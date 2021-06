Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Matches amicaux : Les Bleus brillent, alerte pour Benzema

Giroud peut-il encore passer devant Benzema ?

2. Tennis - Roland-Garros : Tsitsipas trop fort pour Medvedev

"Le service à la cuillère sur balle de match symbolise la frustration de Medvedev face à Tsitsipas"

3. Basketball - NBA - Jokic a sa couronne, Embiid cartonne

C'est une consécration attendue. Nikola Jokic a été désigné MVP de la saison régulière en NBA, devenant le premier joueur de l'histoire de la ligue drafté au deuxième tour à obtenir ce trophée. Le pivot serbe des Denver Nuggets, choisi en 41e position en 2014, était notamment en concurrence avec Joël Embiid. L'intérieur des Sixers a répondu sur le parquet en inscrivant 40 points pour guider Philadelphie à la victoire face à Atlanta (118-102). Les deux équipes sont à égalité dans cette série (1-1). De son côté, le Jazz a renversé une situation longtemps compromise face aux Clippers (112-109) grâce à un énorme Donovan Mitchell (45 points), et un contre décisif de Rudy Gobert (10 points, 12 rebonds), pour prendre l'avantage dans cette série (1-0).

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Qualifications Coupe du monde 2022 : Le Brésil a pu compter sur un grand Neymar, buteur et passeur pour Paqueta, lors de sa victoire face au Paraguay (2-0). La Seleçao domine le classement devant l'Argentine, tenue en échec par la Colombie (2-2) malgré des buts de Messi et Paredes.

Football - Copa America : La Cour suprême du Brésil va juger jeudi en urgence des recours réclamant la suspension de l'organisation du tournoi. La sélection brésilienne s'est par ailleurs prononcée contre la tenue de l'épreuve.

Athlétisme : L'Ethiopienne Letesenbet Gidey a battu le record du monde du 10.000 m lors des sélections olympiques éthiopiennes avec un temps de 29 min 01 sec 04, effaçant le record établi il y a deux jours à peine sur la même piste par la Néerlandaise Sifan Hassan.

Football - Euro 2020 : Un deuxième joueur espagnol, le défenseur Diego Llorente, a été testé positif au Covid-19, deux jours après le capitaine de la sélection, Sergio Busquets. Sur le terrain, les Espagnols ont bouclé leur préparation par une victoire nette contre la Lituanie (4-0).

Football - Euro 2020 : Adversaire des Bleus dans le groupe F, la Hongrie a été tenue en échec par l'Eire (0-0) en amical. La Pologne, qui figure dans le groupe E, a été accrochée par l'Islande (2-2).

La vidéo de rattrapage

Un Grand Prix d'Azerbaïdjan mitigé pour l'écurie Red Bull. Sergio Perez a démontré toute la puisse de sa voiture tandis que Max Verstappen n'a pas remporté la victoire à cause de son pneu. Pour nos Fous du volant, Gilles della Posta et Stéphane Vrignaud, si la responsabilité de Pirelli est à confirmer, en revanche Red Bull a prouvé sa superiorité sur la piste.

La démonstration a mal tourné : "Verstappen contrôlait mais il était obligé de pousser…"

Le tweet qui fait plaisir

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Roland-Garros : Nadal et Djokovic sur leurs gardes

La perspective de leur duel fait saliver d'avance. Mais avant d'en découdre dans une potentielle demi-finale, Rafael Nadal et Novak Djokovic doivent d'abord se qualifier pour le dernier carré. Ce sera la mission du jour pour l'Espagnol, opposé à l'Argentin Diego Schwartzman, et pour le Serbe, qui affrontera l'Italien Matteo Berrettini en "night-session". Objectif demi-finales chez les dames également pour la Polonaise Iga Swiatek, face à la Grecque Maria Sakkari, et l'Américaine Cori Gauff , contre la Tchèque Barbora Krejcikova. Début des rencontres à 11h.

"Il n’y a que Djokovic pour battre Nadal à Paris"

2. Football - Mercato : Le marché estival ouvre ses portes

C'est parti pour des semaines de folie. Le mercato d'été est officiellement ouvert depuis minuit et promet d'être particulièrement mouvementé jusqu'à sa clôture le 31 août. Vous pourrez évidemment suivre les dernières rumeurs et les officialisations des transferts en temps réel sur notre site.

3. Cyclisme - Tour de Suisse : Un final pour puncheur

Suite du Tour de Suisse avec la 4e étape, un parcours de 171 kilomètres entre Pfaffnau et Gstaad. Avec l'ascension vers Saanenmöser, répertoriée en deuxième catégorie, comme juge de paix juste avant l'arrivée. Un terrain idéal pour les puncheurs. Et peut-être une possibilité pour Mathieu van der Poel, nouveau leader au classement général et vainqueur des deux dernières étapes, de s'illustrer à nouveau.

Du mouvement, Alaphilippe impuissant, Van der Poel en maestro : le résumé de la 3e étape

