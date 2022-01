Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe de France : le miracle lensois

Le derby du Nord a tenu toutes ses promesses. Et au bout d'un incroyable scénario , Lens a remonté deux buts de retard face à son voisin lillois avant d'arracher sa qualification pour les 8es de finale lors de la séance de tirs au but (2-2, 4-3 t.a.b.). Le héros des Sang et Or se nomme Seko Fofana , auteur de deux buts dont celui de l'égalisation dans le temps additionnel avant de convertir la tentative de la victoire.

Deux doublés, des ratés, un scénario incroyable et le héros Fofana : Le résumé d'une soirée folle

2. Football - Coupe de France : des chocs en stock pour les 8es

Avant la qualification lensoise, le tirage au sort des 8es de finale avait offert de belles affiches en perspectives avec pas moins de quatre duels entre équipes de Ligue 1. Tenant du titre, le Paris Saint-Germain va ainsi devoir se frotter à l'OGC Nice tandis que Marseille sera opposé à Montpellier. Après Lille, Lens aura encore du lourd au programme avec Monaco alors que Nantes défiera Brest. Les "petits poucets" Bergerac et Versailles, pensionnaires de N2, joueront respectivement face à Saint-Etienne et Toulouse (L2). Enfin, il y aura une confrontation entre équipes de L2, Nancy et Amiens.

3. Basketball - NBA : Phoenix assure, Memphis enchaîne, LeBron brille

Les Phoenix Suns ont poursuivi leur remarquable saison avec une 29e victoire en 37 match grâce à leur succès face à aux New Orleans Pelicans (110-123), sous l'impulsion de Devin Booker (33 points) et Chris Paul (15 passes décisives). Ja Morant (26 points) a guidé les Memphis Grizzlies vers une 6e victoire consécutive face à Cleveland (106-110) tandis que les New York Knicks ont dominé les Indiana Pacers (104-94) malgré la discrétion d'Evan Fournier (0 point). Pour conclure la nuit, LeBron James (31 points) et les Lakers ont battu Sacramento (122-114).

Football - Premier League : Romelu Lukaku a présenté ses excuses publiques à Chelsea après son interview à Sky Italia, où il confiait notamment son mécontentement et sa nostalgie de l'Inter Milan.

Football - Ligue 1 : Les Girondins de Bordeaux, décimés par le Covid-19, déploraient encore 17 absents ce mardi à trois jours du match contre l'OM et souhaitent le report de la rencontre.

Tennis - WTA Melbourne : La Française Clara Burel s'est qualifiée pour le 2e tour avec une victoire en deux manches contre la Chinoise Shuai Zhang (6-3, 7-6).

Cyclisme : L'ex-triple champion du monde Peter Sagan (TotalEnergie) a annoncé avoir été testé positif au Covid-19, tout comme son frère Juraj.

Football : Le Danois Christian Eriksen, victime d'un malaise cardiaque en plein match à l'Euro en juin dernier et porteur depuis d'un stimulateur, a exprimé le souhait de disputer le Mondial 2022.

Poulain Raffûte avec Jérôme Fillol

Fils et petit-fils de rugbyman, Jérôme Fillol est l'invité de Poulain Raffûte cette semaine. 5 Brennus, 17 ans de carrière, il a été formé à Agen. Passé par Toulouse, puis au Stade Français, il s'expatriera quelques saisons au Racing avant de finir sur un titre en 2015 avec le Stade. Il a plusieurs fois porté le maillot des Baabaas dont le grand-père, Guy Basquet, était l’un des créateurs...

Belle Trace avec Franck Piccard

Cette semaine, le triple médaillé olympique Franck Piccard est l’invité de Flo Masnada. L’ancien skieur alpin français, monté sur le toit de l’Olympe en 1988 à Calgary (super-G), raconte pendant trois quarts d’heure son glorieux passé… mais pas seulement. Il explique notamment s'être mis au ski de fond et à l'écriture. Bonne écoute !

Le retour des jauges dans les stades, la 10e place au classement du Racing 92 et bientôt le retour de la Coupe d'Europe, voilà ce qui a marqué Mourad de Toulon en ce début 2022. Au passage, il conseille aux présidents de Top 14, avec beaucoup d'ironie, de se présenter à l'élection présidentielle afin d'organiser des meetings politiques les jours de matchs.... pour mieux contourner les jauges.

Mourad de Toulon: "Pour respecter le télétravail, autant jouer la coupe d'Europe sur PS5"

1. Ski alpin - Zagreb : Noël est attendu

Deux semaines après sa terrible déconvenue à Madonna di Campiglio, Clément Noël aura à cœur de se racheter sur le slalom de Zagreb. Le Français visera par la même occasion une bonne opération au classement général de la spécialité, dont il occupe la troisième place juste devant son compatriote Alexis Pinturault. La première manche débutera à 15h30, la seconde à 18h30, et le tout sera évidemment à suivre en direct sur toutes les plateformes d'Eurosport !

Hirscher, roi de Croatie : revivez les 5 victoires de l'Autrichien à Zagreb

2. Football - Coupe de la Ligue anglaise : Chelsea-Tottenham, show devant

Direction Londres pour la première demi-finale de la Carabao Cup avec un derby alléchant entre Chelsea et Tottenham à Stamford Bridge. Avec d'un côté, les Blues de Thomas Tuchel et le retour possible de Romelu Lukaku après cette mise à l'écart qui a fait beaucoup de bruit en marge du choc face à Liverpool. Et de l'autre, des Spurs en net regain de forme sous la direction d'Antonio Conte qui ont à cœur de bien négocier ce match aller pour poursuivre leur route dans la compétition et tenter de remporter un premier trophée depuis 2008. Coup d'envoi à 20h45 !

3. Football - Coupe du Roi : le Barça et le Real en lice

Les 16es de finale se poursuivent ce mercredi avec l'entrée en lice du Barça et du Real. Toujours privé de Memphis Depay, dont la situation est devenue assez floue , le FC Barcelone se déplace sur le terrain de Linares Deportivo, club de D3 espagnole, à 19h30. Un peu plus tard, le Real, qui reste sur une défaite à Getafe en championnat, retrouvera Alcoyano, également pensionnaire de D3 espagnole. A la surprise générale, le club de la banlieue de Valence avait sorti le géant madrilène de la compétition au même stade de l'épreuve l'an passé. Coup d'envoi à 21h30 !

