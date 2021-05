Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Lille magnifique champion, l'OL au pied du podium, Nantes en barrages

Omnisport 90 minutes pour un titre, Leclerc prophète en son pays, Giro : l'actu sur un plateau IL Y A UN JOUR

Christophe Galtier, coach de Lille et champion de France Crédit: Getty Images

2. Football - Serie A : Sauvée des eaux, la Juventus se qualifie pour la C1

Il fallait un miracle pour que la Juventus, qui a galéré toute la saison, retourne en Ligue des champions la saison prochaine… Il a eu lieu . Les Turinois ont assuré la partie la plus facile du contrat en écrasant Bologne (1-4) mais encore fallait-il espérer un faux pas de Naples ou du Milan. Il est venu des Napolitains, tenus en échec par l'Hellas Vérone (1-1) et qui terminent cinquièmes. Vainqueur de l'Atalanta Bergame (0-2), finalement 3e, l'AC Milan termine dauphin de l'Inter.

3. Golf - USPGA : Vainqueur à 50 ans, Phil Mickelson marque l'histoire

Phil Mickelson est devenu à 50 ans le plus vieux vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem , en remportant dimanche le Championnat PGA, sixième sacre Majeur de sa carrière. Lauréat une première fois de cette épreuve en 2005, du Masters d'Augusta (2004, 2006 et 2010), ainsi que du British Open (2013), il efface des tablettes l'Américain Julius Boros, qui s'était adjugé l'USPGA à 48 ans, en 1968. Il a fini à -6 et su conserver deux coups d'avance sur son compatriote Brooks Koepka, qui a fini par craquer après avoir débuté la journée en tête, et sur le Sud-Africain Louis Oosthuizen.

Nous avons aussi retenu pour vous

Je voulais quitter le club en le laissant en Ligue des champions. Et ce n'est pas le cas". Football - Ligue 1 : Rudi Garcia a confirmé son départ de l'OL : "".

Basket - NBA : Les Phoenix Suns ont dominé les Los Angeles Lakers (99-90) et prennent l'avantage dans la série. Memphis a surpris Utah sur son parquet (109-112), tout comme Atlanta à New York (105-107). Enfin, Philadelphie a battu Washington (125-118).

Tennis - Roland-Garros : Denis Shapovalov, 14e mondial, battu en finale du tournoi de Genève dimanche, a déclaré forfait en raison d'une épaule douloureuse.

IndyCar - 500 miles d'Indianapolis : Scott Dixon (Chip Ganassi), leader au championnat, déjà le plus rapide lors des essais de la veille, l'a encore été au "Fast 9" dimanche et partira en pole position dans une semaine sur l'ovale des 500 Miles d'Indianapolis.

Le tweet

La vidéo de rattrapage

Carambolage géant, trombe d’eau et Bernal au chaud : le résumé de la 15e étape

Ce qu'il ne faut surtout pas rater ce lundi

1. Cyclisme - Tour d'Italie : Plus de 5 000 m de dénivelé positif pour l'étape-reine

Ne regardez pas le final de cette étape (quoique…), avisez plutôt les trois passages au-dessus des 2 000 m d'altitude et les plus 5 000 m de dénivelé positif. Entre Sacile et Cortina d'Ampezzo, il faudra avoir les jambes bien accrochées pour affronter l'étape-reine du Giro 2021. Avec son sommet placé à 18 kilomètres du but, le redoutable Passo Giau (9,8 km à 9,3%) devrait jouer un rôle décisif. La descente vers Cortina sera technique et le final en légère remontée.

Le profil de la 16e étape : 5700m de dénivelé et Cima Coppi, voici l'étape reine du Giro

2. Tennis - Roland-Garros : Début des qualifications sur la terre battue parisienne

C'est parti pour Roland-Garros ! Ce n'est pas encore le grand tableau mais ceux qui y aspirent seront sur les courts de la Porte d'Auteuil dès ce lundi. Au programme, 8 Français (Mpetshi Perricard, Martineau, Hoang, Jacquet, Fils, Guinard, Lamasine, Halys) et 6 Françaises (Djoubri, Andrianjafitrimo, Boisson, Monnet, Belgraver, Janicijevic).

Omnisport Warriors out, terrible Zoncolan, couronne espagnole et finale 100% française : l'actu sur un plateau HIER À 06:10