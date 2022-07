Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Euro 2022 : L'Angleterre, c'est dément

8-0 ! Vingt-quatre heures après la fessée des Bleues face à l'Italie (5-1), les Anglaises ont fait mieux et face à la Norvège, postulante pour le titre, s'il vous plaît . 8-0, donc, avec première place du groupe et voyage pour le quart assuré. Vous avez dit favorite ?

Millie Bright, Rachel Daly, Leah Williamson, Ella Toone, Alessia Russo, Lauren Hemp et Hannah Hampton célèbrent la victoire des Anglaises. Crédit: Getty Images

2. Tennis – US Open : Djokovic, c'est compliqué

En ce moment je ne peux pas aller aux Etats-Unis (...), j'espère des nouvelles positives (...) mais il n'y a pas beaucoup de temps (jusqu'à l'US Open). Je ne sais pas, l'espoir est ce qui meurt en dernier", a-t-il déclaré au micro de la télévision nationale serbe (RTS). Le Serbe risque de ne pas pouvoir disputer le dernier Grand Chelem de la saison, qui débute le 29 août, car il refuse de se vacciner contre le Covid-19. Novak Djokovic se fait assez peu d'illusions quant à sa participation à l'US Open . "(...),(...)", a-t-il déclaré au micro de la télévision nationale serbe (RTS). Le Serbe risque de ne pas pouvoir disputer le dernier Grand Chelem de la saison, qui débute le 29 août, car il refuse de se vacciner contre le Covid-19.

3. Football – Mercato : Embolo à Monaco et Ekitike au PSG, c'est emballant

Ça commence à frémir. Après des premiers jours à d'une torpeur angoissante, le mercato de L1 se réveille tout doucement. Hugo Ekitike, la petite merveille de Reims, aurait ainsi donné son accord au PSG selon Le Parisien . Reste à convaincre le club champenois qui espère toucher le pactole (40 millions d'euros). Monaco, lui, s'est mis d'accord avec le Borussia Mönchengladbach autour de 10 millions d'euros, selon Sky Sports, pour l'arrivée de Breel Embolo, l'attaquant suisse brillant lors du dernier Euro.

On a aussi retenu pour vous

Athlétisme – Mondiaux : Le Bahaméen Steven Gardiner, qui a ajouté l'été dernier le titre olympique du 400 mètres à sa couronne mondiale décrochée en 2019, a déclaré forfait lundi pour les Championnats du monde d'Eugene (Etats-Unis), en raison d'une inflammation au tendon.

Athlétisme : L'athlète Susan Kipsang-Jeptooo, seule Française sur le marathon olympique de Tokyo l'été dernier, a été suspendue 18 mois pour un contrôle positif à l'heptaminol (stimulant), d'après un document publié sur le site de l'Agence française de lutte contre le dopage.

Basket : La rétrogradation en Nationale 1 (3e division) de Pau-Orthez, vainqueur de la Coupe de France et demi-finaliste du Championnat de France, intervenue pour des raisons financières, a été confirmée, a annoncé lundi soir le gendarme financier de la LNB.

La vidéo de rattrapage

Il faut sauver le soldat Leclerc...

Le podcast

Le comportement des supporters de Max Verstappen le week-end dernier en Autriche a beaucoup fait parler. Sont-ils allés trop loin ? Charles Leclerc doit-il être définitivement désigné comme pilote N°1 par Ferrari ? Retrouvez les Fous du Volant et l'expertise de nos deux spécialistes Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta.

Le tweet trooooop mignnoooon

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1.Cyclisme – Tour de France : Nouvelle séquence, nouvelles émotions ?

Ah les Alpes ! Le Tour s'enfonce dans le plus célèbre de ses massifs pour entrer dans une nouvelle séquence. Ce mardi, la 10e étape, à suivre bien évidemment sur nos antennes, offrira un parcours sans col mythique mais court, intense, et nerveux avec une arrivée à Megève et un dernier kilomètre à 7% qui s'annoncent très animés. La chaleur pourrait notamment redistribuer les cartes

2. Football – Euro 2022 : Gros choc, gros enjeu

Allemagne et Espagne s'affrontent mardi (21h00) pour un choc susceptible de leur donner accès aux quarts de l'Euro féminin et d'en dire plus sur leurs chances de victoire finale tandis que dans l'autre match du groupe B, le Danemark doit rebondir face à la Finlande après sa gifle inaugurale.

L'Espagne a réussi son entrée dans l'Euro face à la Finlande Crédit: Getty Images

