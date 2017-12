Gilbert, Messi, Mayweather-McGregor : Les 100 moments qui ont fait 2017

60. Monaco, 17 ans après

2000 - 2017. De la génération Trezeguet à la génération Mbappé, une éternité. Mais une même finalité : un sacre hexagonal. Au printemps, l'AS Monaco a conclu une saison de rêve par un titre majeur, celui de champion de France. Comme l'équipe de Claude Puel, celle de Leonardo Jardim a ravi par son allant et son jeu et mis au pas un PSG dépassé par la vitesse d'exécution des Rouge et Blanc. Le titre, l'ASM l'a officieusement décroché à l'issue d'une victoire face à Lille (4-0), officiellement en battant Saint-Etienne (2-0) trois jours plus tard. Cette victoire, Monaco est allé la chercher en chantant et grâce à deux buts signé Mbappé et Germain. A leur manière, les deux attaquants symbolisent cette équipe talentueuse, explosive et à l'état d'esprit collectif irréprochable.

Vidéo - Statistiquement, Monaco a réalisé une saison exceptionnelle 00:56

59. Curitiba, terre bleue

Le Brésil n'est pas que le pays du football. C'est aussi celui du volley. Gagner là-bas demeure toujours un exploit majeur. Un an après la frustrante élimination au premier tour des Jeux de Rio, les Bleus ont prouvé que cet accroc était oublié en remportant la Ligue mondiale pour la deuxième fois. Et quoi de plus beau que de battre en finale le Brésil, chez lui, à Curitiba. Mieux encore, en cinq sets. Menés 10-8 dans le tie-break, les Bleus ont arraché la victoire dans le sillage d'un monumental Earvin NGapeth, sacré meilleur joueur du tournoi.

L'équipe de France vainqueur de la Ligue MondialeGetty Images

58. Sharapova-Halep à Flushing

Un premier tour aux allures de finale. Maria Sharapova n'avait plus joué en Grand Chelem depuis un an et demi. Lors de l'US Open, pour son retour dans un tournoi majeur, la Russe a été gâtée : Simona Halep d'entrée. Mais c'est finalement pour la Roumanie, numéro deux mondiale, que le tirage a été fatal. Avec seulement neuf matches dans les jambes depuis son retour à la compétition au mois d'avril, Sharapova manquait pourtant de repères, mais l'ancienne reine de la WTA s'est imposée en trois sets pour marquer à nouveau son territoire.

Vidéo - Sharapova n'a pas pu retenir ses larmes : sa balle de match en images 02:19

57. Fourcade aussi haut que Bjoerndalen

Une troisième place, quand on s'appelle Martin Fourcade, c'est d'une banalité. Mais cette troisième marche du podium à Pyeongchang, début mars, sur le sprint, a eu des conséquences historiques pour la star du biathlon. A l'issue de cette course, il s'est assuré mathématiquement le classement général de la Coupe du monde. Son sixième gros globe. Comme Ole Einar Bjoenrdalen. Un pas significatif dans la légende, d'autant que ses six sacres ont été obtenues de façon consécutive, contrairement à l'idole norvégienne. Martin Fourcade, tout simplement un des sportifs français les plus dominateurs de l'histoire...

Vidéo - Un podium sur le 10km sprint et Martin Fourcade remporte son 6e gros globe 02:11

56. Mayweather-McGregor, du cirque au ring

C'eut pu être bien pire. Le combat aurait pu être ridicule. Aussi caricatural que les conférences de presse qui ont succédé le grand soir. Et puis, au final, le spectacle a été acceptable. Le 26 août à Las Vegas, Floyd Mayweather (40 ans) est sorti de sa retraite pour affronter la star du MMA Conor McGregor et remporter la 50e victoire de sa carrière, égalant ainsi Rocky Marciano. Un drôle de rendez-vous, markété au possible, une machine à cash comme on en fait - heureusement - rarement. Et un vainqueur : Mayweather. L'Américain a gagné à la 10e reprise face à l'Irlandais. 200 millions de dollars pour lui, 100 pour l'autre. Une soirée bien rentabilisée. Les deux hommes en sont ressortis plus riches. Le noble art ? Pas grandi.

Vidéo - Toujours aussi provoc, Mayweather jette des dollars à la figure de McGregor 00:46

55. Les Bleues de retour au sommet

14 ans qu'elles attendaient ça. Les Bleues du hand trônent à nouveau sur le toit du monde. Pas plus tard qu'il y a cinq jours, elles sont devenues championnes du monde pour la deuxième fois de leur histoire. Comme les Experts au mois de janvier, elles ont dominé la Norvège en finale, mais dans leur cas, il s'agit d'un authentique exploit tant les Nordiques font office de référence dans le hand féminin. "C'est un grand moment d'Histoire et un grand moment de plaisir", savoure Olivier Krumbholz, le sélectionneur-miracle. Après les Jeux de Rio, superbes mais frustrants, avec les défaites en finale des garçons et des filles, 2017 aura donc été l'année de tous les triomphes pour le handball français.

La délivrance pour Olivier Krumbholz et les joueuses de l'équipe de France de hand après le dernier but des Bleues en finale du Mondial contre la NorvègeGetty Images

54. Le retour de Kvitova

Le 20 décembre 2016, Petra Kvitova était agressée au couteau à son domicile par un cambrioleur. Opérée de la main gauche, elle a craint de ne pouvoir rejouer au tennis. Après six mois d'absence, la Tchèque a finalement pu retrouver le chemin des terrains, et pas n'importe où, à Roland-Garros, quatre semaines seulement après avoir repris l'entraînement. Un vrai joli moment d'émotion, rappelant qu'au-delà des résultats, le plaisir du jeu demeure essentiel. Un mois plus tard, Petra Kvitova remportait le tournoi de Birmingham.

Vidéo - L'ovation puis l'émotion : le beau retour de Kvitova à Roland 00:33

53. Messi, un triplé pour sauver l'Argentine

Les superhéros ne portent pas toujours de cape. Mais ils excellent toujours dans les situations désespérées. Lionel Messi ne fait pas exception. L'Argentin n'a pas connu que des moments heureux avec la tunique de l'Albiceleste sur les épaules. Mais, au moins, s'est-il donné une chance d'effacer les déceptions en tout genre qu'il a vécues avec sa sélection. A deux doigts du cataclysme et d'un été passé devant la télé, Messi a sauvé la patrie en réussissant un triplé en Equateur au début du mois d'octobre (1-3). Les Argentins filaient vers l'élimination après une campagne catastrophique. Et puis Messi est sorti de sa boite. Leo aura une dernière chance de remporter le Mondial. Le football profitera du génie en mondovision (sans doute) une dernière fois.

Lionel Messi après la qualification de l'Argentine pour la Coupe du monde en RussieGetty Images

52. Ledecky, une balade et une page d'histoire

Katie Ledecky était en petite forme aux Mondiaux de Budapest. L'Américaine a raté le quadruplé 200-400-800-1500 qu'elle avait accompli en 2015. Elle n'en reste pas moins un phénomène, comme l'a prouvé sa victoire sur 1500 mètres. Seule au monde, Ledecky s'est imposée avec… 19 secondes d'avance sur sa dauphine. Et encore, elle n'a pas forcé, ayant encore des défis à relever dans cette semaine hongroise, à commencer par les demi-finales du 200m quelques minutes plus tard. Mais ce 1500 restera historique puisqu'en décrochant l'or, Ledecky a dépassé sa compatriote Missy Franklin pour devenir la nageuse la plus titrée de l'histoire des Mondiaux. A seulement 20 ans.

Katie Ledecky lors des Mondiaux 2017 de NatationGetty Images

51. L'arrivée de Gilbert sur le Ronde

55 kilomètres en solitaire et un triomphe, en solitaire également. Philippe Gilbert a peut-être signé la plus belle victoire de sa carrière en remportant pour la première fois le Tour des Flandres au printemps. Quand on connait son palmarès, cette assertion en dit long. Mais c'est bien un monumental exploit que le Liégeois a accompli le 2 avril dernier. Dans la ligne droite d'arrivée, devant la foule toujours immense du Ronde, il a pu savourer pleinement, franchissant la ligne debout, vélo à la main. S'il a aussi bénéficié du boulot d'une équipe Quick Step au top, ce Tour des Flandres est bien le sien.