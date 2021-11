1. Football - Ligue des champions : Paris ne méritait pas mieux

2. Tennis - Rolex Paris Masters : Monfils inquiète, Medvedev et Zverev maîtrisent

3. Basketball - NBA : Les Sixers éteignent les Bulls, Durant illumine les Nets

Le choc de la Conférence Est a tourné en faveur de Philadelphie. Sous l'impulsion de Joel Embiid (18 points, 9 rebonds, 7 passes) et grâce à un tir primé de Seth Curry (22 points) en fin de match, les Sixers ont stoppé les Bulls de DeMar DeRozan, pourtant auteur de 36 points (103-98). Kevin Durant a guidé les Brooklyn Nets vers la victoire face aux Atlanta Hawks (117-108) en inscrivant 32 points, tandis que Nicolas Batum s'est illustré avec 20 points pour contribuer au succès des Los Angeles Clippers face à Minnesota (115-126).

Si vous avez raté la journée de mercredi, voici le plus joli coup du jour en vidéo. Un point signé Diego Schwartzman face à Marcos Giron au 2e tour du Rolex Paris Masters. L'Américain impuissant face au coup de patte spectaculaire de l'Argentin et surpris par un lob plein de réussite du fond du court.

1. Tennis - Rolex Paris Masters : Gaston défie Alcaraz

Si l'incertitude plane encore autour de la participation de Gaël Monfils pour son 8e de finale face à Novak Djokovic, l'autre Tricolore encore en lice, Hugo Gaston, sera lui bien présent pour tenter de poursuivre son remarquable parcours face à l'Espagnol Carlos Alcaraz. Début du match à partir de 19h30. Au programme, entre autres, le duel entre Alexander Zverev et Grigor Dimitrov en journée, et celui qui opposera Daniil Medvedev à Sebastian Korda en soirée. Et le tout est évidemment à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport à partir de 11h.