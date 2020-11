Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des Nations : Les Bleus finissent en beauté

Omnisport Macron annonce 400 millions d'aides pour le sport IL Y A 15 HEURES

La France a bouclé l'année avec panache. Cueillis à froid par la Suède, les Bleus ont parfaitement réagi pour s'imposer (4-2) avec un doublé d'Olivier Giroud et des buts de Benjamin Pavard et Kingsley Coman. Le novice Marcus Thuram a brillé, Kylian Mbappé a signé une entrée remarquée et Adrien Rabiot a régalé sur la pelouse de Stade de France. Le milieu de terrain de la Juventus est l'un des grands gagnants de ce rassemblement de novembre qui a permis à Didier Deschamps d'y voir plus clair sur sa sélection.

Le grand gagnant et les vrais perdants : Deschamps a fait le tri

2. Football - Ligue des nations : Une humiliation historique pour l'Allemagne

Non, vous ne rêvez pas. L'Allemagne a bien encaissé un cinglant 6-0 en Espagne, concédant ainsi sa plus large défaite depuis… 1931, soit près de 90 ans. Les Espagnols ont martyrisé une Mannschaft méconnaissable sous l'impulsion de Ferran Torres, auteur d'un triplé. Alvaro Morata, Rodri et Mikel Oyarzabal ont également marqué pour permettre à la formation de Luis Enrique d'arracher son billet pour le Final 4. Pour les Allemands de Joachim Löw, l'heure est à la remise en question.

3. Tennis - ATP Finals : Tsitsipas miraculé, Thiem dans le dernier carré

Stefanos Tsitsipas est passé tout près de la porte de sortie. Mais le Grec, tenant du titre, a préservé ses chances de qualifications pour les demi-finales en prenant le dessus sur Andrey Rublev dans un match décousu et indécis (6-1, 4-6, 7-6). Le Russe pourra regretter d'avoir commis une double faute sur sa balle de match et disparaît déjà du tournoi. La victoire de Tsitsipas qualifie par ailleurs Dominic Thiem, vainqueur un peu plus tôt de Rafael Nadal au terme d'un superbe combat, pour le dernier carré.

Entre Thiem et Nadal, c'était une baston mémorable : les temps-forts d'un match XXL

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Qualifications Coupe du monde 2022 : Le Brésil a conservé la tête du classement en s'imposant sur le terrain de l'Uruguay, réduite à dix en fin de match après l'expulsion d'Edinson Cavani (0-2). Les Brésiliens devancent les Argentins, brillants vainqueurs au Pérou (0-2), et l'Equateur, qui a atomisé la Colombie (6-1).

Football - Ligue des Nations : Le Portugal, tenant du titre, a bouclé son parcours par un succès de dernière minute face à la Croatie grâce à un but de Ruben Dias, auteur d'un doublé (2-3).

Basketball - NBA : La Ligue nord-américaine a indiqué les grandes dates de la saison à venir, avec notamment des barrages qualificatifs pour les play-offs maintenus et élargis, l'absence d'All-Star Game et un champion couronné le 22 juillet au plus tard.

Cyclisme - Transferts : L'équipe française Total Direct Energie a terminé sa campagne de recrutement par l'engagement du coureur norvégien Edvald Boasson Hagen (NTT), vainqueur de trois étapes du Tour de France.

Football - Qualifications CAN 2021 : Le Mali vainqueur en Namibie (2-1) et la Tunisie accrochée en Tanzanie (1-1) se sont qualifiés pour la phase finale, dont le Maroc s'est rapproché après sa victoire (2-0) sur la Centrafrique.

La vidéo de rattrapage

"Mourad de Toulon" n'a pas pu s'empêcher de revenir sur la polémique du week-end dernier autour du geste de Mathieu Jalibert lors de la rencontre entre Castres et l'UBB. Tout comme il revient sur la nouvelle défaite des hommes de Mohed Altrad à Bayonne... Enfin, l'ancien président du RCT dresse le baromètre économique des clubs du Top 14.

Message à Jalibert : "Dumora mérite le respect, lui au moins il est champion de France !"

Le tweet indémodable

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - ATP Finals : Un choc alléchant entre Djokovic et Medvedev

Après avoir chacun remporté leur premier match, Novak Djokovic et Daniil Medvedev s'affrontent dans le choc du Groupe Tokyo à partir de 21h00. Le duel s'annonce particulièrement prometteur entre le numéro un mondial et le récent vainqueur du Rolex Paris Masters. Plus tôt, l'Argentin Diego Schwartzman et l'Allemand Alexander Zverev n'auront pas le droit à l'erreur pour rester dans le tournoi. Début de la rencontre à partir de 15h00. Un tournoi à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport.

"Ce n'est pas parce que Nadal ne parle pas en public comme Djokovic qu'il n'agit pas en coulisses"

2. Football - Ligue des Nations : L'Italie et la Belgique pour conclure

Rideau sur la trêve internationale ce mercredi soir avec les deux derniers billets pour le Final 4 à attribuer. L'Italie en obtiendra un si elle s'impose en Bosnie-Herzégovine, mais un nul peut lui suffire si les Pays-Bas ne battent pas la Pologne dans le même temps. La Belgique est elle aussi un ballotage favorable. Les Diables Rouges seront qualifiés s'ils ne s'inclinent devant le Danemark, tandis que l'Angleterre affronte l'Islande pour du beurre. Coup d'envoi des rencontres à 20h45.

3. Handball - Ligue des champions : Le PSG n'a plus le choix

Victoire impérative pour le PSG. Seulement 6e du groupe A, Paris devra s'imposer sur le terrain à Porto pour rester dans la course à la qualification. La tâche ne s'annonce pas simple pour les Parisiens face à la formation portugaise, troisième de la poule. Coup d'envoi à 18h45. Pour rappel, la rencontre entre le HBC Nantes et Celje, initialement prévue ce mercredi, a été reportée en raison de cas positifs au Covid-19 dans le camp nantais.

Omnisport L'Elysée envisage un retour des spectateurs et des jauges adaptées en 2021 IL Y A 17 HEURES