Bien des athlètes russes pourraient manquer des épreuves de Coupe du monde, dans leurs disciplines respectives, dans les semaines à venir. En effet, la fédération de ski norvégienne a annoncé via un communiqué ce samedi qu'elle interdisait l'accès aux étapes de Coupe du monde sur son sol à tout sportif russe. "Nous ne voulons pas de leur participation" est-il indiqué, en réaction à l'offensive militaire russe sur le sol ukrainien.

Le mois de mars est chargé pour la Norvège. À commencer par le ski alpin. Le pays doit accueilli des descentes et un super-G à Kvitfjell du 4 au 6 mars ainsi que les Championnats du monde junior de ski nordique. La saison de biathlon est également supposée se terminer à Oslo, du 17 au 20 mars, juste après les étapes de Drammen et Oslo en ski de fond. Markus Cramer et Egor Sorin, les entraîneurs des fondeurs russes, dont le triple champion olympique à Pékin Alexander Bolshunov, ont d'ores et déjà assuré qu'ils se rendrait quand même en Norvège.

