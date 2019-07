Leonardo sans détour, Federer express, sprinters revanchards : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez raté entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : Leonardo prend la parole

On attendait depuis quelques jours déjà une prise de position claire et nette du PSG dans le dossier Neymar, absent lors de la reprise de l'entraînement ce lundi. Elle est venue du nouvel homme fort du PSG, son directeur sportif Leonardo, dans les colonnes du Parisien. "C'est clair pour tout le monde, a lancé le directeur sportif du PSG quand il lui a été demandé si l'ancien Barcelonais avait clairement exprimé ses envies de départ. Mais dans le football, tu dis une chose aujourd'hui et demain une autre… C'est incroyable mais c'est comme ça. Neymar peut quitter le PSG, s'il y a une offre qui convient à tout le monde (…) Mais une seule chose est concrète aujourd'hui : il a encore trois ans de contrat avec nous. Et comme nous n'avons pas reçu d'offre, on ne peut discuter de rien." Le dossier semble toutefois ouvert et on voit mal comment le Brésilien pourrait continuer à Paris.

Leonardo, alors directeur sportif du Milan (28 avril 2019)Getty Images

2. Tennis – Wimbledon : Federer avec la manière

Lundi, Roger Federer a signé son 99e succès à Wimbledon, record absolu dans un seul tournoi du Grand Chelem. Le Suisse s'est imposé face à Matteo Berrettini, une victoire en trois manches et en laissant cinq jeux en route (6-1, 6-2, 6-2). Vainqueur en 1h13, la tête série numéro 2 défiera Nishikori, tombeur de Kukushkin (6-3, 3-6, 6-3, 6-4), en quart. "Son coach m’a félicité et m’a presque remercié. Il m’a dit que c’était bien pour lui d’avoir pris une leçon. Vous êtes un peu durs, mais je comprends. J’aime les Italiens", a confié tout sourire le Suisse, répondant à un journaliste transalpin.

Roger Federer et Matteo Berrettini à Wimbledon en 2019Getty Images

3. Football – CAN : La Tunisie par un trou de souris

Un but contre son camp, un changement de gardien avant la séance de tirs au but et un remplaçant qui devient héros : face au Ghana, la Tunisie est passée par toutes les émotions (1-1, 5-4 tab) pour s'offrir un quart face à Madagascar lors de la Coupe d'Afrique des nations. Tout s'est joué lors de la séance de tirs au but jouée sans Mouez Hassen, prié de céder sa place à Farouk Ben Mustapha. Choix payant là aussi puisque c'est Ben Mustapha qui arrête la frappe, certes pas très appuyée de Caleb Ekuban, alors que côté tunisien tout le monde a réussi son tir. Bien plus inspirée en seconde période qu'en première, la sélection de la Côte d'Ivoire, elle, s'est frayée un chemin en quart de finale en battant le Mali (1-0) grâce à un but de Wilfried Zaha (76e).

La joie des joueurs de la Tunisie après la qualification en quart de finale de la CAN 2019Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Football – Mercato : Dans l'interview accordée au Parisien, Leonardo, directeur sportif du PSG, a mis fin à la piste menant à Matthijs de Ligt : "Une possibilité existait. C'est un joueur formidable mais ce n'était pas le bon moment de faire un gros investissement. On doit se calmer un peu."

La vidéo de rattrapage

Consultant pour Eurosport en Angleterre, Bradley Wiggins s'est entretenu avec son alter ego Jacky Durand, lors de la 3e étape. Les deux hommes ont été coéquipiers et "Wiggo" garde un souvenir impérissable du vainqueur du Tour des Flandres 1992.

Vidéo - L'idole de Bradley Wiggins, c'est Jacky Durand : "Je voulais faire du vélo comme lui !" 02:37

Le tweet quand il n'y en a plus, il y en a encore

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme – Tour de France : La revanche des sprinters ?

Après les rouleurs et les puncheurs, les sprinteurs devraient retrouver un terrain de jeu qui leur sera favorable ce mardi sur la route de Nancy. Comme cela avait été le cas en 2014, le Tour prendra la direction de la Lorraine et de Nancy après son passage marnais. Et, comme il y a cinq ans lors de la victoire de Matteo Trentin, les coureurs retrouveront la côte de Maron (3,2km à 5%), située à 15km de l’arrivée. De quoi promettre une belle lutte entre puncheurs et sprinteurs pour la victoire d’étape.

Vidéo - Le profil de la 4e étape : Une arrivée massive obligatoirement ? 00:52

2. Tennis – Wimbledon : UN boulevard pour Serena et Halep ?

Serena Williams dispose d'une voie royale à partir de mardi pour atteindre la finale du tournoi londonien. L'ancienne N.1 mondiale affrontera sa compatriote Alison Riske sur le Court central. En demi-finale, Williams retrouverait la gagnante du quart opposant la Tchèque Barbora Strycova et la chouchoute du public, la Britannique Johanna Konta. Dans l'autre partie du tableau, Simona Halep a, elle aussi, un boulevard. La Roumaine affronte la Chinoise Zhang Shuai, seulement 50e mondiale. En demie, elle pourrait retrouver l'Ukrainienne Elina Svitolina, tête de série N.8, ou la Tchèque Karolina Muchova.