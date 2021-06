Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA : les Clippers réduisent l'écart face au Jazz

Les Clippers, portés par leur duo de stars Kawhi Leonard/Paul George enfin à plein régime, ont largement battu Utah (132-106), samedi, et ne sont plus menés que deux victoires à une en demi-finale de conférence Ouest, dans les play-offs NBA.

2. Football - Euro 2020 : Soulagement après la frayeur Eriksen, Lukaku porte la Belgique et lui rend hommage

Le Danemark et l'Europe du football ont craint le pire : le ballon s'est arrêté de tourner samedi à l'Euro lorsque le Danois Christian Eriksen a subi un impressionnant malaise sur la pelouse, avant des nouvelles rassurantes concernant son état, décrit comme stable par l'UEFA en cours de soirée. Le match a finalement repris et s'est conclu sur une victoire presque anecdotique de la Finlande (0-1).

Ses coéquipiers, le capitaine Simon Kjaer en tête, ont joué un grand rôle en venant rapidement à son secours, puis en appelant avec des gestes de panique le service médical. Celui-ci a d'abord trouvé le joueur en capacité de respirer, avant d'être obligé de lui prodiguer un message cardiaque sur la pelouse.

Samedi soir, à Saint-Pétersbourg, Romelu Lukaku a porté la Belgique vers la victoire face à la Russie (3-0) tout en pensant à son ami et coéquipier tout au long de la soirée.

Romelu Lukaku lors de Russie - Belgique Crédit: Getty Images

3. Football - Copa America : Cas positifs au Venezuela et en Bolivie

Vers une "Copa Corona" ? Les équipes du Venezuela et de Bolivie ont été frappées par des cas positifs au coronavirus samedi, à la veille de l'ouverture de la Copa América 2021 au Brésil, un pays lui-même gravement affecté par la pandémie. Onze membres de la délégation vénézuélienne, dont huit joueurs, ont été contrôlés positifs au Covid-19, a indiqué samedi la Fédération vénézuélienne de football.

Peu après le Venezuela, c'est la Bolivie qui a annoncé des cas de contamination. "Après avoir fait les tests PCR sur la délégation bolivienne qui se trouve au Brésil (...) trois cas positifs parmi les joueurs et un dans l'encadrement technique ont été détectés", a dit la Fédération bolivienne de football (FBF) dans un communiqué envoyé à l'AFP.

4. Rugby - Top 14 : Bordeaux rejoint Toulouse en demie

L’Union Bordeaux-Bègles s’est imposée dans ce second barrage, à Chaban-Delmas, face à l’ASM Clermont (25-16). Après un premier acte très rythmé, la discipline a fait la différence au retour des vestiaires. Les Bordelo-Béglais retrouveront Toulouse pour une place en finale.

Top 14 - Jefferson Poirot (Bordeaux-Bègles) élimine Arthur Iturria (Clermont) Crédit: Icon Sport

Nous avons aussi retenu pour vous

Basket - NBA : La star des Brooklyn Nets, James Harden, toujours blessé à l'ischio-jambier de la cuisse droite, manquera son troisième match consécutif de play-offs NBA dimanche à Milwaukee, a annoncé son équipe samedi.

Rugby - Barrage Top 14 : Vainqueur de Bayonne aux tirs au but (6-6, 6-5 t.a.b.), le Biarritz Olympique Vainqueur de Bayonne aux tirs au but (6-6, 6-5 t.a.b.), le Biarritz Olympique a décroché son billet pour le Top 14 l'an prochain , devant un public chaud et en nombre, plus que la jauge autorisée par le gouvernement. La Préfecture du 64 a fait part de son mécontentement et le BO risque de lourdes sanctions.

Football - Euro 2020 : Le défenseur belge Timothy Castagne, victime d'une double fracture au visage en début de match face à la Russie samedi (3-0), est forfait pour la suite de la compétition, a annoncé Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables Rouges.

Football - Copa America : James Rodriguez, joueur vedette de l'équipe de Colombie, a estimé samedi que sa non convocation à la Copa America pour des raisons de forme physique représentait un "manque de respect".

Motocyclisme - 24h du Mans : L'équipage Gregg Black (GBR) - Xavier Simeon (BEL) - Sylvain Guintoli (FRA), sur Suzuki, est en tête de l'épreuve après 583 tours.

A rattraper : Le podcast Terre Débattue

C’est l’heure de Terre Débattue, votre podcast quotidien pendant Roland-Garros. Ça y est on connaît la championne des Internationaux de France, avec la victoire de Barbora Krejcikova en finale dames. Ce sera l’objet de notre débat du jour avec Camille Pin, Bertrand Milliard et Laurent Vergne.

Dans la deuxième partie, nous enchaînerons avec la question qui fâche : Tsitsipas a-t-il déjà joué sa finale ? Sans oublier la stat de Jeu, Set et Maths, le compte Twitter dont nous sommes partenaires et l’affiche de dimanche avec tout ce qu’il faut savoir sur la finale messieurs.

La question qui fâche : Tsitsipas a-t-il déjà joué sa finale ?

Ce qu'il ne faut pas rater ce dimanche

1. Tennis - Roland-Garros : Djoko vise un 19e Grand Chelem, Tsitsipas un 1er (15h00)

Après avoir fait tomber le roi Nadal, Djokovic prendra-t-il place sur son trône ? Le Serbe vise un 19e titre du Grand Chelem dimanche à Roland-Garros face à Stefanos Tsitsipas, qui dispute sa toute première finale d'un Majeur. Il y aura d'un côté du filet, Djokovic avec ses 18 titres du Grand Chelem, dont un Roland-Garros en 2016. De l'autre, Tsitsipas, trois demi-finales majeures perdues jusque-là, la dernière en Australie en février.

"Djokovic est évidemment favori mais Tsitsipas est peut-être l'homme qui peut le faire douter"

2. Football - Euro 2020 : Un choc pour l'Angleterre, Memphis et les Pays-Bas de retour 7 ans après

Trois rencontres au menu ce dimanche avec les entrées en lice de l'Angleterre et des Pays-Bas notamment. Les Néerlandais jouent leur premier match en compétition internationale (Coupe du monde, Euro) depuis le Mondial 2014.

15h00 : Angleterre - Croatie

18h00 : Macédoine du Nord - Autriche

21h00 : Pays-Bas - Ukraine

Angleterre-Croatie, Autriche-Macédoine du Nord, Pays-Bas-Ukraine : NOS PRONOS AVEC MPP

3. Handball - Ligue des champions, Final Four : la petite finale pour les Français, la grande pour Barcelone et Aalborg (15h15)

Le PSG Handball et Nantes se jouent la 3e place du Final Four de la Ligue des champions ce dimanche à Cologne, après leurs défaites respectives en demi-finale face à Aalborg et le FC Barcelone, qui brigueront eux le titre.

15h15 : Nantes - PSG

18h00 : Barcelone - Aalborg

4. Cyclisme - Tour de Suisse : clap de fin pour l'épreuve, Carapaz toujours leader

Place à la dernière étape pour cette édition 2021 : 159,5 kilomètres et trois ascensions attendent le peloton ce dimanche. Toujours en jaune, Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) va tenter de remporter l'épreuve. Il a 17 secondes d'avance sur Rigoberto Uran (EF Education - Nippo), vainqueur du contre-la-montre individuel samedi à Andermatt.

Uran était seul au monde : Revivez son écrasante victoire

