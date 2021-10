1. Football - Ligue 1 : Lens avance

Le RC Lens va passer un week-end très tranquille. Les Sang et Or sont assurés de rester dauphins du Paris Saint-Germain à l'issue de la 9e journée, après avoir disposé de Reims (2-0) . Les hommes de Franck Haise se sont imposés grâce à deux buts inscrits par Arnaud Kalimuendo juste avant (45e) et juste après (52e) la pause.