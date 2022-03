Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : Griezmann et l'Atlético éliminent CR7 et United

L'Atlético de Madrid s'est qualifié pour les quarts de finale de la C1 après sa victoire face à Manchester United (0-1) L'unique but de la rencontre a été inscrit par Lodi (40e) sur une passe décisive d'Antoine Griezmann alors que Jan Oblak a repoussé les nombreuses tentatives mancuniennes. De l'autre côté, l'Ajax Amsterdam, invaincue jusqu'ici en Ligue des champions, a été surprise par Benfica et Darwin Nunez, buteur à un quart d'heure de la fin (0-1).

Cristiano Ronaldo lors du match opposant Manchester United à l'Atlético, le 15 mars 2022 en Ligue des champions Crédit: Getty Images

2. Tennis - Indian Wells : Berrettini et Rublev qualifiés pour les 8es

Demi-finaliste du dernier Open d'Australie, Matteo Berrettini s'est qualifié pour les huitièmes de finale du premier Masters 1000 de la saison après son succès sur Lloyd Harris (6-4, 7-5). Même résultat pour Andrey Rublev qui a écarté Frances Tiafoe sans sourciller (6-3, 6-4) et pour Hubert Hurkacz, tombeur de Steve Johnson (7-6, 6-3). Ça passe aussi pour Dimitrov. Dans le tableau féminin, Iga Swiatek a bataillé face à Angélique Kerber (4-6, 6-2, 6-3) et Paula Badosa a éliminé la finaliste de l'US Open 2021, Leylah Fernandez (6-4, 6-4).

3. Basket - NBA : Nuit magique pour Irving

Ne vous pincez pas, oui Brooklyn a passé 150 points à Orlando la nuit dernière, (150-108). Dans ce festival offensif, un joueur a plané. Un homme qui ne peut pas jouer dans sa salle à New York mais qui s'est vengé en Floride. Kyrie Irving a réussi son record en carrière la nuit dernière en inscrivant 60 points face au Magic. A noter aussi, le succès de Memphis sur Indiana (135-102), celui des Suns sur les Pelicans (131-115) et enfin celui de Miami contre Detroit (98-105).

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Liga : La plateforme de streaming audio Spotify sera le nouveau sponsor principal du FC Barcelone pour les quatre prochaines saisons, et apposera son nom à côté de celui du mythique Camp Nou.

Football - Ligue 2 : Toulouse s'est largement imposé à domicile contre Amiens (6-0) et a repris cinq points d'avance sur son dauphin le Paris FC qui a sombré face à la lanterne rouge Nancy (3-0).

Hockey sur glace - NHL : Alex Ovechkin est devenu le 3e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue avec une 767e réalisation. Le Russe de 36 ans a dépassé le Tchèque Jaromir Jagr pour monter sur le podium où trônent Wayne Gretzky (894 buts) et Gordie Howe (801).

La vidéo de rattrapage

"La mauvaise passe de Zverev est la plus grande surprise de ce début de saison"

Les podcasts

Bakary Meïté était l'invité de Poulain Raffûte. Ex-rugbyman professionnel, il est l'auteur du livre "Les Chiffons bleus". Il y raconte notamment comment il a souhaité se rendre utile en 2020, dans la crise sanitaire due au Covid-19.

A quelques jours du lancement de la saison 2022 de Formule 1, nos Fous du Volant sont revenus sur les tests hivernaux et les nombreux changements avant la reprise.

Indian Wells est le centre du monde tennistique en ce début mars. Après une semaine de compétition, DiP Impact fait le point sur les premiers faits qui s'y sont passés, notamment le succès de Monfils sur Medvedev.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Ski Alpin - Finales de Courchevel : Les descentes ouvrent le bal

A un an des Mondiaux, Courchevel et Méribel accueillent les Finales de la Coupe du monde à compter de ce mercredi. Pour débuter, place aux descentes (10h et 11h30). Chez les hommes, Marco Odermatt peut sécuriser son gros globe alors qu'Aleksander Aamodt Kilde tentera lui de remporter celui de la spécialité. Chez les femmes, Mikaela Shiffrin voudra d'augmenter son avance sur Petra Vlhova même si elle est peu à l'aise en descente cette saison.

Dalcin décrypte l'Eclipse, la piste des descentes des finales de Courchevel

2. Football - Ligue des champions : Lille, un exploit face au paria Chelsea ?

Battus 2-0 à l'aller à Londres, le LOSC a besoin d'un véritable exploit pour éliminer le champion d'Europe en titre, Chelsea, ce mercredi soir sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy. Pris dans les sanctions qui concernent leur propriétaire, Roman Abramovich, les Blues seront-ils perturbés ? Lille l'espère. L'autre match de la soirée entre la Juventus Turin et Villarreal est indécis après le nul de l'aller (1-1) mais une élimination de la Vieille Dame ferait tâche.

3. Tennis - Masters 1000 Indian Wells : Nadal sur le pont, Monfils face à Alcaraz

Après sa superbe victoire sur le numéro un mondial, Daniil Medvedev, Gaël Monfils ne pourra pas se reposer. En huitièmes, la nuit prochaine, il aura face à lui nul autre que Carlos Alcaraz qui a impressionné en écrasant Bautista Agut au tour précédent. Plus tôt, c'est Rafael Nadal, toujours invaincu en 2022, qui sera sur le court face au grand serveur américain, Reilly Opelka. A ne pas rater aussi, un très alléchant Janik Sinner - Nick Kyrgios.

Après l'exploit face à Medvedev, Monfils peut-il voir plus loin à Indian Wells ?

