Les plans de la FIFA, Ronaldo, la chute d'une légende : Le plateau du jour

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football, transferts : Camavinga, le Real en pole ?

Tous les jours ou presque, Eduardo Camavinga voit son nom cité en Espagne pour un transfert cet été. Cette fois, c'est Marca qui estime que le jeune Français aurait une préférence pour le Real Madrid. La Maison Blanche suit le jeune prodige Rennais depuis quelques mois déjà. Mais Liverpool, le Borussia Dortmund ou encore le PSG seraient aussi sur les rangs.

2. Football, Serie A : Les joueurs veulent aller au bout de cette saison

Alors que quelques voix ont exprimé leur envie de voir la saison s'arrêter là, tous ne sont pas du même avis. Dans un communiqué publié lundi, le syndicat des footballeurs italiens indique qu'il est prêt à terminer la saison, même au-delà du 30 juin, mais sous condition sanitaire stricte.

Et aussi

Football : L'ancien président de la Fédération brésilienne, Jose Maria Marin (87 ans), emprisonné aux Etats-Unis pour corruption dans le cadre du "Fifagate", a été libéré lundi grâce à une remise de peine, en raison du coronavirus.

La vidéo de rattrapage

A 35 ans, Cristiano Ronaldo continue d'empiler les buts, avec la Juventus comme avec le Portugal. Mais il y a un domaine dans lequel CR7 ne brille plus comme autrefois : les coups francs directs.

Vidéo - Les coups francs, ce rare domaine où Ronaldo n'a pas évité le déclin 02:18

Le tweet qui fait plaisir mais donne un peu froid quand même

Ce qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui

1. Covid-19, contrats et marché des transferts : Ce que prévoit la FIFA pour déminer la situation

A situation exceptionnelle, décisions exceptionnelles : la FIFA s'apprête à dévoiler son "plan de bataille" pour aider les clubs à surmonter cette période inédite. Comment gérer les fins de contrats ? Les fenêtres des prochains marchés des transferts ? Philippe Auclair vous révèle, en exclusivité, les pistes de la fédération internationale.

Gianni InfantinoGetty Images

2. Grand Récit : Cronje ou la chute d'une légende

Le mardi, c'est Grand Récit. Et aujourd'hui, Laurent Vergne se penche sur l'histoire d'Hansie Cronje. Capitaine charismatique de l'équipe d'Afrique du Sud de cricket dans les années 90, il était alors une des personnalités les plus populaires de son pays. Tout le monde l'admirait et l'avait érigé en modèle. Jusqu'à ce que la vérité éclate, réduisant en miettes une carrière et une vie qui s'achèverait peu après sur une note tragique.

Les Grands Récits : Hansie CronjeEurosport

3. Dossier Ronaldo et les coups francs : l'obstination du Portugais

Ce mardi, c'est la suite de notre dossier sur Cristiano Ronaldo et les coups francs. Cette fois, Julien Pereira revient sur l'obstination du Portugais de les frapper. Inefficace depuis deux ans sur coups de pied arrêtés, CR7 ne passera pourtant jamais son tour à cet exercice, même si la Juventus dispose de spécialistes.

Cristiano Ronaldo lors du match de Ligue des champions opposant Lyon à la Juventus, le 26 février 2020Getty Images

4. La suite de notre long format sur le Tour des Flandres

Le Tour des Flandres n'aura pas lieu dimanche prochain. Même s'il y a en ces temps douloureux des choses bien plus graves, cela n'en reste pas moins une petite souffrance pour le peuple flandrien. Le "Ronde Van Vlaanderen" est ici bien plus qu'une course cycliste : un élément du patrimoine. Toute la semaine, plongez au coeur de ce Monument. Sa ferveur, ses légendes, ses héros. Ce mardi, voici notre deuxième volet avec les légendes de la Ronde.