1. Football – Ligue des champions : Le PSG passe encore au travers

Loin de son niveau, le Paris Saint-Germain a concédé une défaite logique sur la pelouse du Borussia Dortmund en 8e de finale aller (2-1), mardi soir. Erling Haaland a fait des misères aux Parisiens avec un doublé (69e, 77e) pour offrir la victoire à son équipe. Côté Paris, c'est Neymar qui avait égalisé à la 75e mais la performance parisienne globale était plutôt décevante.

2. Football – Ligue des champions : Liverpool tombe face à l'Atlético

Dominateur stérile et maladroit, Liverpool, tenant du titre de la C1, est tombé sur la pelouse de l'Atlético de Madrid (1-0), mardi soir. Les Colchoneros, en difficulté cette saison, ont ouvert la marque rapidement par Saul Niguez (4e) et ont conservé cette avance jusqu'au coup de sifflet final. Liverpool devra inverser la tendance le mercredi 11 mars prochain à Anfield s'il veut conserver son titre.

3. Tennis – ATP Marseille : Simon ne tremble pas face au jeune Mayot

Gilles Simon s'est qualifié pour le 2e tour de l'Open 13 en sortant son compatriote Harold Mayot (6-4, 7-6), vainqueur du dernier Open d'Australie juniors. Poussé au tie-break dans la deuxième manche, le 58e joueur mondial a réussi deux mini-breaks d'entrée qui l'ont finalement propulsé vers la victoire finale. Il sera opposé à Aljaz Bedene, tombeur de Karen Khachnov, au tour suivant. Marin Cilic a lui eu beaucoup de difficultés à battre Ilya Ivashka (3-6, 7-6, 6-4).

Tennis – ATP Rio : Dominic Thiem a eu besoin de trois sets pour se qualifier pour les 8es. L'Autrichien a finalement eu raison de Felipe Meligeni (6-2, 4-6, 6-1) et affrontera Jaume Munar au tour suivant.

Football – Premier League : "Lors du match d'hier soir, un groupe de supporters de Manchester United ont entonné des chants homophobes inacceptables". Chelsea a publié un communiqué dans la soirée de mardi pour dénoncer le comportement de certains de ses supporteurs. "Nous avons interdit l'accès au stade à un certain nombre de ces supporters tandis que d'autres ont été expulsés durant la rencontre', précise le club.

Basket – NBA : John Beilein n'est plus le coach des Cleveland Cavaliers selon ESPN. Arrivé en début de saison, l'ancien coach universitaire devrait être remplacé par son adjoint JB Bickerstaff qui a déjà officié à Memphis et Houston.

Basket – NBA : Renfort de poids pour les Los Angeles Clippers selon Adrian Wojnarowski : Reggie Jackson a trouvé un accord avec Detroit pour se délier de son contrat et rejoint la franchise de Kawhi Leonard et Paul George jusqu'à la fin de la saison.

Nascar : Victime d'un accident très spectaculaire lundi lors du Daytona 500, le pilote américain Ryan Newman est conscient selon son équipe Roush Fenway.

A force de mettre Neymar dans le formol...

1. Biathlon – Mondiaux d'Anterselva : Après Jacquelin à qui le tour ?

Si le clan féminin connaît des championnats du monde difficiles, les Bleus eux sont dans une excellente dynamique et tenteront de la confirmer lors de l'individuel ce jeudi (14h15). Vainqueur d'un 20 kilomètres cette saison et leader du général de la spécialité, Martin Fourcade peut à la fois glaner un 12e titre de champion du monde et un 32e globe. A noter qu'Émilien Jacquelin, champion du monde de la poursuite, ne sera pas présent. Fabien Claude prend sa place.

2. Football – Ligue des champions : Le finaliste sortant sur le pont

En juin dernier, Tottenham jouait la finale de la C1 face à Liverpool. Ce mercredi soir (21h) il affronte Leipzig pour le premier round d'un huitième de finale dont il n'est pas le favori. Les Allemands, premiers de leur groupe, sont à la lutte avec le Bayern en Bundesliga et réalisent une excellente saison. L'autre match de la soirée opposera l'Atalanta Bergame à Valence.

3. Tennis – ATP Marseille : Herbert, Paire, Tsitsipas et Auger-Aliassime au programme

Finaliste à Rotterdam dimanche (battu par Monfils), Félix Auger-Aliassime débute son tournoi à Marseille par un match face à Stefano Travaglia alors que Pierre-Hugues Herbert sera opposé à Mikhail Kukushkin au premier tour également. Au deuxième, Stefanos Tsitsipas devra se méfier de Mikael Ymer et Benoît Paire défie Alexander Bublik.