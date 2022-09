Ce qu'il ne fallait pas manquer entre hier et ce matin

1. Football - Ligue des Nations : Les Bleus loin du compte

La France avait lancé sa compétition par une défaite face au Danemark, début juin (1-2). Elle l'a conclue de la même manière et contre le même adversaire, ce dimanche à Copenhague (2-0) pour son dernier match avant la Coupe du monde. Inefficaces en attaque, trop friables en défense , les Bleus ont logiquement subi la loi des Danois, qu'ils retrouveront au Mondial. À noter cependant que les Tricolores restent en Ligue A grâce à une défaite de l'Autriche contre la Croatie.

La défense, Deschamps, Camavinga : à qui la faute ?

2. Football - Ligue des Nations : Les Pays-Bas dans le carré final, le pays de Galles en Ligue B

Les Pays-Bas ont fini le travail, et de belle manière. Les Néerlandais ont composté leur billet pour le Final Four en venant à bout de la Belgique à Amsterdam (1-0) grâce à un but de Virgil van Dijk. La fédération néerlandaise s'est d'ailleurs portée candidate pour accueillir la fin de la compétition. De son côté, le pays de Galles s'est incliné à domicile contre la Pologne (1-0). Un revers synonyme de relégation en Ligue B.

3. Rugby - Top 14 : Héroïque, Clermont fait tomber La Rochelle

Basketball - Betclic élite : Retour manqué entre Nando de Colo et l'ASVEL. : Retour manqué entre Nando de Colo et l'ASVEL. Les champions de France ont été surpris à Cholet (91-89) lors de la première journée de la saison 2022-23.

Basketball - Supercoupe d'Espagne : Au contraire, Guershon Yabusele et Vincent Poirier réussissent leur retour en club. Avec le Real Madrid, ils remportent la Supercoupe d'Espagne contre Barçelone (89-83).

Football américain - Superbowl : La star qui assurera le traditionnel show à la mi-temps de la finale du Superbowl en février prochain a été choisir, : La star qui assurera le traditionnel show à la mi-temps de la finale du Superbowl en février prochain a été choisir, ce sera Rihanna

Ce lundi soir, l'Angleterre reçoit l'Allemagne pour tenter de sauver sa place en Ligue A en Ligue des Nations. Une belle affiche dans la dernière line droite avant la Coupe du monde pour Harry Kane, Raheem Sterling et compagnie. Mais au fait, pourquoi la sélection anglaise est-elle surnommée les "Three Lions" ?

Dimanche soir, les Bleus ont livré une piètre performance contre le Danemark. Le genre de rendez-vous qu'il ne fallait pourtant pas manquer pour ceux qui n'étaient pas sûrs de faire partie de l'aventure au Qatar dans deux mois. Certains ont-ils vu leur billet pour le Mondial partir en fumée ? Martin Mosnier et Maxime Dupuis ont les réponses à cette questions.

Le jour d'après. Ca y est, la Laver Cup est terminée, l'équipe Monde l'a emporté . C'est donc le moment pour Roger Federer de basculer dans sa nouvelle vie, celle d'un homme qui ne joue plus au tennis. S'il a promis d'accorder plus de temps qu'auparavant à sa famille, le Suisse ne va pas se retirer complètement de la vie tennistique. Son amour de ce sport et sa curiosité naturelle lui offrent de multiples options.

Une belle victoire contre l'Australie (70-57), puis une gifle reçue contre le Canada (59-45) et enfin un succès qui aurait dû être plus facile contre le Mali (74-59) . Difficile de savoir à quoi s'attendre avec cette équipe de France féminine de basket en ce début de Championnats du monde. Et pourtant, elles vont avoir besoin de certitudes contre les Japonaises, dans un match qui aura un goût de revanche après le revers contre ces dernières en demi-finale des derniers Jeux Olympiques . En jeu : un place assurée pour les quarts de finale. Une rencontre que vous pourrez suivre en prenant votre petit-déjeuner puisque les hostilités débuteront à 8h.

