Les Grands Récits : A vous de choisir !

Tout au long de l'année, vous avez pu découvrir notre nouvelle rubrique Les Grands Récits. Trente articles pour découvrir ou redécouvrir des pages de l'histoire du sport et des destins singuliers. Jusqu'au à la fin du mois de février, nous continuerons d'évoquer la thématique des "Destins brisés".

Mais sur les mois de mars et avril, c'est vous qui allez déterminer les sujets traités. Pour cela, rien de plus simple : envoyez un mail à l'adresse suivante : laurent_vergne@discovery.com en précisant le sujet que vous voudriez voir traité et dites-nous pourquoi en quelques lignes.

Seule obligation, nous vous demandons de choisir un sujet parmi les cinq thématiques abordées au cours de cette année 2018 :

Les héros improbables

Les miraculés

Les malédictions

Les meilleurs seconds rôles

Les destins brisés

Nous retiendrons six propositions qui deviendront donc six articles, diffusés au mois de mars et avril 2019, en mentionnant à chaque fois l'auteur de la proposition et les raisons de son choix.

Voilà, maintenant, à vous de jouer. Vous avez jusqu'au 15 janvier pour nous envoyer vos choix, et ce afin de nous laisser le temps de traiter les sujets retenus.

A très vite pour de nouveaux Grands Récits.