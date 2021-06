Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Match de préparation Euro 2020 : Sans forcer, les Bleus débutent parfaitement leur préparation

Au terme d’un match globalement maitrisé, l’équipe de France s’est imposée 3-0 face au Pays de Galles rapidement réduit à 10 à Nice. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé sont les buteurs. Karim Benzema, très actif sur le front de l’attaque a manqué de réussite, ratant un penalty et touchant à une reprise les montants. Un match sérieux qui lance parfaitement la préparation des hommes de Deschamps.

2. Tennis – Roland-Garros : Medvedev passe en 4 manches, Couacaud prend la porte

Malgré une entame de match ratée, Daniil Medvedev s’est imposé assez tranquillement en 4 manches face à Tommy Paul en night session (3-6, 6-1, 6-4, 6-3). Le Russe, inconstant puis convaincant, a confirmé sa montée en puissance à Paris.

Un peu plus tôt, le Français Enzo Couacaud, qui avait gagné son premier match sur le circuit principal au 1er tour, a été battu par Pablo Carreno Busta en quatre manches.

"Couacaud, un parcours qui va débloquer quelque chose dans son tennis"

3. Basketball – NBA : Sans Embiid, Philadelphie rejoint les demi-finales à l’Est

Philadelphie, bien que privé de sa star Joel Embiid, a remporté une quatrième victoire contre les Wizards (129-112), synonyme de qualification pour les demi-finales de conférence Est, où se dressera sur sa route Atlanta qui a écarté New York (103-89). Les Sixers et les Hawks ont remporté leur série sur le même score : 4 victoires à 1.

On a aussi retenu pour vous

Football – Match de préparation Euro 2020 : Dans les autres rencontres de ce mercredi soir, l’Allemagne qui affrontera les Bleus le 15 juin prochain, a été accrochée, à domicile, par le Danemark (1-1), tout comme les Pays-Bas face à l’Ecosse (2-2), avec un doublé de Memphis Depay. De son côté, l’Angleterre, qui a peut être perdu Alexander-Arnold sur blessure, a pris le meilleur sur l’Autriche (1-0).

Tennis – Roland Garros : Alors que les Française Tan et Garcia ont été éliminées dès le deuxième tour ce mercredi, Serena Williams s’est défait, en trois manches de la Roumaine Mihaela Buzarnescu (6-3, 5-7, 6-1). L’Américaine défiera Danielle Collins au tour suivant.

Handball – D1 : Les handballeurs du PSG ont remporté : Les handballeurs du PSG ont remporté leur septième titre de champion de France d'affilée grâce à leur victoire mercredi à Cesson-Rennes 34 à 28 , asseyant encore un peu plus leur domination nationale avec cette série record. Avec trois points d'avance, les Parisiens ne peuvent plus être rejoints par Montpellier qui n'a plus qu'un match à jouer. Il s'agit du huitième titre du PSG.

Tennis – Roland-Garros : Dans un communiqué envoyé ce mercredi soir , la FFT a fait savoir que deux joueurs de double messieurs avaient été testés positifs au Covid 19 et donc écarté du tableau principal. L'identité de la paire n'a pas été révélée.

La vidéo de rattrapage

Nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier reviennent sur le retour de Karim Benzema en équipe de France. Pour eux, le Madrilène a non seulement réussi son retour mais il a surtout bonifié le jeu des Bleus sans remettre en cause leur équilibre. Même si les circonstances du match empêchent de tirer des conclusions définitives.

Comment Benzema a déjà bonifié les Bleus sans les dénaturer

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Tennis – Roland Garros : Federer et Djoko au programme, Nadal-Gasquet pour finir

Gros programme du côté de la porte d’Auteuil ce jeudi. Roger Federer affrontera Marin Cilic dans l’après-midi sur le court Philippe-Chatrier tandis que Novak Djokovic effectuera son deuxième tour face à Pablo Cuevas sur le Lenglen. Pour finir cette journée chargée, Rafael Nadal, le jour de ses 35 ans, affrontera Richard Gasquet en night session. Au programme aussi, trois Français : Gaël Monfils, Kristina Mladenovic et Fiona Ferro.

2. Cyclisme – Critérium du Dauphiné : Une étape mouvementée en prévision

Au lendemain de la victoire d’Alexey Lutsenko sur le contre-la-montre, le peloton s’élancera ce jeudi pour une étape de 175 kilomètres entre Saint-Chamond et Saint-Vallier. Au programme aujourd’hui, 5 cols de 4e, 3e et 2e catégorie pour une étape qui s’annonce déjà mouvementée.

3. Football – Matches de préparation Euro 2020 : La Belgique lance sa préparation face à la Grèce

Les Diables Rouges accueillent ce jeudi (20h45) la Grèce à Bruxelles. L’occasion pour les Belges de lancer de la meilleure des manières leur campagne de préparation pour l’Euro. Les coéquipiers de Kevin De Bruyne, à priori forfait pour ce premier match, font partie des outsiders de l’Euro qui débute dans moins de 10 jours.

