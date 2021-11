CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football - Ligue 2 : Dijon n'est plus barragiste

La clôture de la 16e journée de Ligue 2 a rendu une belle surprise. Le derby bourguignon a vu Dijon, 18e avant le coup d’envoi, réaliser un gros coup face à l’AJ Auxerre, qui avait l’occasion de revenir à un petit point du leader, Toulouse (3-1). Nouvelle ombre au tableau , des violences entre supporters ont éclaté près du Stade Gaston Gérard.

2. Basket - NBA : 13 à la suite pour Phoenix, Brooklyn prend les commandes de l’Est

Les Suns ont réussi à venir à bout de San Antonio grâce à leur duo Devin Booker (23 points) - Deandre Ayton (21 pts, 14 rebonds) pour s’offrir un 13e succès de rang, synonyme de 2e place de la conférence Ouest, à une petite victoire de Golden State. De son côté, Brooklyn, une nouvelle fois mené par Kevin Durant (27 pts, 9 passes) a assuré face à Cleveland (117-112) pour prendre la tête de l’Est en solitaire.

3. Football - Ligue 1 : Le sort du jeteur de bouteille scellé dans la journée

Au lendemain des incidents qui ont provoqué l’arrêt du match Lyon-Marseille, le parquet a annoncé que l’auteur présumé du jet de bouteille sur Dimitri Payet sera déféré ce mardi en vue d’un jugement à comparution immédiate. L’Olympique Lyonnais, qui a évoqué “un cas isolé” a porté plainte contre lui. Il restera à statuer sur la suite de la rencontre.

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Football - Serie A : En clôture de la 13e journée du championnat d'Italie, le Torino a assuré face à Udinese (2-1) afin de se replacer en milieu de tableau, à quatre points de la sixième place, détenue par la Juventus.

Football - Liga : Le Rayo Vallecano a réalisé le match parfaire pour s'offrir Majorque en clôture de la 14e journée de Liga (3-1). Au classement : une belle sixième place, signe de première partie de saison totalement réussie.

Football : Les Français Karim Benzema, Kylian Mbappé et Ngolo Kanté ont été nommés parmi les 11 joueurs à pouvoir espérer remporter le prix FIFA the best, récompensant le meilleur joueur de l’année. Robert Lewandowski est le tenant du titre.

Tennis - ATP Finals : Grand frère et entraîneur d’Alexander Zverev, Mischa est revenu sur l’évolution du gagnant du dernier Masters de l’année, qui a consécutivement battu Novak Djokovic et Daniil Medvedev. Découvrez son interview.

Athlétisme : Lamont Marcell Jacobs, champion olympique du 100 mètres à Tokyo, a lancé un défi amical à la légende du sprint, Usain Bolt, dans le cadre d’un événement caritatif en Italie.

Football - Serie A : Sérieusement touché ce dimanche lors d’un choc avec Milan Skriniar lors de Naples-Inter, Victor Osimhen sera opéré ce mardi à la suite de plusieurs fractures au visage.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Jean-Baptiste Lafond a bu du petit lait lors de France - Nouvelle-Zélande, match qui a vu la première victoire des Bleus à Paris depuis près de 50 ans. S'il avait vu venir cette victoire, notre chroniqueur estime que les hommes de Fabien Galthié ont peut-être rendu service aux All-Blacks en leur donnant une bonne raison de se remettre en question... pour revenir encore plus fort.

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Football - Ligue des champions : Lille peut prendre la tête du groupe G

L'avant-dernière journée de la phase de groupe pourrait voir le Losc mettre un pied et demi en huitièmes de finale de C1 en cas de victoire ce mardi soir face à Salzbourg. Les Lillois, actuels deuxièmes (5 pts), accueillent le leader du championnat d'Autriche qui avait remporté le match aller grâce à un doublé d'Ademi sur penalty (2-1). Une rencontre cruciale pour la saison des Dogues.

Jonathan David fête son but lors de LOSC-Brest en Ligue 1 Crédit: Imago

2. Football - Ligue des champions : Un choc Chelsea-Juve

Le groupe H nous offrira ce mardi soir (21h00), sa plus belle affiche : un Chelsea - Juventus sur la pelouse de Stamford Bridge qui promet de tenir toutes ses promesses. La Vieille Dame, déjà qualifiée pour les huitièmes avec 12 points en 4 matches, voudra continuer le plein de confiance face à Chelsea, qui n'a besoin que d'un petit point pour continuer son chemin.

3. Football - Ligue des champions : Le Bayern et Barcelone doivent confirmer

Tous deux au sein du groupe E, le Bayern Munich (1er, 12 pts) et le FC Barcelone (2e, 6 pts), ne vivent pas la même phase de poules. Déjà certain d'accéder aux huitièmes, les Munichois se déplacent sur la pelouse du Dynamo Kiev (18h45) tandis que les Blaugranas accueillent le Benfica Lisbonne (21h00) lors d'une rencontre qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre.

Xavi Crédit: Getty Images

