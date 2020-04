Ronde virtuel, épopée lyonnaise et Roland-Garros : le plateau du jour

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Cyclisme - Tour des Flandres virtuel : Van Avermaet remporte (enfin) le Ronde

Deuxième en 2014 et 2017, troisième en 2015, Greg Van Avermaet s'est imposé dimanche sur le Tour de Flandres virtuel. Il a remporté la course de 32 kilomètres et pourra, à défaut de l'avoir remportée en vrai, inscrire ce titre à son palmarès. Le champion olympique a tenu tête à Alberto Bettiol, vainqueur de l'édition 2019, et à 11 autres coureurs professionnels.

2. Carnet noir : Atteint du Covid-19, le médecin du Stade de Reims s'est suicidé

C'est l'effroi à Reims. Bernard Gonzalez, médecin du Stade de Reims, s'est suicidé à son domicile dimanche alors qu'il était atteint du Covid-19. Le docteur âgé de 60 ans, au club depuis 23 ans, aurait laissé un mot liant son geste à sa contamination au virus.

3. Football - Bundesliga : Retour à l'entraînement pour le Bayern

Les joueurs du Bayern Munich vont reprendre l'entraînement lundi "par petits groupes", a indiqué dimanche le club bavarois. C'est une première pour Lewandowski et sa troupe depuis que la Bundesliga a été suspendue en raison du coronavirus.

Football - Serie A : Cristiano Ronaldo ne connait pas la crise. Même si les salaires ont été baissés en Serie A en raison de la pandémie du Covid-19, Cristiano Ronaldo devrait dépasser la barre du milliard de dollars de gains, selon le magazine américain Forbes. Il sera alors le premier footballeur à y parvenir et le troisième sportif en activité.

Football - Mercato : Même durant cette période où le football est à l'arrêt, le marché des transferts, lui, ne s'arrête pas. Donny van de Beek relance ses prétendants, Philippe Coutinho pourrait lui rebondir à Chelsea ou encore Odsonne Edouard qui n'a pas séduit le Borussia : tout est dans notre récap.

Le confinement semble peser sur la santé mentale de Steve Chainel. En proie à un manque de sport, notre consultant cyclisme connaît des nuits agitées...

1. Football - Ligue 1 : Revivez l'épopée lyonnaise des années 2000

Eurosport consacre cette semaine une série d'articles à l'Olympique Lyonnais des années 2000. L'occasion de revenir en détail sur la période faste des Gones de Jean-Michel Aulas. Premier volet ce lundi avec l'année 1999, acte fondateur de la génération OL qui dominera de la tête et des épaules le football français pendant presque 10 ans.

2. Tennis - Roland-Garros : Le tournoi reporté, comment protéger le joyau du tennis français ?

Si la décision de la FFT de reporter Roland-Garros au mois de septembre (20 septembre-4 octobre), a fait parler, il est urgent désormais de sortir du contexte politique pour mieux s'unir derrière la protection du joyau du tennis français.

3. Football - Mercato : Lautaro-Neymar, Griezmann et dégraissage, le mercato du Barça à la loupe

On vous propose aujourd'hui d'imaginer à quoi pourrait ressembler le mercato du FC Barcelone cet été. En Catalogne, les désirs se nomment Lautaro Martinez et surtout Neymar. La venue de l'une des deux stars pourrait pousser Antoine Griezmann vers la sortie, seulement un an après son arrivée au Barça. On décrypte tout ça dans la journée sur notre site.