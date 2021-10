Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : Paris gagne une bataille mais ne convainc guère

Performance moyenne, succès précieux. Le PSG a éprouvé des difficultés pour prendre le dessus sur le RB Leipzig en Ligue des champions, mardi au Parc des Princes (3-2) . Ses stars, en l'absence de Neymar, ont fait la différence. Lionel Messi a claqué son premier doublé pour le club parisien, inscrivant le but de la victoire d’une "Panenka" . Kylian Mbappé a marqué un but, réalisé une passe décisive, provoqué un penalty… et en a raté un.

Après 3 journées, le vice-champion de France est premier de sa poule, avec 7 points. Manchester City (6 points), est dans son sillage, fort d’un large succès acquis plus tôt, en début de soirée, à Bruges (1-5) . Le club belge est 3e (4 points), Leipzig est "Fanny" et donc lanterne rouge.

Et dire que l'homme le plus décisif du projet parisien va partir dans quelques mois...

2. Football - Ligue des champions : Soirée rocambolesque pour Griezmann, carton du Real

Il a vécu une tonne d’émotions contraires en une soirée. Antoine Griezmann a signé un doublé, mardi soir face à Liverpool, lors du revers à domicile de l’Atlético en C1 (2-3) . De quoi relancer son équipe, qui était menée de deux buts après un quart d’heure. Mais il a été exclu en début de deuxième période, pour un coup de pied malencontreux dans le visage de Roberto Firmino.

3. Basket - NBA : Débuts de champions pour les Bucks, les Lakers battus d’entrée

On a retrouvé les Bucks comme on les avait quittés. Triomphants. Milwaukee, champion en titre, a gagné à domicile face aux Nets mardi soir lors de l’"opening night" de la saison NBA : 127-104. Giannis Antetokounmpo (32 points, 14 rebonds) et sa bande ont fait un gros premier quart-temps (37-25) et n’ont pas relâché leur proie.

Seul point noir dans le Wisconsin : Jrue Holiday n’a joué que 18 minutes en raison d’une douleur au talon droit. Côté Brooklyn, Kevin Durant a noirci la feuille (32 points, 11 rebonds), tout comme Patty Mills, en sortie de banc (21 points à 7/7 de loin). Mais sans parvenir à relancer le match.

En revanche, cela commence mal pour ces Los Angeles Lakers "new look", avec un Russell Westbrook peu en vue (8 points, 5 rebonds, 4 passes). Malgré un LeBron James efficace (34 points à 13/23, 11 rebonds) et un Anthony Davis au diapason (33 points, 11 rebonds), les "Pourpre et Or" ont perdu 114-121 dans leur salle face aux Golden State Warriors d’un Stephen Curry maladroit (21 points à 5/21) mais en triple-double (10 rebonds, 10 passes).

On a aussi retenu pour vous

Tennis - C’était le match du jour, lors de l’ATP d’Anvers. Andy Murray a battu Frances Tiafoe en trois manches, mardi soir au 1er tour, à l’issue du plus long duel en deux sets gagnants de la saison (3h45) : 7-6(2), 6-7(7), 7-6(8). Son prochain adversaire ? Diego Schwartzman.

C’était le match du jour, lors de l’ATP d’Anvers. Andy Murray a battu Frances Tiafoe en trois manches, mardi soir au 1er tour, à l’issue du plus long duel en deux sets gagnants de la saison (3h45) : 7-6(2), 6-7(7), 7-6(8). Son prochain adversaire ? Diego Schwartzman. Rugby - Sam Whitelock sera le capitaine des All Blacks lors de la tournée automnale. Le staff néo-zélandais l'a annoncé mardi. Les hommes au maillot à la fougère argentée ont cinq rencontres au programme, dont une contre le XV de France, pour finir, le 20 novembre.

- Sam Whitelock sera le capitaine des All Blacks lors de la tournée automnale. Le staff néo-zélandais l'a annoncé mardi. Les hommes au maillot à la fougère argentée ont cinq rencontres au programme, dont une contre le XV de France, pour finir, le 20 novembre. Jeux Olympiques - La flamme olympique, allumée lundi à Athènes, est arrivée mercredi matin à Pékin, théâtre des JO d'hiver 2022 en février prochain, ont rapporté les médias d'Etat. Une cérémonie est prévue dans la journée, avant une tournée de présentation.

- La flamme olympique, allumée lundi à Athènes, est arrivée mercredi matin à Pékin, théâtre des JO d'hiver 2022 en février prochain, ont rapporté les médias d'Etat. Une cérémonie est prévue dans la journée, avant une tournée de présentation. Handball - Fortunes diverses pour les clubs français, mardi, en Ligue européenne. Nantes a gagné en Finlande face aux Cocks (28-40), Toulouse a fait douter Berlin (revers 32-30). Victoire pour Nîmes à Bitola (21-26), défaite d’Aix à domicile face au RK Nexe (29-30).

Le tweet "sursaut"

La vidéo de rattrapage

Dévoilé la semaine dernière par la FIA, le calendrier de la prochaine saison de Formule 1 manque de cohérence, d'après Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta. Cadences infernales ; multiples allers-retours au mépris de la santé des pilotes, des salariés des écuries et des considérations écologiques... nos journalistes sont très critiques. Retrouvez les Fous du volant en podcast tous les mardis

La vidéo de "teasing"

Sofiane Guitoune est l'invité de Raphaël Poulain et Arnaud Beurdeley dans Poulain Raffûte, émission à écouter en intégralité en podcast à partir de ce jeudi. Dans cet extrait déjà disponible, le centre toulousain, blessé depuis six mois au genou, raconte son long chemin pour revenir à l'entraînement, après avoir manqué une fin de saison en feu d'artifice avec Toulouse, champion de France et d'Europe 2021.

Ce que vous ne manquerez pas aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : Lille déjà sous pression, le Barça aussi

Suite et fin de la 3e journée de Ligue des champions, ce mercredi. Dernier de son groupe, le LOSC reçoit Séville à 21h pour entretenir l’espoir d’une qualification pour les huitièmes de finale. Le Barça est dans une situation semblable et tentera de s’en dépêtrer à 18h45, face à Kiev. Autre match à suivre : Manchester United - Atalanta (21h). Chelsea, la Juve et le Bayern sont également sur le pont.

2. Cyclisme sur piste - Championnats du monde : C’est parti à Roubaix

Coup d’envoi donné ce mercredi. Les Mondiaux sur piste se tiennent du 20 au 24 octobre, à Roubaix, et sont à suivre sur nos antennes ( programme de la compétition ). Benjamin Thomas sera l’une des cartes maîtresses de l’équipe de France dans le vélodrome roubaisien. Invité de Guillaume Di Grazia ce lundi dans Bistrot Vélo, il a raconté son impatience de concourir en France.

3. Handball - Ligue des champions : Montpellier face à la lanterne rouge

Montpellier (deux victoires, un nul et une défaite en quatre maches) reçoit ce mercredi le HC Meshkov Brest (quatre revers, dernier de la poule) pour rester bien placé, dans la phase de groupes de la Ligue des champions. Coup d’envoi de la rencontre, à suivre sur l’application Eurosport , ce mercredi à 20h45. Le PSG se déplace quant à lui jeudi dans la salle du Barça, pour une affiche alléchante.

Avec AFP

