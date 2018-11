Les maux bleus, Irving en feu, dernier carré, Levi : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des nations : des Bleus inexistants

L'équipe de France a vécu une très mauvaise soirée à Rotterdam vendredi. Auteurs d'une prestation bien terne, les joueurs de Didier Deschamps ont été dominés par les Pays-Bas (2-0) pour leur dernier match saisonnier en Ligue des nations. En prime, les champions du monde 2018 n'ont plus leur destin en mains pour la qualification : une victoire ou un nul des Oranje contre l'Allemagne lundi soir éliminerait les Bleus de la phase finale prévue en juin.

Vidéo - Bleus - Deschamps : "Une défaite logique" 01:00

2. Basket - NBA : Irving a fait très fort

Le duel était attendu entre Boston et Toronto et il a tourné en faveur du premier, dans la nuit de vendredi à samedi, grâce notamment à un Kyrie Irving très inspiré. Le meneur des Celtics a inscrit 43 points et délivré 11 passes pour permettre aux siens de s'imposer en prolongation 123 à 116 dans ce choc. A noter la performance de Kawhi Leonard, auteur de 31 points et 15 rebonds, pour des Raptors qui restent leaders de la conférence Est (12 v-4 d) malgré cette défaite.

Dans les autres matches de la nuit, Anthony Davis a notamment régalé avec 43 points, lui aussi, et 17 rebonds pour porter les New Orleans Pelicans face aux New York Nicks (129-124). Par ailleurs, Milwaukee n'est plus qu'à une victoire de Toronto (11 v-4 d) après sa démonstration (123-104) face à Chicago, grâce à Eric Bledsoe (25 pts) et l'inévitable Giannis Antetokounmpo (23 pts, 13 rbds).

3. Tennis - Masters : Djokovic pour l'honneur

Déjà qualifié pour les demi-finales après ses deux victoires face à Alexander Zverev et John Isner, Novak Djokovic a dominé le Croate Marin Cilic pour l'honneur vendredi soir au Masters. Sur le dur de Londres, le numéro un mondial s'est imposé en deux sets et près d'1h40 pour dominer le numéro 7 à l'ATP (7-6, 6-2). Cilic était déjà éliminé au coup d'envoi et va désormais pouvoir se concentrer sur la finale de Coupe Davis entre la France et la Croatie le week-end prochain.

On a aussi retenu pour vous

Football - Amicaux : Le Brésil de Neymar a dominé l'Uruguay d'Edinson Cavani, vendredi soir à Londres, d'une courte tête (1-0). Il a fallu un penalty transformé par le Parisien (76e) pour permettre à la Seleçao de dominer la Celeste, future adversaire des Bleus mardi. Quelques heures plus tard, l'Argentine s'est imposée devant le Mexique (2-0), sans Lionel Messi, Sergio Agüero ni Angel Di Maria, mais avec un très bon Paulo Dybala.

WRC - Rallye d'Australie : Le Finlandais Jari-Matti Latvala a pris les commandes du Rallye d'Australie vendredi soir, 13e et dernière manche de la saison du WRC, à l'issue de la onzième spéciale, devant Ott Tänak (Toyota Yaris) et Mads Ostberg (Citroën). Sébastien Ogier (M-Sport) est 6e.

Football - Qualifcations CAN : Le Maroc d'Hervé Renard a fait un grand pas vers la CAN 2019, prévue du 15 juin au 13 juillet au Cameroun, en battant vendredi en éliminatoires le pays hôte (2-0), déjà qualifié. Les Marocains ont pu compter sur un doublé du joueur de l'Ajax Amsterdam, Hakim Ziyech (54e sp, 66e), pour décrocher ce précieux succès.

La vidéo de rattrapage

La titularisation de Gaël Fickou contre l'Argentine ce samedi (21h05) lui offre une occasion parfaite de s'imposer enfin durablement avec les Bleus, lui, l'éternel espoir du rugby français.

Vidéo - Gaël Fickou, maintenant ou jamais ? 01:03

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Masters : Les choses sérieuses démarrent

Joueur en grande en forme et vainqueur de ses trois matches de groupe, Novak Djokovic fera figure de favori face à Kevin Anderson, ce samedi en demi-finale du Masters. Le match entre le Serbe et le Sud-Africain, prévu à 21 heures, succèdera à celui entre Roger Federer et Alexander Zverev (15 heures). Moins rayonnant que "Nole", le Suisse avait notamment perdu son premier match de poules contre Kei Nishikori avant de se rattraper face à Dominic Thiem et Anderson, donc.

2. Football - Ligue des nations : Italie - Portugal

La victoire sinon rien. Samedi soir, à 20h45, l'Italie reçoit chez elle le Portugal pour rêver encore à la phase finale de la Ligue des nations prévue en juin prochain. Pour cela, la Squadra Azzurra doit battre le Portugal et espérer que la Seleçcao perde mardi prochain contre la Pologne. Vous avez dit peu probable ?

3. Moto - Grand Prix de Valence : La pole pour Marquez ?

Après la journée pluvieuse qui a marqué les premiers essais du Grand Prix de Valence vendredi et le meilleur chrono de Marc Marquez (Honda HRC) avec un tour en 1'39''767, le quintuple champion du monde cherchera samedi à valider ses bonnes sensations lors des qualifications, à partir de 14h10.

Vidéo - Libres 2 : La pluie a aussi mis Zarco par terre 00:25

4. Ski alpin – Slalom de Levi : Shiffrin évidemment ?

Mikaela Shiffrin s’avance en grande favorite du premier slalom de l’hiver à Levi ce samedi (10h15 puis 13h15). Triple championne du monde de la spécialité et lauréate de cinq des six derniers petits globes, l’Américaine a (en plus) tiré le dossard 1.

