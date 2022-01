Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : L'OL et le PSG terminent dos-à-dos au Groupama Stadium (1-1)

L'OL et le PSG se sont quittés dos à dos pour le choc de dimanche soir . Aux commandes de la rencontre grâce au but de Lucas Paqueta (7e), l'OL n'a pas tenu le choc en seconde période et a concédé le nul contre Paris (1-1), dimanche soir, au Groupama Stadium, lors de la 20e journée. Peu inspiré lors du premier acte, le PSG a pu compter sur un but du revenant Thilo Kehrer (76e) pour aller chercher un point. Kylian Mbappé et Marquinhos ont brillé côté parisien.

2. Basket-ball - NBA : Un Klay Thompson magnifique pour son retour deux ans après

Le retour tant attendu de Klay Thompson, après plus de 900 jours sans jouer, s’est soldé par une victoire des Golden State Warriors contre les Cleveland Cavaliers (96-82) avec notamment 17 points de l’arrière All-Star, en seulement 20 minutes. Plus tard dans la soirée, les Memphis Grizzlies sont allés chercher une neuvième victoire de suite en battant les Los Angeles Lakers (127-119), encore une fois portés par un Ja Morant toujours plus leader et un collectif bien huilé. Nicolas Batum a aidé les Clippers à briser leur série.

3. Tennis - Open d'Australie : Novak Djokovic libéré par la justice australienne

"Qu'est-ce que cet homme aurait pu faire de plus ?". Le juge en charge de l'audience judiciaire concernant le visa de Novak Djokovic avait semblé ouvert aux arguments de la défense du n°1 mondial au début de l'audience qui devait statuer sur le sort du Serbe. Il l'était bel et bien. En effet, sa libération immédiate du centre de rétention a été ordonnée. Le gouvernement peut encore faire appel et l'expulser du territoire. L'Open d'Australie doit démarrer lundi prochain.

Monfils et Nadal perpétuent une vieille tradition, Moutet entre dans l'histoire

On a aussi retenu pour vous

Football - CAN : Le Cap-Vert s'est imposé dans la soirée (1-0) face à l'Ethiopie et rejoint le Cameroun, vainqueur plus tôt face au Burkina Faso (2-1), en tête du groupe A.

Football - Liga : Quatre buts, mais pas de vainqueur. Dans le choc pour l'accession au Top 4, Villarreal et l'Atlético de Madrid n'ont pas réussi à se départager (2-2). Angel Correa a inscrit un des buts de l'année, du milieu de terrain.

Golf - Tournoi des Champions : L'Australien Cameron Smith a remporté le Tournoi des champions, première épreuve de l'année, en battant un record historique d'efficacité sur le circuit nord-américain PGA à Kapalua (Hawaï).

Football - Serie A : L'Inter Milan a défendu sa place de leader de la Serie A L'Inter Milan a défendu sa place de leader de la Serie A en battant la Lazio Rome (2-1) dimanche soir à San Siro lors de la 21e journée, grâce à des buts de ses défenseurs Alessandro Bastoni et Milan Skriniar. Les Nerazzurri ont leur destin en main.

La vidéo de rattrapage

"Il n’y a que Pochettino pour croire que Wijnaldum-Dagba dans le couloir droit, ça va marcher"

Le tweet qui défie la gravité

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football - CAN : Le Sénégal entre en lice à 14h, avant le choc Maroc-Ghana

La Coupe d'Afrique des Nations se poursuit ce lundi avec l'entrée en lice des équipes des groupes B et C. Le Sénégal de Sadio Mané débute sa compétition à 14h face au Zimbabwe, sans deux de ses piliers Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly, testés positifs au Covid. Dans le même groupe, la Guinée affrontera le Malawi à 17h, tandis que le choc de ce lundi aura lieu dans le groupe C entre le Maroc et le Ghana. Les Lions de l'Atlas et les Black Stars font figure de challengers dans la compétition. L'opposition Comores-Gabon clôturera la journée.

2. Football - Premier League : Manchester United doit se rassurer en Cup

7es en Premier League à 18 points du leader Manchester City, les Red Devils de Cristiano Ronaldo ont l'occasion de s'offrir une bouffée d'air ce lundi, avec leur match de 3e tour de Cup face à Aston Villa (20h55). Les hommes de Ralf Rangnick n'ont plus gagné la compétiton depuis 2016, et auront à coeur de briller à Old Trafford pour clôturer ce 3e tour de Coupe, qui aura notamment vu Arsenal se faire sortir par Nottingham Forrest (D2 anglaise).

Rangnick et Ronaldo, pour remettre United en avant Crédit: Getty Images

