16h55 : La Suède, la Pologne et la République Tchèque ne veulent pas jouer les barrages du Mondial en Russie

Dans un communiqué commun, les fédérations suédoises, polonaises et tchèques de football annoncent qu'elles ne souhaitent pas disputer les barrages du Mondial 2022 en Russie "pour des raisons de sécurité". "Nous attendons que l'UEFA et la FIFA nous proposent des solutions alternatives", ajoutent-elles. Le 24 mars, la Pologne doit se déplacer en Russie, et le 29 mars, le vainqueur de ce match affrontera la Suède ou la République Tchèque.

16h41 : Galtier veut apporter son aide au football ukrainien

En conférence de presse, Christophe Galtier, l'entraîneur de l'OGC Nice, a transmis un message de soutien à l'Ukraine. "Je pense aux sportifs et plus précisément aux footbaleurs mais aussi aux entraîneurs qui doivent vivre une situation dramatique. Je voudrais leur passer un message de soutien et j'ose espérer que le football français fera quelque chose pour le football ukrainien, je ne sais pas de quelle manière, mais le foot français doit soutenir tous les footballeurs et tous les entraîneurs qui se trouvent actuellement en Ukraine, sous les bombardements", a-t-il affirmé.

16h22 : Barcelone annule officiellement son déplacement en Russie (Basket)

Barcelone vient officiellement d'annuler son déplacement à Saint-Pétersbourg pour le compte de l'Euroligue de basket. Le club catalan devait prendre l'avion jeudi pour jouer vendredi à Saint-Pétersbourg, puis dimanche à Moscou contre le CSKA. Il avait reçu au préalable un message de l'Euroligue lui indiquant qu'elle "devait" jouer ces matches.

16h04 : Rublev souhaite la "paix"

Andrey Rublev a plaidé jeudi pour "la paix" après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, estimant que sa victoire au tournoi de Dubaï n'était "pas importante" au vu du "terrible" contexte. "Vous vous rendez compte à quel point c'est important d'avoir la paix dans le monde, de se respecter quoi qu'il arrive, d'être unis. Il s'agit de prendre soin de notre Terre et les uns des autres. C'est la chose la plus importante", a affirmé le N.7 mondial après sa victoire devant l'Américain Mackenzie McDonald (2-6, 6-3, 6-1), en quarts de finale.

16h : La rencontre Géorgie-Russie reportée (rugby)

Rugby Europe a annoncé le report de la rencontre entre la Géorgie et la Russie prévue ce dimanche, à Moscou, dans le cadre du Tournoi des 6 Nations B.

15h45 : L'UEFA "condamne fermement l'invasion militaire" russe en Ukraine

Dans un communiqué, l'UEFA "condamne fermement l'invasion militaire" russe en Ukraine, à la veille d'une réunion extraordinaire de son comité exécutif. "L'UEFA partage l'inquiétude de la communauté internationale pour la situation sécuritaire en Europe", précise l'instance, promettant de gérer la situation "avec le plus grand sérieux", avant la réunion de son comité exécutif vendredi (10h), qui étudiera notamment le sort de la finale de C1.

15h37 : Le Barça ne voyagera pas en Russie (basket)

Selon les informations de Sport , l'équipe de basket du FC Barcelone ne se rendra pas en Russie, où elle devait affronter le Zénith Saint-Pétersbourg vendredi, puis le CSKA Moscou dimanche.

15h00 : Schalke retire le nom de Gazprom de ses maillots

Le club allemand de Schalke (D2) a décidé de retirer de ses maillots le nom et le logo du fournisseur de gaz russe Gazprom, son sponsor principal. Les maillots seront floqués du simple nom "Schalke 04", à partir du prochain match samedi à Karlsruhe. Visé par des sanctions américaines, le PDG allemand de la société d'exploitation du gazoduc Nord Stream 2, qui relie la Russie à l'Allemagne, a démissionné jeudi de ses fonctions d'administrateur du club allemand.

14h35 : Le CIO accuse Moscou d'avoir violé la trêve olympique

condamne fermement la violation de la trêve olympique par le gouvernement russe". Le Comité international olympique (CIO) accuse Moscou d'avoir violé la trêve olympique en envahissant l'Ukraine, et annoncé vouloir offrir une assistance humanitaire aux sportifs ukrainiens. Dans un communiqué, le CIO "". Plus d'informations ici

Le CIO a décidé de suspendre la Russie le 5 décembre 2017. Crédit: Getty Images

14h10 : Vettel appelle au boycott du GP de Russie

Le monde de la Formule 1 n’a pas échappé aux questions géopolitiques alors qu’un GP en Russie est prévu en septembre prochain. Convaincu et déterminé, Sebastian Vettel (Aston Martin) a été le plus offensif dans son approche, réclamant un boycott de la part de la F1. Max Verstappen a également été dans son sens. Plus d'infos ici

13h30 : L'UEFA devrait délocaliser la finale de C1

évaluer la situation" concernant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, alors que la finale de la Ligue des champions est prévue à Saint-Pétersbourg. Selon plusieurs médias, elle va être retirée à la ville russe. La Confédération européenne du football, l'UEFA, a convoqué une réunion extraordinaire vendredi pour "" concernant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, alors que la finale de la Ligue des champions est prévue à Saint-Pétersbourg. Selon plusieurs médias, elle va être retirée à la ville russe. Plus d'infos ici

12h : Les joueurs brésiliens demandent l'aide des autorités brésiliennes

Dans une vidéo tournée depuis un hôtel de Kiev, les nombreux joueurs brésiliens du Shakhtar Donetsk et du Dynamo Kiev ont demandé à pouvoir quittter le pays avec l'aide des autorités brésiliennes. Depuis ce jeudi matin, les réactions et témoignages sont nombreux

11h : Smolov dit "non" à la guerre

"Non à la guerre": l'attaquant russe du Dynamo Moscou Fedor Smolov a exprimé jeudi sur Instagram son opposition à l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, devenant le premier joueur international de la "Sbornaïa" à le faire. Le joueur âgé de 32 ans, qui a été convoqué lors des trois derniers rassemblements de la "Sbornaïa", la sélection russe, est le premier international russe à prendre position sur le sujet.

10h37 : Yaremchuk, la célébration et le message

Mercredi soir, l'attaquant international ukrainien du Benfica Roman Yaremchuk a exhibé un tee-shirt noir arborant le blason de l'Ukraine, en forme de trident, lorsqu'il a célébré son but contre l'Ajax Amsterdam, en 8e de finale aller de Ligue des champions (2-2). "Je suis Ukrainien et fier de l'être", a commenté le joueur sur Instagram durant la nuit. "C'est notre pays, notre histoire, notre culture, notre peuple et nos frontières. J'aimerais remercier tous ceux qui nous défendent pour leur courage. Gloire à l'Ukraine", a-t-il écrit.

Roman Yaremchuk avec Benfica Crédit: Getty Images

9h00 : La Russie lance des attaques contre l'Ukraine

Dans la nuit de mercredi à jeudi, peu avant 4 heures (françaises), Vladimir Poutine a officiellement annoncé une opération militaire en Ukraine lors d'une intervention de cinquante-six minutes. Depuis, l'invasion a commencé, avec notamment des charmes armés, des explosions dans plusieurs villes et de nombreux combats entre les forces russes et ukraniennes . La guerre entre la Russie et l'Ukraine a officiellement demarré.

(Avec AFP)

