Les Grands Récits : Le Best of 2018

Les héros improbables

EPISODE I - MANUTE BOL, LE GEANT DE 2,31M QUI A PRIS FEU A TROIS POINTS

Notre tout premier Grand Récit. Alors, forcément, il tient une place à part pour nous. Et y avait-il héros plus improbable que Manute Bol ? Du haut de ses 231 centimètres, il reste le plus grand joueur à avoir évolué en NBA. Redoutable contreur, il a aussi laissé une empreinte inoubliable pour son orgie à trois points un soir d'hiver 1993. Ce soir-là, le regretté Soudanais, disparu en 2010, a quitté son costume de géant aux mains carrées pour se muer en shooteur de folie.

Manute Bol (Visuel par Marko Popovic)Eurosport

EPISODE II - THURAM ET "L'AUTRE", L'ETERNITE EN VINGT-TROIS MINUTES

142 sélections. 2 buts. En 23 minutes. Dans une demi-finale de Coupe du monde que jamais les Bleus n'auraient gagné sans ce double coup de folie venu de nulle part. Le 8 juillet 1998, la vie et la carrière de Lilian Thuram ont basculé au Stade de France. Il est à jamais associé à son doublé contre la Croatie, qui a ouvert à l'équipe de France les portes de sa première finale mondiale.

Les héros improbables : Lilian ThuramEurosport

EPISODE III - LA SEMAINE SAINTE DE ROBERTO CARRETERO

Mai 1996. Roberto Carretero, 143e au classement ATP, cause une des plus grandes sensations de l'histoire du tennis en remportant le Super 9 (ancienne appellation du Masters 1000) de Hambourg. Huit jours sur un nuage pour un coup d'éclat improbable, qui marquera le sommet d'une trajectoire par ailleurs très contrariée pour le joueur espagnol.

Roberto Carretero (Visuel par Marko Popovic)Eurosport

EPISODE IV - DOUGLAS - TYSON, LE FAIRE-VALOIR ET L'INVINCIBLE

James "Buster" Douglas n’était pas programmé pour devenir champion du monde des lourds et battre Mike Tyson. Tyson n’était pas programmé pour perdre ses ceintures face à Douglas. Le destin en a décidé autrement, dans un croisement de trajectoires aux accents surréalistes. Ce match a marqué l’histoire de la boxe, autant que ses deux acteurs, dont le déclin a commencé ce soir-là.

James Buster Douglas vs Mike TysonGetty Images

EPISODE V - MATT STEIGENGA, OU LE CHAMPION NBA LE PLUS IMPROBABLE DE TOUS LES TEMPS

Son nom ne vous dit probablement rien. Matt Steigenga a été sacré champion NBA dans les années 90 avec les Chicago Bulls de Michael Jordan et Scottie Pippen. Mais c'est un bien étrange chemin qui a mené l'enfant du Michigan, star au lycée et à la fac mais incapable de faire son trou en NBA, jusqu'à cet honneur suprême.

Matt Steigenga, le champion NBA le plus improbable de tous les temps (Visuel par Marko Popovic)Eurosport

EPISODE VI - TROP GRAND, TROP LOURD, EROS A POURTANT DOMPTE LE VENTOUX

Avec son physique de colosse, Eros Poli était l'anti-grimpeur par excellence. Capitaine de route et gregario, il était aussi l'anti-leader. Son rôle n'était pas de gagner. Il n'a d'ailleurs signé que deux petites victoires dans sa carrière pro. Mais l'une d'entre elles, l'Italien l'a décrochée sur le Tour de France, dans l'étape du mythique Mont Ventoux. Une drôle de carrière, une drôle de journée.

Eros Poli au Mont Ventoux sur le Tour 1994.Eurosport

LES MIRACULES

EPISODE VII - DU TITANIC A L'US OPEN, LE DESTIN PAS COMMUN DE DICK WILLIAMS

Une histoire digne d'un film, où se mêlent une des plus célèbres catastrophes du XXe siècle et les hautes sphères du tennis mondial de la Belle Epoque. Une histoire de mort et de vie, de cauchemars et de résilience. L'histoire de Richard Norris Williams et par ricochet celle de Karl Behr. Elle ne ressemble à aucune autre. Le Grand Récit qui a généré le plus d'audience au cours de cette année 2018.

Dick Williams, du Titanic au sommet du tennis mondial (Visuel par Marko Popovic)Eurosport

EPISODE VIII - ROCKY BLEIER, RESCAPE DU VIETNAM ET HEROS DU SUPER BOWL

Quatre fois vainqueur du Super Bowl et membre de la célèbre dynastie des Pittsburgh Steelers qui a régné sur la NFL dans les années 70, Rocky Bleier en a aussi été une des plus fameuses incarnations. Pas parce que ce running back aux qualités intrinsèques modestes était le meilleur, loin de là, mais parce que son histoire est de celles qui forcent l'admiration.

Rocky Bleier, du Vietnam au Super Bowl (Visuel Marko Popovic)Getty Images

EPISODE IX - WILMA RUDOLPH NE DEVAIT PLUS MARCHER, ELLE EST DEVENUE LA FEMME LA PLUS RAPIDE DU MONDE

Wilma Rudolph est la première Américaine triple médaillée d’or sur une édition des Jeux. En 1960, elle fut la grande star des JO de Rome. Elle n’aurait jamais dû : victime d’une poliomyélite à 4 ans, elle était condamnée par la médecine à ne plus jamais retrouver l’usage de sa jambe gauche. Elle y est parvenue, jusqu’à devenir une légende injustement oubliée. Parce que son œuvre dépasse le sport.

Wilma RudolphEurosport

EPISODE X - BEN HOGAN, MIRACLE SUR LES GREENS

Ben Hogan est un des plus grands golfeurs de tous les temps. Stoppé net en pleine gloire par un terrible accident de voiture en 1949 alors qu'il trônait au sommet de la hiérarchie mondiale, l'Américain a surmonté ses blessures au corps et à l'âme pour revenir au premier plan à une vitesse fulgurante. Retour sur une des plus spectaculaires résurrections de l'histoire du sport.

Ben HoganEurosport

EPISODE XI - NIKI LAUDA, VALSE AVEC LA MORT

Il y a 42 ans, Niki Lauda passait à deux doigts de la mort, brûlé vif dans sa Ferrari en plein Grand Prix d’Allemagne. Quarante-deux petits jours plus tard, il reprenait le volant pour défendre son titre de champion du monde. L’Autrichien, modèle d’intelligence, de recul et de réflexion, a réussi le come-back le plus insensé de l’histoire du sport.

Niki Lauda - Les Grands RécitsEurosport

EPISODE XII - 27 MOIS ET 8 SECONDES : LA RESURRECTION DE GREG LEMOND

Greg LeMond est un miraculé. Au sens littéral du terme. En avril 1987, alors qu’il trône au sommet du cyclisme mondial, l’Américain est victime d’un terrible accident de chasse. Son beau-frère lui a tiré dessus. Vidé de 60% de son sang, LeMond s’accroche à la vie. Et s’en sort. Avant de redevenir le coureur qu’il était et de remporter un nouveau Tour pour huit secondes.

Greg LeMond - Les grands récitsEurosport

LES MALEDICTIONS

EPISODE XIII - BJÖRN BORG, LOST IN NEW YORK

Maître incontesté de Roland-Garros et de Wimbledon des années durant, Björn Borg a en revanche systématiquement vu ses ambitions fracassées à l'US Open. Malgré quatre finales, jamais le Suédois n'a pu parvenir à ses fins. Comme un symbole, c'est là, à New York, que son parcours en Grand Chelem s'est achevé. Retour sur une des plus grandes anomalies du tennis moderne.

EPISODE XIV - BUFFALO, OU L'ART MAGNIFIQUE DE LA LOSE

1991. 1992.1993.1994. Quatre années de suite, Buffalo est allé au Super Bowl. Exploit monumental, alors inédit et toujours inégalé depuis. Mais les Bills, par quatre fois, s'y sont inclinés. Leur dynastie inaboutie a fait d'eux les plus formidables losers de l'histoire de la NFL. Une grande équipe. Mais sans titre.

EPISODE XV - BELA GUTTMAN, DEUX VOYAGES AU PARADIS ET UN SIECLE DE PURGATOIRE POUR BENFICA

Si vous ne croyez pas aux fantômes, passez votre chemin. Car cette histoire est à dormir debout. Cette histoire, c'est celle d’un entraîneur, Béla Guttmann, qui a décidé de maudire un club qu’il avait fait roi. Une malédiction d’un siècle qui plane toujours sur Benfica, battu à huit reprises en finale de la coupe d’Europe depuis que Guttmann a décidé qu’il en serait ainsi.

EPISODE XVI - ARC-EN-CIEL, COULEURS DU MALHEUR

Quel cycliste n’a pas rêvé de devenir champion du monde ? De parader avec une tunique unique : le maillot arc-en-ciel ? Derrière cet immense bonheur se cache pourtant, tapi dans l’ombre, le malheur. Parce que beaucoup de champions du monde sont vite retombés sur terre après avoir tutoyé les étoiles.

EPISODE XVII - LA MALEDICTION DU BAMBINO

Babe Ruth. Il était le plus grand joueur que le baseball ait jamais connu. Il était l'idole de Boston. Puis il a été vendu aux Yankees en 1919. Depuis, les Red Sox, la grande équipe du début du XXe siècle, ont connu une incroyable disette, ponctuée de crève-cœurs plus douloureux les uns que les autres. L'ombre du Bambino a plané sur la Nouvelle-Angleterre jusqu'au début du millénaire suivant.

EPISODE XVIII - SOCCEROOS : SORCELLERIE POUR UNE MALEDICTION

L'équipe d'Australie affrontera la France samedi pour son premier match du Mondial 2018. Les Socceroos sont devenus des habitués de la phase finale de la Coupe du monde. Ils savourent cette période dorée, qui a fait suite à trois décennies maudites, qui prendraient leur source en Afrique, par la colère d'un sorcier africain.