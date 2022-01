CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football - Coupe de France : Marseille au bout du suspense

Ad

Nettement dominateur malgré une belle frayeur, l’Olympique de Marseille est au rendez-vous des quarts de finale. Malgré l'ouverture du score d'Arkadiusz Milik en seconde période, les Phocéens ont été rattrapés par Montpellier et ont dû passer par les tirs au but pour l'emporter (1-1, 5-4 t.a.b.). Mihailo Ristic s'est loupé lors de la séance fatidique tandis que Dimitri Payet, en bon capitaine, a pu offrir la qualification à l’OM.

Omnisport La déception bleue, Morant et reine d'Australie : l'actu sur un plateau HIER À 06:57

L'opportunisme de Milik, le sang-froid de Payet : le résumé de la qualif de l’OM

2. Football américain - NFL : l’adieu d’une légende ?

Selon ESPN, Tom Brady a pris la décision d'arrêter sa carrière. Après 22 saisons et à 44 ans, le quarterback de Tampa Bay aurait choisi de dire stop suite à l'élimination des Buccaneers en playoffs. Véritable légende vivante, il a remporté sept Super Bowl. Le quarterback superstar de la NFL, qui a longtemps fait les beaux jours des Patriots, a participé à 10 Super Bowl. C’est une véritable page d’histoire qui s'apprête à se tourner.

Tom Brady Crédit: Getty Images

3. Basket - NBA : les Splash Brothers viennent à bout de Brooklyn

Klay Thompson n'était pas dans un grand soir, mais, dans le money-time, il a offert la victoire à Golden State face à Brooklyn grâce notamment à neuf points d'affilée dans le quatrième quart temps (110-106). Revenu de sa grosse blessure qui l'a éloigné des terrains pendant 18 mois, Thompson a terminé la rencontre avec 16 points, tandis que Stephen Curry a livré un match moyen (19 pts, 8 passes à 5/18 aux tirs) . De son côté, Toronto a eu besoin de trois prolongations pour s'imposer chez le leader Miami (124-120).

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Football - CAN 2022 : Quelques jours après avoir fait chuter le Nigeria, la Tunisie s’est inclinée sur la plus petite des marges face au Burkina Faso (1-0). Les Étalons ont trouvé la faille juste avant la pause grâce à Dango Ouattara et se hissent donc en demi-finales.

Rugby - Top 14 : Pour fêter la reprise du championnat après la trêve européenne, le Racing 92 s’est imposé sur la pelouse de Toulouse (15-20). Le bonus défensif en poche, les Franciliens montrent une nouvelle fois qu’ils sont bien de retour aux affaires.

Athlétisme - Lancer du poids : Imbroglio terrible lors de la compétition en salle des Millrose Games à New York. L’Américain Ryan Crouser a cru améliorer son propre record du monde, avec un lancer à 23,38 mètres mais après l'exultation... une erreur de mesure a été annoncée.

Football - Liga : Adama Traoré est de retour en Catalogne. Le FC Barcelone a annoncé avoir obtenu le prêt du musculeux ailier de Wolverhampton jusqu’à la fin de la saison. A l’issue de la saison, le joueur de 26 ans pourrait rester au Barça si les Blaugranas activent son option d’achat.

Adama Traoré Crédit: Eurosport

Athlétisme - 60m : Christian Coleman a livré un retour fracassant. Après une suspension de 18 mois, le champion du monde en titre du 100 mètres a écrasé toute la concurrence lors des Millrose Games, bouclant son 60 mètres en 6”49. Impressionnant.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Sur le plateau de Soir de Coupe, Dimiri Payet a reconnu qu'il était très sensible au tifo "le king" que lui ont adressé les supporters. Le capitaine marseillais, auteur du tir au but vainqueur face à Montpellier, aurait bien aimé ne pas avoir à s'infliger cette séance et garder l'avantage au score. "On doit être plus efficace dans les 30 derniers mètres", dit-il.

Payet, auteur du tir au but vainqueur : "En face de ce tifo exceptionnel, la soirée est belle"

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Tennis - Open d’Australie : L’heure a sonné pour Nadal et Medvedev

Nous y sommes. L’apogée de cette édition 2022 de l’Open d'Australie est sur le point de débuter. Et en termes de finale, personne n’aurait pu rêver mieux. D’un côté, Rafael Nadal. L'Espagnol, en cas de victoire, deviendra pour la toute première fois le recordman des titres en Grand Chelem avec une 21e victoire à son palmarès. De l’autre, Daniil Medvedev. Le Russe a l’occasion de se rapprocher un peu plus de la place de numéro un mondial de Novak Djokovic. Rendez-vous immanquable à partir de 9h30.

Nadal - Medvedev, bataille finale, bataille royale

2. Handball - Championnat d’Europe : Les Bleus veulent la médaille

Objectif : se remobiliser. La France, éliminée aux portes de la finale par la Suède vendredi, doit chasser la déception pour aller décrocher une médaille de bronze symbolique pour sa jeune génération, face au Danemark à Budapest (15h30). "C'est souvent le bal des déçus, le match de la troisième place, et c'est celui qui arrive le mieux à dépasser sa déception qui arrive à l'emporter", a expliqué Guillaume Gille. Espérons que les champions olympiques ne repartent pas bredouilles de Hongrie.

Nikola Karabatic, l'étoile qui guide l'équipe de France de handball et les Bleus Crédit: Getty Images

3. Football - Coupe de France : Un choc Lens-Monaco

Après un intrigant Bergerac Périgord (N2) - Bordeaux (L1) qui pourrait être la belle histoire du jour, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France offrira aux téléspectateurs un joli duel en perspective. A 21h00, l’AS Monaco de son nouvel entraîneur Philippe Clément se déplacera sur la pelouse des Sang et Or pour tenter de faire un nouveau pas vers son objectif annoncé : remporter la Coupe de France.

Ben Yedder Crédit: Getty Images

Et aussi… les alléchants Egypte-Maroc (16h00) et Sénégal-Guinée équatoriale (20h00) en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations, le Super-G Dames à Garmisch (11h30), la reprise de la saison cycliste avec le Grand Prix de la Marseillais et deux rencontres de Top 14 qui verront s’opposer Pau à Clermont (18h00) et le Stade Français à Toulon (21h05). .

Omnisport Melbourne, Bleus, Coupe de France : l'actu sur un plateau 28/01/2022 À 06:19