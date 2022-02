11h22 : L'UEFA a annoncé l'organisation sur terrain neutre des matches internationaux à domicile des clubs ou sélections ukrainiens et russes, "jusqu'à nouvel ordre". Cela concerne notamment le Spartak Moscou, en lice en Ligue Europa, ou le match des Espoirs français en Ukraine le 29 mars, mais pas le barrage pour le Mondial-2022 entre la Russie et la Pologne prévu le 24 mars à Moscou, qui dépend de la FIFA.

11h19 : Alex Len et Sviatoslav Mykhailiuk, les deux seuls joueurs ukrainiens de NBA, ont "condamné" vendredi dans un communiqué l'offensive russe déclenchée la veille dans leur pays. "L'Ukraine est un État souverain pacifique habité par des personnes qui veulent décider de leur propre destin" ont déclaré les deux joueurs de Sacramento et Toronto.

10h45 : L'étape de Coupe du monde de ski-cross à Sunny Valley, en Russie, est annulée par la Fédération Internationale de ski. La première manche avait eu lieu avec uniquement des athlètes russes y participant.

C'est officiel, la finale de la Ligue des champions, prévue à Saint-Pétersbourg cette année, est délocalisée à Paris et plus précisément au Stade de France. Plus d'infos ici