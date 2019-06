Les larmes de Suarez, l'espoir de Leclerc, Groupama-FDJ face à l'histoire : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Copa America : Suarez fait chuter… l'Uruguay

Sensation à Salvador ! Nation la plus titrée de la Copa América, l'Uruguay est sorti par la petite porte samedi avec une élimination en quarts de finale par le Pérou (0-0, 5 tab à 4), à cause d'un tir au but manqué de sa star Luis Suarez. Inconsolable, l'attaquant du FC Barcelone a fondu en larmes sur la pelouse de l'Arena Fonte Nova. Meilleur buteur de l'histoire de la Celeste, avec 58 réalisations, Suarez, 32 ans, a vu le gardien péruvien arrêter sa frappe mal ajustée. C'était le premier tir de la séance. Tous les autres ont été réussis.

Las desoladoras lágrimas de Luis Suárez tras fallar el penalti que eliminó a UruguayGetty Images

2. Football – Mondial féminin : C'est fini pour l'Allemagne

C'est la Suède qui affrontera les championnes d'Europe néerlandaises en demi-finales du Mondial 2019, après sa victoire (2-1) sur l'Allemagne, trahie par sa défense, en quart de finale samedi à Rennes. On savait depuis la victoire des Américaines vendredi sur la France (2-1) que ce match était qualificatif pour les JO de Tokyo 2020. L'Allemagne ne défendra donc pas son titre olympique acquis à Rio en 2016 face aux mêmes Suédoises. Les Scandinaves, qui ne les avaient plus battues depuis 24 ans dans une compétition majeure, ont joué le match parfait: bien regroupées défensivement et très tranchantes dans leurs contre-attaques. Si Magull (16e) avait ouvert le score pour les championnes olympiques, Jokobsson (22e) et Blackstenius (48e) ont renversé l'ordre établi.

Fridolina Rolfo (Suède), lors de la Coupe du monde 2019Getty Images

3. Football - CAN : Ghana - Cameroun : Le choc fait flop

Dans une rencontre pauvre en occasion et en intensité, le Ghana et le Cameroun n'ont pas réussi à se départager (0-0), lors de la deuxième journée du groupe F. Les Lions indomptables conservent trois points d'avance sur les Black Stars , qui enchaînent un deuxième nul. Dans le même groupe, le Benin a buté sur la Guinée-Bissau (0-0).

Clinton Njie dribble Andy Yiadom lors de Cameroun - Ghana - CAN 2019Getty Images

Basketball – NBA : L'ouverture de la free agency en NBA est prévue dimanche, mais plusieurs grands noms pourraient concrétiser rapidement des transferts retentissants : Kemba Walker pourrait rejoindre Boston où il remplacerait Kyrie Irving, lequel pourrait s'engager avec Brooklyn selon le toujours très bien informé Adrian Wojnarowski, journaliste à ESPN.

Baseball – MLB : La MLB ne pouvait rêver meilleure publicité pour son sport en Europe: les New York Yankees et les Boston Red Sox ont disputé une rencontre complètement folle samedi (17-13) pour le premier match de MLB disputé sur le Vieux Continent, au London Stadium.

Football – Gold Cup : Le Mexique a tremblé face au Costa Rica en quarts de finale de la Gold Cup samedi avant de se qualifier aux tirs au but (1-1 a.p. 5 tab à 4) pour le dernier carré, où il affrontera Haïti, tombeur du Canada (3-2).

Rugby – Top 14 : Le trois-quarts centre international écossais Alex Dunbar s'est engagé pour une saison avec Brive, a annoncé samedi soir le club corrézien, promu en Top 14.

1. Formule 1 – Grand Prix d'Autriche : Première pour Leclerc ?

Charles Leclerc, en pole position pour la seconde fois depuis ses débuts, voudra cette fois convertir son avantage devant un Max Verstappen féroce et un Lewis Hamilton optimiste malgré une pénalité qui le place 5e sur la grille de départ. Aux avant-postes, la course promet à bien des égards d'être intéressante. Les Flèches d'argent, qui ont remporté les huit premiers GP de la saison, semblent moins dominatrices. Leclerc a une déception à effacer et il est sur son circuit favori. Verstappen, en première ligne, a un public à satisfaire dans le pays de Red Bull et Hamilton ne lâche jamais.

2. Cyclisme – Championnats de France : Groupama-FDJ pour l'histoire

L'équipe Groupama-FDJ, déjà titrée sur le contre-la-montre, peut faire oublier la concurrence en s'offrant un 4e maillot tricolore de suite sur la course en ligne, dimanche près de Nantes, lors de Championnats de France sur lesquels Julian Alaphilippe et Romain Bardet ont fait l'impasse. L'équipe de Marc Madiot n'est pas rassasiée. Elle a beau compter sept titres de champion de France de la course en ligne depuis 1997, dont six sur les sept dernières éditions, en avoir remporté jeudi un 3e sur le contre-la-montre avec la démonstration de son coureur Benjamin Thomas dans la canicule, peu importe: la victoire est la seule issue imaginée par les équipiers d'Arnaud Démare dimanche. Elle serait historique : jamais une même équipe n'a empilé quatre titres nationaux de suite dans l'après-guerre.

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ)AFP

3. Basketball – Championnat d'Europe : Pour finir le travail

Si elles veulent terminer en tête de leur groupe et se qualifier directement pour les quarts de finale du championnat d'Europe, les Bleues savent ce qu'il leur reste à faire. Ce dimanche à Riga, elles doivent prendre le meilleur sur la Suède pour filer à Belgrade jouer un quart jeudi prochain. "On a identifié la Suède comme notre adversaire le plus compliqué", a confié Valérie Garnier, la sélectionneuse. Mais jusqu'ici, tout s'est passé à merveille…