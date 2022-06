Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis – WTA Eastbourne (double) : Serena is back !

Un an après, le retour gagnant . Serena Williams s'est qualifiée pour le 2e tour du tournoi de double, pour son premier match en compétition depuis son abandon à Wimbledon l'an dernier. Associée à la Tunisienne Ons Jabeur, N.3 mondiale en simple, elles ont battu (2-6, 6-3, 13-11) la Tchèque Marie Bouzkova et l'Espagnole Sara Sorribes. Le double à Eastbourne doit permettre à l'Américaine de 40 ans, retombée au 1204e rang mondial, de reprendre un peu de rythme avant de s'aligner en simple la semaine prochaine à Wimbledon, où elle a été sacrée sept fois, grâce à une wild-card.

2. Football – Ligue 2 : Bordeaux doit trouver 22 millions d'euros

Rélégué sportivement en Ligue 2, puis administrativement en National par la DNCG pour des questions financières, Bordeaux aurait besoin de 22M€ pour éviter cette sanction. Son président, Gérard Lopez, a assuré dans un entretien accordé à RMC qu'il avait déjà réinjecté de l'argent depuis ses fonds propres dans le club, mais que 22M€ manquent toujours dans les caisses. Une somme qui pourrait venir de la vente de joueurs.

3. Football – Ligue 1 : Favre vers Nice, Galtier toujours plus proche de Paris

"Galtier, c'est un mini Didier Deschamps"

Nous avons aussi retenu pour vous

Football – Euro U19 : Victorieuse de la Roumanie (2-1), l'équipe de France a assuré sa place dans le dernier carré du tournoi. Et sa présence lors de la Coupe du monde U20 l'an prochain.

Jeux Olympiques : L'Espagne n'envisage plus d'organiser les Jeux olympiques d'hiver de 2030 faute d'avoir trouvé un accord entre les deux régions pressenties, la Catalogne et l'Aragon.

Football – Mercato : L'attaquant international polonais Adam Buksa s'est engagé pour les cinq prochaines saisons avec le RC Lens, dont il est la première recrue cet été.

Football – Ligue des champions : Des supporters ont été entendus devant le Sénat après les incidents qui ont ébranlé la finale au Stade de France, réclamant des comptes au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Football – Mercato : Selon plusieurs médias, l'ailier japonais de Liverpool, Takumi Minamino, est sur le point de rejoindre Monaco pour 15 millions d'euros.

La vidéo de rattrapage

Des Bleues en or ! Les épéistes françaises se sont imposées lors de la finale des Championnats d'Europe à Antalya mardi. Une victoire large face aux Italiennes (43-30). Les dernières touches de leur sacre en images.

Les Bleues en or : les dernières touches de leur sacre européen

Les podcasts pour accompagner votre journée

Poulain Raffûte avec Léo Coly

Cette semaine dans Poulain Raffûte, Raphaël Poulain et Arnaud Beurdeley reçoive une nouvelle pépite du rugby français : Léo Coly, demi de mêlée de 22 ans, qui a vécu la folle épopée du Stade Montois, qui s'est malheureusement terminée en access match face à Perpignan. Il nous explique ses prétentions, son transfert à Montpellier et ce rugby dont il aime tant parler.

Belle Trace avec Fabien Pelous

C'est un monument du rugby. Fabien Pelous, 118 sélections avec le XV de France, est l'invité de Florence Masnada cette semaine dans le podcast Belle Trace. L'ancien deuxième-ligne y raconte notamment comment, dans sa jeunesse, son quotidien d'étudiant dans le domaine médical a contribué à ce qu'il garde les pieds sur terre. Il parle aussi de la Coupe du monde 1999 et des Bleus d'aujourd'hui.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Natation – Mondiaux : Marchand, Grousset, Pigrée… la ruée vers l'or ?

Tous les espoirs d'or sont permis pour les Bleus à Budapest. A commencer par le phénoménal Léon Marchand, déjà double médaillé, qui visera sa troisième breloque sur le 200m quatre nages après avoir signé le meilleur temps des demi-finales (19h06). Maxime Grousset, deuxième temps des demi-finales, sera lui aussi attendu sur la finale du 50m nage libre (18h22). Tout comme Analia Pigrée, qui a elle aussi signé le deuxième temps des demi-finales, sur la finale du 50m dos (18h30). A suivre aussi, les finales du 200m papillon dames (18h02) et du relais 4x200m nage libre dames.

Maxime Grousset, qualifié pour la finale du 100 mètres Crédit: Getty Images

2. Escrime : Championnats d'Europe : Pour finir en beauté

Des médailles tricolores, on en attend aussi à Antalya sur la dernière journée de l'Euro. En particulier à l'épée par équipes messieurs, avec un quatuor emmené par Yannick Borel, médaillé d'or en individuel, Alexandre Bardenet, Romain Cannone et Alex Fava. Début du tournoi à partir de 9h00. L'équipe de France féminine de sabre peut également viser haut avec Sara Balzer, médaillée de bronze en individuel, Sarah Noutcha, Caroline Queroli et Malina Vongsavady. Elle sera en lice en partir de 9h30. Et le tout est évidemment à vivre en direct sur Eurosport !

Une finale à sens unique : les dernières touches du sacre de Borel en images

3. Tennis – ATP Santa Ponsa : Medvedev et Kyrgios sur le pont

Les amateurs de tennis seront également servis. A Santa Ponsa, où Benjamin Bonzi, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev et Nick Kyrgios, entre autres, seront sur le pont à partir de 13h. Mais aussi à Eastbourne, avec notamment Jannik Sinner, Cameron Norrie, Taylor Fritz ou la sensation britannique Ryan Peniston, qui seront sur les courts à partir de midi. Chez les dames, on suivra particulièrement Alizé Cornet, opposée à l'Allemande Tatjana Maria à Bad Homburg à partir de midi, et le duel entre Jelena Ostapenko et Madison Keys à Eastbourne.

Nadal favori de Wimbledon ? "Il sera l'homme à battre s'il est prêt physiquement"

4. Basketball – Betclic Elite : Le grand soir de Monaco ?

L'AS Monaco a l'occasion de remporter le tout premier titre de champion de France de son histoire. Pour cela, les Monégasques, qui mènent 2-1 dans leur série face à l'Asvel, doivent s'imposer dans leur salle face aux Rhodaniens. Coup d'envoi à 20h30 !

