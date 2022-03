CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Tennis : Barty dit stop à 25 ans

Ashleigh Barty a créé la surprise en annonçant sa retraite à seulement 25 ans, mercredi dans un message vidéo. "Aujourd'hui est une journée difficile et remplie d'émotion pour moi parce que j'annonce ma retraite du tennis", a déclaré sur Instagram la N. 1 mondiale, qui a remporté trois titres du Grand Chelem en simple, à Roland-Garros en 2019, puis à Wimbledon en 2021 et à l'Open d'Australie cette année. "C'est juste que je n'ai plus ça en moi. Je n'ai plus l'énergie physique, la volonté émotionnelle et tout ce qu'il faut pour se dépasser au plus haut niveau", a-t-elle poursuivi, ajoutant être "absolument épuisée".

2. Football, Equipe de France : Giroud va s'adapter

Aujourd'hui, je pense qu'avec la maturité et mon expérience, le coach doit savoir que je reviens avec une grande motivation. Il peut compter sur moi. Quel que soit le rôle qu'il me donnera", a avancé le buteur de 35 ans. Le buteur de Milan en a au passage profité pour mentionner son objectif de viser le record de buts de Thierry Henry. Alors que sa sélection est un des éléments majeurs de cette trêve internationale chez les Bleus, Olivier Giroud s'est exprimé sur son retour pour L'Equipe , assurant qu'il était prêt à s'adapter aux systèmes et aux partenaires différents. "", a avancé le buteur de 35 ans. Le buteur de Milan en a au passage profité pour mentionner son objectif de viser le record de buts de Thierry Henry.

3. Basket, NBA : Young flambe, les Warriors dans le dur, Milwaukee corrige les Bulls

Sans Steph Curry, les Warriors n'y arrivent pas. Golden State a ainsi chuté sur le parquet d'Orlando (94-90) malgré les 26 points de Jordan Pool. De son côté, Trae Young a flambé à New York avec 45 points pour permettre à Atlanta de l'emporter (111-117) face aux Knicks où Evan Fournier a mis 11 points. Avec 30 points de Nikola Jokic, Denver a lui rebondi contre les Clippers (127-115) alors que Milwaukee a corrigé les Bulls (126-98) dans le sillage de Giánnis Antetokoúnmpo (25 pts, 17 rbds).

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Gymnastique : Hitomi Hatakeda a annoncé sa retraite à seulement 21 ans après avoir subi l'année dernière une blessure à la colonne vertébrale dont elle ne s'est toujours pas remise, et qui a plombé sa motivation pendant la pandémie de coronavirus.

Football, Ligue des champions féminine: L'attaquante du Paris SG Marie-Antoinette Katoto a rapproché les Parisiennes des demi-finales de la Ligue des champions, après avoir réalisé mardi un doublé sur la pelouse du Bayern Munich (2-1) en quarts de finale aller.

Football : Selon The New York Times, l'UEFA travaillerait sur la mise en place d'une nouvelle réforme du fair-play financier. Si un strict salary cap ne semble pas être à l'ordre du jour, les clubs européens ne pourraient pas dépenser plus de 70% de leurs recettes annuelles.

Football : Dans un entretien au Figaro, Paul Pogba a expliqué pourquoi il se montrait plus efficace avec l'équipe de France que sous les couleurs de Manchester United. "Le sélectionneur m’a confié un rôle que je connais, mais, en club, est-ce que j’ai vraiment un rôle ?", a lâché le champion du monde.

Volley : Sèchement battus à l'aller en Turquie, les volleyeurs de Narbonne ont renversé Ankara en finale retour de la Challenge Cup (C3) en s'imposant 3 sets à 1, et ont remporté le set en or 21-19, au bout du suspense.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Le Grand Chelem du XV de France, l'ailier gallois Josh Adams qui offre sa médaille à l'arrière italien Ange Capuozzo, l'éventuelle venue de Lady Gaga à Marcoussis à la rencontre des Bleus, voilà ce qui a inspiré "Mourad de Toulon" cette semaine. Sans oublier la belle victoire de l'Italie au pays de Galles...

"Si Lady Gaga vient à Marcoussis, attention à ce que Fabien ne devienne pas Galthié-gaga"

LES PODCASTS DU JOUR

Poulain Raffûte

Federico Martin Aramburu a été tué par balles, dans la nuit du vendredi 18 mars au samedi 19 mars 2022, à Paris. Agustin Pichot participe au podcast Poulain Raffûte cette semaine, pour rendre hommage à son ami, avec qui il a notamment défendu les couleurs de l'équipe d'Argentine lors de la Coupe du monde 2007. Un podcast que voici.

DIP Impact

Le 1er Masters 1000 de la saison a livré son verdict. Entouré de Laurent Vergne, Bertrand Milliard et Sébastien Petit, Arnaud Di Pasquale décrypte l'actualité de la petite balle jaune placée au coeur d'Indian Wells, qui a sacré Taylor Fritz en finale face à Rafael Nadal, qui souffre lui d'une côte fêlée, et Iga Swiatek. Nous finirons avec la question qui fâche autour du super tie-break.

LE TWEET QUI RASSURE (UN PEU)

Annoncé forfait pour la saison quelques heures avant et alors que les doutes sur la suite de sa carrière s'accumulent après cette saison blanche, Zion Williamson a fait circuler des images de lui en train de faire quelques jolis dunks à l'entraînement. De quoi rassurer un peu les fans du numéro 1 de la draft 2019 et des Pelicans ?

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Football - Ligue des champions féminine : A Lyon de jouer

Après la belle prestation du PSG face au Bayern Munich, c'est autour de Lyon d'entrer dans la danse, à Turin contre la Juventus de Pauline Peyrand-Magnin. La gardienne de l'équipe de France, ancienne de l'OL, aura fort à faire face à ses partenaires de sélection Wendie Renard, Griedge Mbock, Selma Bacha, Delphine Cascarino ou encore Melvine Malard. Les "Fenottes" ont les crocs cette saison, après un dernier exercice catastrophique où elles ont perdu à la fois leur titre en championnat et en Ligue des champions.

(Avec AFP)

