparateur physique bien connu des athlètes français et américains, qu'Arnaud Di Pasquale a voulu aborder la question de l'évolution du tennis.

Liv Sansoz est une grimpeuse française, deux fois championne du monde, trois fois vainqueur de la coupe du monde et sportive outdoor accomplie. Elle pratique également l’escalade de glace, le ski alpinisme, le ski de pente raide, le parachutisme, le base Jump, la grimpe urbaine. A travers cet épisode, vous allez comprendre toute la résilience et la force de caractère dont Liv fait preuve pour réussir ses projets mais plus généralement diriger sa vie et sa carrière.

Une année se termine, une autre pointe le bout de son nez. Comme tous les ans, le FC Stream Team a décidé de vous livrer ses paris osés de l'année 2021. Maxime Dupuis et Glenn Ceillier s'y sont pliés. De Neymar à Thauvin, en passant par l'OL, il y en a pour tous les goûts.

Neymar Ballon d'Or, Giroud devant Titi et Griezmann devant Platoche, Messi... nos paris osés de 2021

1. Ski Alpin - Coupe du monde à Bormio et à Semmering ; Pinturault pour engranger, Shiffrin veut faire tomber Vlhova

Avancé à lundi puis finalement reporté en raison des intempéries, le Super-G masculin reprend sa place initiale au programme ce mardi, à 11h30. Pas moins de huit Français sont au départ dans la station italienne : Johan Clarey, Nils Allègre, Adrien Théaux, Brice Roger, Blaise Giezendanner, Nicolas Raffort, Roy Piccard et Alexis Pinturault, leader de la Coupe du monde devant Aleksander Aamodt Kilde et Marco Odermatt.

Puis, ce sera au tour des dames de braver les pentes du slalom à Semmering, à partir de 15h15. Avec peut-être encore une fois en toile de fond un duel entre Petra Vlhova et Mikaela Shiffrin, auteures à elles deux des 28 dernières victoires dans la spécialité en Coupe du monde. Avec toutefois la Slovaque dans le rôle de favorite puisqu'elle reste sur cinq succès, alors que l'Américaine espère décrocher son premier succès de de l'année en slaloù à l'occasion de cette dernière participation en 2020.

Mikaela Shiffrin et Petra Vlhova Crédit: Getty Images

2. Football - Premier League : Un deuxième succès de suite pour Arsenal ?

Arsenal a parfaitement maîtrisé Chelsea dans le derby londonien (3-1) samedi. Un large succès qui redonne un petit peu de crédit à Mikel Arteta, en grande difficulté avant d’aborder le Boxing Day. Et qui offre au tacticien espagnol des pistes pour permettre aux Gunners de redresser la barre en 2021. Ils se rendent ce mardi soir sur la pelouse de Brighton (19h). Manchester United, quatrième et invaincu depuis huit matches en championnat, aura fort à faire face à Wolverhampton, jamais facile à manoeuvrer (21h).

3. Football - Liga : Le Barça veut poursuivre sa remontée

Invaincu depuis quatre matches de Liga, le FC Barcelone a l'occasion de revenir sur le podium en doublant Villarreal et la Real Sociedad s'il l'emporte ce mardi soir Eibar (19h15) dans le cadre de la 16e journée. Le Barça devra faire sans Lionel Messi qui a obtenu une rallonge de ses vacances et qui est d'ores et déjà forfait pour ce match. Villarreal joue aussi ce mardi avec un déplacement sur la pelouse du mal classé Valence (14e) dès 17h.

Martin Braithwaite (FC Barcelone) / Liga Crédit: Getty Images

