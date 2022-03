Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Paris, une défaite qui fait tâche

Ad

Omnisport Déjà de l'or, un choc pour Paris, Antetokounmpo, Alaphilippe : L'actu sur un plateau HIER À 07:04

Mauricio Pochettino lors de Nice-PSG (1-0) en Ligue 1 Crédit: Getty Images

2. Basketball - NBA : Eternel LeBron

Héroïque et stratosphérique, LeBron James a inscrit 56 points (19/31, 10 rebonds) pour permettre aux Lakers de renouer avec la victoire (124-116) aux dépens de Golden State, samedi, malgré les 30 points de Steph Curry. Seul Kobe Bryant a fait mieux que LeBron James à 37 ans, en marquant 60 pions en 2016. A l'Est, le Heat a prouvé qu'il restait le boss face aux Sixers (99-82), parvenant à museler le candidat au titre de MVP Joel Embiid (22 points à 4/15). Les Grizllies, eux, n'ont fait qu'une bouchée d'Orlando (124-96) grâce à Ja Morant (25 pts).

3. Jeux Paralympiques - Ski Alpin : Bochet débloque son compteur

Marie Bochet, principale star française des épreuves d'hiver, a remporté dimanche l'argent lors du Super-G (catégorie debout) des Jeux paralympiques de Pékin, débloquant ainsi son compteur dans cette compétition. Agée de 28 ans, la native de Chambéry, qui avait chuté la veille lors de la descente après avoir perdu un ski, a terminé derrière la surprenante Chinoise Zhang Mengqiu. La France compte désormais trois médailles : une d'or, une d'argent et une de bronze.

La joie de Marie Bochet après sa 2e place sur le Super-G des Paralympiques 2022 Crédit: Getty Images

4. Rugby - Top 14 : Clermont mate Lyon

Top 14 - L'essai en puissance de Clermont face à Lyon Crédit: Icon Sport

On a aussi retenu pour vous

Football - Liga : À quatre jours de la réception du PSG, le Real Madrid a étrillé la Real Sociedad (4-1) samedi pour la 27e journée de Liga et consolide ainsi sa place de leader (63 points), huit unités devant le Séville FC, accroché vendredi par Alavés (0-0).

Boxe - WBA : Le Français Souleymane Cissokho, s'est fait peur dans un 4e round sur la brèche, mais a fait parler sa supériorité contre le Mexicain Roberto Valenzuela Jr., pour l'emporter par décision unanime et conserver sa ceinture intercontinentale WBA des super-welters, samedi à San Diego.

Athlétisme - Perche Elite Tour : L'Américain Christopher Nilsen, vice-champion olympique du saut à la perche, a franchi 6,05 m samedi soir à Rouen, devenant le 5e meilleur performeur de l'histoire en salle. Après son élimination à 5,71m, le Français Renaud Lavillenie a annoncé "ne pas participer aux championnats du monde en salle qui se dérouleront à Belgrade du 11 au 13 mars."

Marathon de Tokyo : Le double champion olympique kényan Eliud Kipchoge a remporté dimanche le marathon de Tokyo, mais a échoué à battre son propre record du monde, en franchissant la ligne après 2h02'40".

La vidéo de rattrapage

La démonstration de Pogacar, le "soleil" d'Alaphilippe : les Strade Bianche ont offert un joli show

Le tweet du King

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : Chocs d'ambitieux… et de mal-classés

Côté pile, des clubs ambitieux encore qualifiés en Europe et qui veulent y retourner la saison prochaine. Côté face, des résultats en dents de scie et le risque de tout perdre: le choc Marseille-Monaco (20h45) met aux prises deux équipes en équilibre précaire. Plus tôt dans la journée, Saint-Etienne affrontera Metz (13h) et Bordeaux accueillera Troyes (15h) dans deux matches de l'angoisse en bas de classement.

Mattéo Guendouzi et Aurélien Tchouaméni Crédit: Getty Images

2. Cyclisme - Paris-Nice : Roglic, deuxième essai

Deuxième essai ! Un an après sa déconvenue de la dernière étape, le Slovène Primoz Roglic s'attaque de nouveau à Paris-Nice, qui commence dans les Yvelines par une étape de plaine destinée aux sprinters. L'opposition, cette fois, est menée par le Britannique Adam Yates, le Colombien Nairo Quintana et le Portugais Joao Almeida à côté du double lauréat, l'Allemand Maximilian Schachmann, candidat à un triplé qui n'a plus été réalisé depuis Laurent Jalabert (dernier vainqueur français en 1997). Mais c'est bien Roglic, le vainqueur sortant de la Vuelta, qui est le point de repère de la course au soleil tant son profil colle aux caractéristiques de l'épreuve.

Primoz Roglic en octobre 2021 Crédit: Getty Images

3. Moto GP - Grand Prix du Qatar : Quartararo lance la défense de son titre

Jorge Martin commence 2022 comme il a terminé 2021, en pole position: l'Espagnol de Ducati Pramac a dominé les premières qualifications de la saison de MotoGP, au Grand Prix du Qatar samedi, loin devant Fabio Quartararo (Yamaha), 11e. Dimanche à 16h, à la nuit tombée, le Français s'élancera pour la défense de son titre non loin de son rival italien Francesco Bagnaia (Ducati), vice-champion l'an dernier et 9e sur la grille de départ du circuit de Losail.

Quartararo en mode domination : les chiffres d'une saison de champion

4. Ski alpin - Alnzerheide : Worley pour poursuivre la magie bleue ?

Vingt-quatre heures après la victoire inattendue de Romane Miradoli sur le Super-G de Lanzerheide, les Bleues comptent bien poursuivre leur dynamique sur le géant. Si l'héroïne de samedi et son dossard 55 auront moins d'argument, les espoirs tricolores reposeront sur Tessa Worley (dossard n°5). Après des JO maussades, la Française compte bien se refaire la cerise dès ce dimanche.

Désillusion pour Worley, jamais dans le coup sur le Super-G

Omnisport Guerre Ukraine-Russie : Revivez la journée de vendredi 04/03/2022 À 07:19