Les jauges dans les stades, c'est (bientôt) fini. C'est l'annonce faite par le Premier ministre Jean Castex ce jeudi soir lors d’une conférence de presse. "Le 2 février, tous les équipements sportifs et culturels retrouveront un fonctionnement à pleine capacité sans jauge, en respectant le port des masques", a-t-il ainsi précisé. Il faudra toutefois respecter un schéma vaccinal complet pour se rendre dans une enceinte sportive, sauf pour les enfants de 12-15 ans. En effet, le passe vaccinal entrera en vigueur dès le 24 janvier, "sous réserve de la décision du conseil d'État attendue ce vendredi", a précisé le Premier ministre.

Si le port du masque est donc maintenu dans les établissements accueillant du public assis, les jauges sont supprimées. Prévu le 15 février, le match de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid pourra donc se jouer dans un Parc des Princes rempli. Enfin, le 16 février, consommer de la nourriture et des boissons debout sera également autorisée.

Le calendrier de la levée des restrictions

- Entrée en vigueur du pass vaccinal pour les Français de 16 ans et plus, en lieu et place de l'actuel pass sanitaire, pour accéder aux activités de loisirs, aux restaurants et débits de boisson (à l'exception de la restauration collective), aux foires, séminaires et salons professionnels et aux transports publics interrégionaux (avions, trains, cars).

Il sera aussi possible de bénéficier d'un pass vaccinal pour les Français recevant une première dose d'ici le 15 février, à deux conditions : présenter un test négatif de moins de 24 heures et "bien faire leur deuxième dose un mois plus tard", a annoncé Jean Castex.

2 février

- Fin des jauges dans les grands établissements accueillant un public assis (stades, établissements culturels, etc). Le port du masque y reste obligatoire

- Fin du masque obligatoire en extérieur

- Fin de l'obligation du télétravail, qui reste toutefois "recommandé"

16 février

- Réouverture des discothèques

- Reprise des concerts debout

- Consommation à nouveau possible dans les stades, les cinémas et transports

- Consommation debout dans les bars possible

A partir du 21 février

- Possible adaptation du protocole sanitaire dans les écoles, en termes de port du masques ou de tests à réaliser

