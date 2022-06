Malgré un but somptueux de Karim Benzema, l'équipe de France a été renversée par le Danemark , emmené par un doublé de l'ancien Bordelais Andreas Cornelius (1-2). Une première défaite à domicile depuis 2019 pour les Bleus, qui ont de surcroît perdu Kylian Mbappé et Raphaël Varane sur blessure. Avec encore trois matches à jouer en ce mois de juin, il y a du travail pour Didier Deschamps et son staff, à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar.

Après l'énorme choc écourté entre Nadal et Zverev , la deuxième demi-finale messieurs a vu le Norvégien Casper Ruud prendre le dessus sur Marin Cilic (3-6, 6-4, 6-2, 6-2). Plus solide à l'échange, et plus frais physiquement sur la durée, le Scandinave rejoint la première finale de Grand Chelem de sa carrière, face au propriétaire des lieux qui plus est, dimanche après-midi. Ce sera le premier affrontement sur le circuit professionnel entre Nadal et Ruud.