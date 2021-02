Emil Zatopek et Alain Mimoun. L'un des plus grands athlètes de tous les temps face à l'une des plus grandes figures du sport français. Le premier a remporté ses plus fameux succès avec le second sur son porte-bagage. Jusqu'au jour où ce dernier a fini par connaître son jour de gloire. Plus que des rivaux, ces deux-là étaient des amis. Des frères. Et des personnages hors-normes.