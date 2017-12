Serena, Papadakis-Cizeron, Messi : Les 100 moments qui ont fait 2017

1re partie : Du 100e au 91e

40. La remontée fantastique de Borel

La vie est parfois bien faite. Yannick Borel a connu une immense déception lors des Mondiaux 2017 en étant éliminant d'entrée à l'épée individuelle, par le Suisse Georges Kuhn. Pour un numéro un mondial candidat à l'or, ça la foutait mal. Ce gros fiasco, le Français a eu l'occasion de l'effacer, au moins partiellement, lors de la finale du tournoi par équipes. Lorsqu'il revient sur la piste pour le dernier relais, les Bleus sont menés 32-25.

Un handicap lourd à l'épée, où les touches doubles permettent de contrôler l'écart. Déchainé, le Guadeloupéen va inscrire les 20 dernières touches pour offrir l'or aux Bleus. Revenu à 37-37, Borel a dû affronter pour finir… Georges Kuhn, entré pour remplacer Max Heinzer, blessé. Et son cauchemar a failli recommencer. Borel a concédé quatre touches d'entrée pour se retrouver mené 41-37. Mais cette fois, calme et sûr de lui, il a porté l'estocade finale pour permettre aux Français de s'imposer 45-43. Un des comebacks de l'année !

Vidéo - Borel a sorti le très grand jeu pour arracher le titre mondial aux Suisses : l'assaut final en vidéo 01:35

39. Pellegrini coiffe Ledecky sur 200

Malgré l'exceptionnelle razzia de Caeleb Dressel, le 200 mètres dames a sans doute été LA course des Mondiaux de Budapest. Il fera date, déjà, puisqu'il s'agit de la toute première défaite de Katie Ledecky dans une grande finale internationale. L'Américaine, que ce soit sur 200, 400, 800 ou 1500 mètres, que ce soit auxS Jeux Olypiques, aux Mondiaux ou même aux Jeux Pan-Pacifiques, n'avait encore jamais été battue dans une finale. 18 victoires, un échec. C'est l'ancienne reine du 200, Federica Pellegrini, qui a mis en Hongrie un terme à son invincibilité.

Pour cela, l'Italienne a sorti un dernier 50 prodigieux. Avant la dernière longueur de bassin, Pellegrini n'était même pas sur le podium. Mais quelle dernière longueur ! Et quelle manière de boucler la boucle puisqu'il s'agissait du dernier 200m au niveau mondial de la reine Federica. "Je pensais pouvoir être sur le podium mais je ne pensais pas à l'or. J'étais sûre que Ledecky allait gagner", a soufflé Pellegrini, médusée par son propre exploit.

La joie de Federica Pellegrini, la détresse de Katie Ledecky après la finale du 200m nage libre aux Mondiaux de BudapestGetty Images

38. Ogier, l'exploit du Monte-Carlo

Sur la route de son méritoire cinquième titre mondial, Sébastien Ogier a peu gagné : deux victoires seulement pour lui en 2017 avec l'écurie M-Sport. Mais la première, lors du prestigieux Monte-Carlo, au mois de janvier, en valait bien quelques-unes de plus. Ce premier rallye de la saison, avec une impréparation totale puisque le retrait surprise de Volkswagen l'avait pris au dépourvu, aurait dû arriver bien trop tôt pour lui. Mais la maestria du pilote français a fait la différence face aux Citroën et aux Hyundai. "Gagner la première course avec aussi peu de préparation, c'est quelque chose d'incroyable", savourait Ogier. A juste titre.

Sébastien Ogier (Ford M-Sport) au Rally Monte Carlo 2017Panoramic

37. Hamilton, le 4e sacre

C'est un moment qui aurait pu se retrouver beaucoup plus haut s'il avait bénéficié d'un petit côté épique. Mais sa portée historique justifie à lui seul sa présence. Lors du Grand Prix du Mexique, une 5e place assurait à Lewis Hamilton un nouveau titre de champion du monde. Sebastian Vettel échouant au pied du podium à l'arrivée, le pilote Mercedes a finalement pu se contenter d'une 9e place anodine. Son plus mauvais résultat de la saison. Bref, un sacre par la petite porte, mais indiscutable sur l'ensemble de l'année. Surtout, ce quatrième titre vient placer Hamilton à hauteur d'Alain Prost et... Vettel.

Lewis Hamilton (Mercedes), quadruple champion du monde au Grand Prix du MexiqueGetty Images

36. Hirscher puissance 6

4 mars 2017, Kranjska Gora. Marcel Hirscher sait qu'il peut écrire l'histoire du ski alpin en Slovénie. Le classement général de la Coupe du monde lui tend les bras pour la sixième fois. Une de plus que Marc Girardelli, dont les cinq gros globes de cristal ont longtemps constitué la référence. Hirscher ne va évidemment pas manquer le rendez-vous. Mieux, l'Autrichien va y mettre la manière en remportant le géant. Pour le sixième hiver consécutif, il y a donc lui et les autres. Une vraie page de légende pour le skieur d'Annaberg, dont le moteur exceptionnel et la technique ciselée forment une combinaison imparable pour la concurrence sur les épreuves techniques.

Vidéo - Hirscher, ce monstre qui vole de record en record 01:36

35. Messi, le coup de la corde à linge (l’original)

Même lorsqu'on s'appelle Lionel Messi, on ne gagne pas tous les jours un Clasico à Bernabeu en marquant le but de la victoire à la 92e minute (2-3). Quand ça arrive, tout Messi qu'on est, on est parfois pris au dépourvu. Comment célébrer ? En faisant le tour du stade à 200 à l'heure ? En s'écroulant au sol pour y recevoir tous ses coéquipiers sur le paletot ? Non, Messi a décidé de faire autrement. Il a retiré son maillot et l'a étendu sur une corde à linge invisible face aux supporters madrilènes, nom et numéro bien apparents. Certains clichés pris sur le fait donnent l'impression que le maillot résiste, seul, à la loi de la gravité. Un peu comme Messi, résistant aux lois élémentaires de la physique et aux coups que les Madrilènes n'ont pas oublié de lui porter ce soir-là.

Lionel Messi brandit son maillot devant le public du Bernabéu après avoir marqué le but de la victoire du Barça sur le terrain du Real Madrid, le 23 avril 2017.Panoramic

34. Serena, un record et une grossesse

Serena Williams est si forte que, même quand elle ne joue qu'un seul mois dans l'année, elle parvient à marquer la saison de son empreinte. Grossesse oblige, la protégée de Patrick Mouratoglou a mis la flèche après l'Open d'Australie, fin janvier. A Melbourne, elle a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès. Une victoire symbolique à plus d'un titre. D'abord parce qu'elle a battu en finale sa sœur, Venus, dans leur première finale majeure depuis 2009. Ensuite parce que c'était son 23e titre en Grand Chelem, un record dans l'ère Open, un cran au-dessus de Steffi Graf. Enfin, comme nous allions l'apprendre par la suite, Serena était déjà enceinte à Melbourne. Elle sera de retour en Australie pour y défendre son titre. Avec un membre de plus dans son clan pour l'encourager !

Vidéo - Un set pour évacuer la pression, un autre pour s'envoler : les temps forts de la victoire de Serena 02:32

33. City-Monaco, folie à l'Etihad

Kylian Mbappé est né aux yeux de l'Europe un soir de février. A peine majeur, le Monégasque y est allé de son but sur la pelouse de l'Etihad Stadium. Presque une péripétie au regard d'une soirée aux allures d'orgie offensive. Ce soir-là, les hommes de Leonardo Jardim et de Pep Guardiola s'en sont donné à cœur-joie. Huit buts. Cinq pour City, trois pour Monaco. Et un spectacle de tous les instants, donnant à ce huitième aller de C1 l'allure d'une folle manche retour. Passés près de la catastrophe et menés au score à deux reprises, les Citizens ont finalement pris la mesure de l'ASM grâce à un pressing étouffant et une audace amplifiée par les largesses défensives asémistes - qui renverseront la tendance au retour.

La joie de Sergio Agüero et Kevin De Bruyne (Manchester City) contre Fabinho et MonacoAFP

32. Papadakis-Cizeron, le record de la grâce

Pour la petite histoire, cette vidéo, sur la page Facebook d'Eurosport.fr, a été vue près de 30 millions de fois. Quatre fois plus que le précédent record pour une vidéo. Un signe que cette séquence de quatre minutes en dehors du temps possède quelque chose de fascinant. Année paradoxale pour Gabrielle Papadakis et Guillaume Cizeron, qui ont perdu leur titre mondial en début d'année au profit de leurs rivaux canadiens. En patinage, le Championnat du monde reste LE rendez-vous à ne pas rater et cet échec-là, même tout relatif (ils ont pris la médaille d'argent, tout de même), les a déçus.

Mais le 4 novembre, lors de la Coupe de Chine, le duo français a été touché par la grâce. Son nouveau programme libre sur la Sonate au clair de lune de Beethoven a tellement enchanté les juges que Papadakis et Cizeron se sont vus octroyer une note globale de 200, 43 points. Pour la première fois, la barrière des 200 points a été brisée. Un moment magique. Et dire que, quelques semaines plus tard, ils ont remis ça, améliorant leur propre record. Reste à concrétiser tout cela par une médaille d'or olympique en février prochain...

Vidéo - Papadakis et Cizeron au-dessus des 200 points, du jamais-vu ! 03:44

31. La fusion lunaire Stade Français-Racing

Pas vraiment un moment de sport, mais une séquence empreinte d'un certain surréalisme et non dénué d'une part de ridicule qui lui confère toute sa saveur. A la mi-mars, Jacky Lorenzetti et Thomas Savare, les présidents du Racing et du Stade Français, convoquent une conférence de presse pour annoncer la fusion entre leurs deux clubs dès la fin de la saison. Personne n'a rien vu venir, la surprise et le choc sont complets. Débute alors un psycho-drame de plusieurs jours dont seul le rugby français semble avoir l'apanage.

Les supporters gueulent, les joueurs montent aussi au créneau, les médias n'en reviennent pas. Bref, en dehors du tandem présidentiel, c'est l'incompréhension la plus totale et cette décision majuscule donne l'impression d'avoir été prise dans une forme d'improvisation. Finalement, l'idée de la fusion ne survivra pas au-delà de quelques jours. Annoncée en grande pompe, elle bat en retraite piteusement. Jacky Lorenzetti admettra quelques mois plus tard avoir fait fausse route et mal apprécié les implications d'une telle "aventure". Sacré rugby français...