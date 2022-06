1. Rugby - Top 14 : Montpellier à une marche du trône

Tadej Pogacar et Rafal Majka survolent le Tour de Slovénie. Illustration avec cette drôle d’arrivée, samedi lors de la 4e étape. "Pogi" a encore des progrès à faire... au "shifumi". Le double tenant du Tour de France reste en tête de son tour national.

Le football n’est jamais loin. Durant toute la période du marché des transferts, nous vous proposons de suivre en direct les dernières rumeurs et officialisations. Voici le bulletin de samedi et des informations sur des joueurs pistés par le PSG - dont un très proche de signer -, avant de se replonger ce dimanche dans le mercato.

1. Formule 1 - Grand Prix du Canada : Verstappen pour s’envoler

Il flaire l'odeur du sang. Max Verstappen peut profiter du départ en fond de grille de Charles Leclerc pour assommer son plus grand rival dans la course au titre, déjà groggy et distancé après un week-end à zéro point . Fernando Alonso, Carlos Sainz et Lewis Hamilton seront, dans cet ordre, ses plus proches rivaux au départ ce dimanche. Lancement des hostilités à 20h, sur le circuit Gilles Villeneuve à Montréal.