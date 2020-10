Lorsque la France s'est confinée en mars dernier, le sport français s'était arrêté. Et les championnats n'avaient pas repris deux mois plus tard, après le déconfinement. "On n'est pas dans le même contexte que la saison dernière. On a une connaissance bien plus forte de la question des contrôles et des tests. On est en situation de pouvoir se confronter à n'importe quel scénario et maintenir une activité", ajoute cette source. Car en cette fin d'année civile, plusieurs compétitions sont programmées en France : La Ligue 1, la Ligue des champions, le Masters 1000 de Paris-Bercy, le Top 14, la Jeep Elite ou le Vendée Globe.