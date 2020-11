Durant ces quatre dernières années, les sportifs professionnels se sont mobilisés à plusieurs reprises pour affirmer leurs désaccords vis-à-vis de la politique intérieure américaine. L’exemple le plus récent étant la fronde des joueurs de NBA à l’aube du début des play-offs, suite à la mort de Jacob Blake, tué par des policiers à Kenosha. On se souvient également du genou à terre posé par Colin Kaepernick, ex-quaterback de San Francisco, lors de l’hymne national pour dénoncer le racisme et les violences policières dans le pays. Le geste avait provoqué la colère du désormais ex-président américain.