1. Football - Euro 2020 : Les Bleus ont déjà leur billet

Ils n'ont pas eu besoin d'attendre le rendez-vous de mercredi avec le Portugal pour accéder aux huitièmes de finale. Les Bleus tiennent déjà le précieux sésame après les résultats de mardi dans les groupes B et C. Avec quatre points au compteur, la France est d'ores et déjà assurée, au moins, de terminer parmi les quatre meilleurs troisièmes et de franchir la phase de poules. Son tableau commence d'ailleurs à se dessiner. Si les Tricolores conservent la première place du groupe F, ils affronteront la Suisse ou l'Ukraine. Sinon, ils feront face à un adversaire plus coriace sur le papier…