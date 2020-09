CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Tennis, US Open : Osaka retrouve les demies, Carreno-Busta aussi

Naomi Osaka a décroché son billet pour les demi-finales de l'US Open en éliminant la 93e mondiale, Shelby Rogers (6-3, 6-4). La Japonaise, lauréate à Flushing Meadows en 2018, n'avait plus atteint les quarts de finale en Grand Chelem depuis son sacre à l'Open d'Australie en 2019. Elle affrontera Jennifer Brady (41e) pour une place en finale. Chez les hommes dans un match qui a fini en toute fin de nuit à New York, Pablo Carreno-Busta a éliminé Denis Shapovalov en quart de finale, 3-6, 7-6, 7-6, 0-6, 6-3.

Offensive et solide en fond de court, Osaka n'a laissé aucune chance à Rogers

2. Football, Ligue des Nations : Les Bleus domptent encore la Croatie

Deuxième match et deuxième victoire pour les Bleus en cette rentrée 2020. Timides vainqueurs en Suède (0-1), les Bleus ont aligné un second succès lors d'un remake de la finale de Coupe du monde face à la Croatie, sur le même score (4-2), mardi au Stade de France. Si les Croates ont ouvert la marque, Antoine Griezmann, Dayot Upamecano, Olivier Giroud, alors qu'Anthony Martial a vu son but être requalifié en csc, ont assuré la victoire des Bleus.

"Avec Martial, Deschamps a peut-être trouvé ce qu'il cherchait depuis plusieurs années"

3. Basketball, NBA : Milwaukee sorti, les Lakers prennent l'avantage

Il n'y pas eu de miracle pour Milwaukee. Sans Giannis Antetokounmpo blessé, les Bucks ont chuté face à Miami (103-94). Le Heat, emmené par Jimmy Butler et Goran Dragic – auteurs de 17 points chacun et qui ont planté quelques paniers clefs dans le money time, retrouve la finale à l'Est pour la première fois depuis six ans. Milwaukee, meilleure équipe de la saison régulière, prend donc la porte (4-1) et va devoir se poser quelques questions. A l'Ouest, les Lakers ont signé une deuxième victoire contre Houston (102-112). Si James Harden (33 pts, 9 rbds, 9 pds) et Russell Westbrook (30 pts, 8 rbds) se sont démenés, ils sont tombés sur plus forts avec LeBron James (36 pts, 7 rbds, 5 pds), Anthony Davis (26 pts, 15 rbds) et Rajon Rondo (21 pts, 9 pds). Les Lakers mènent 2-1.

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Football, Ligue des Nations : Porté par un Cristiano Ronaldo auteur de ses 100e et 101e buts en sélection nationale mardi à Solna, le Portugal a dominé la Suède 2-0.

Rugby : Le capitaine de l'équipe d'Angleterre, Owen Farrell, a écopé de cinq matches de suspension pour un plaquage dangereux et sera privé du quart de finale des Saracens face au Leinster en Champions Cup.

Basketball, NBA : Oklahoma City a annoncé mardi s'être séparé de l'entraîneur Billy Donovan qui a officié ces cinq dernières saisons à la tête de l'équipe, éliminée d'un rien la semaine passée au 1er tour des playoffs NBA par Houston.

Le champion d'Irlande Sam Bennett (Deceuninck) a remporté mardi à Saint-Martin-de-Ré la 10e étape du Tour de France. Plusieurs chutes se sont produites et le Français Guillaume Martin, troisième du classement, a été pris dans l'une d'entre elles à 64 kilomètres de l'arrivée, tout comme le Slovène Tadej Pogacar, avant de reprendre sa place.

Un peloton à bloc, du vent (un peu), des chutes et Bennett : Le résumé de la 10e étape

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Cyclisme, Tour de France : Sprint massif en vue

Après avoir longé le littoral, le peloton va revenir dans les terres avec une 11e étape favorable aux sprinters puisqu’il devrait s’agir de l’étape la plus simple du Tour. Même si on sait qu’aucune étape n’est facile sur la Grande Boucle. Avant deux journées dans le Massif central, les rois du sprint ont en tout cas intérêt à saisir leur chance entre Châtelaillon-Plage et Poitiers. Départ de Châtelaillon-Plage à 13h25, arrivée à Poitiers vers 17h30.

Le profil de la 11e étape : Pour un sprint royal ?

2. Tennis, US Open : Serena et un duel russe alléchant en soirée

Même les amateurs de la petite balle jaune qui se couchent tôt vont pouvoir profiter de quelques matches séduisants ce mercredi. A partir de 18h00, Serena Williams va jouer son quart de finale contre la surprise Tsvetana Pironkova. Et juste après Daniil Medvedev et Andrey Rublev suivront sur le court Arthur-Ashe. La session nocturne débutera par le dernier quart de finale féminin entre Victoria Azarenka et Elise Mertens, avant qu'Alex De Minaur ne défie Thiem.

